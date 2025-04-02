躺著看電影，誰都想要啦！

不用貴鬆鬆的花費，只要一般票價就能加價20元就能入場 COACH 影廳， 說什麼都要享受去啦！

再拿著購票優惠卷划算吃大城老船麵的道地泰國餐！

邊看電影邊吃餐廳，就是人生最簡單的快樂啦～

同場加映大立in89豪華影城 boomboom親子影廳

In89豪華影城全台有7間影城！

大立 In89豪華影城就位在高雄市中心！

看完電影還能順便逛街，好方便吶！

高雄大立 in89豪華影城在哪裡：

官網： https://www.in89cinemax.com/venues_detail.aspx?TheaterId=16&id=6

大立in89豪華影城有好多貼心服務和各種貼心女性的設計～

專屬的女性獨立廁所，每間都擁有獨立的化妝間和自己的洗手台！（超讚）

關上門後慢慢梳化～

精心打扮後再出門～

就不怕別人偷學我的化妝技巧啦！（誰要學？）

最期待的豪華的COACH 影廳還有專屬的 COACH椅伺候～

最揪心的票價問題，只要加入專屬會員，一個會員價就能享受一整年影城優惠～

包含購票優惠和生日禮物都一次擁有！

划算的會員價，最適合愛泡在電影院的你、我、他啦！

舒適的休息等候區讓平日忙碌的朋朋，也能坐上投幣式按摩椅！

享受難得的放鬆～

簡單的親子遊樂設施，也能一起投幣玩起來！

看電影一定要吃點心啦！

大立in89豪華影城豐富的餐飲選項，有熱狗、吉拿棒爆米花和各種特調飲料可以選擇～

電影前先把餐點領取！

還能邊看電影邊吃點心，好讚吶！

COACH廳

看電影時間到啦！

COACH 影廳有專屬的通道可以進入～

快點衝～

進入前別忘了拿取毛毯～

大立in89豪華影城還有超多影城微型服務！

包含香氛和濕紙巾的服務！

有需要的朋朋，別忘了向服務人員詢問～

舒適 COACH 影廳粉色的空間，好像在迎接我的到來～

怎麼知道我喜歡粉紅色啦！

每個座椅都是舒適的COACH沙發椅！

COACH起源於公元前3000年美索不達米亞上馬車～

到1500年英國，被廣泛運用在市區短距離城市之間的交通！

豪華配備馬車車廂被稱為COACH也就是高規格包廂座椅之意～

以上為 COACH椅小TIPS,取自網路~~~

in89豪華影城 COACH沙發椅可以把腳背升起！

背椅也能往後倒～

躺下來看電影的願望，真的實現了啦！

搭配震撼的影音效果，實在太享受了啦～

連USB充電處也傳便便！

看完電影看手機，一樣電力滿滿滿～

大齡小朋友（說的就是屎蛋）也能一起需依照電影分級制度選擇在 COACH 廳同樂喔～（叮嚀）

大城老船麵

購票時的票根你有留著嗎？

上面有超多的優惠，每次都不相同！

一定要把握時間使用去啦！

大城老船麵就位在大立 in89豪華影城 ！

大城老船麵來自泰國中部水上人家販售的傳統泰式料理！

連現煮的麵攤都能在這裡看見～

滿滿的泰式風格佈置，讓人誤以為自己身處泰國啦！

大城老船麵有好多種餐點可以選擇！

划算的雙人餐，可以一次品嚐大城老船麵的特色菜色！

不知道怎麼點餐的朋朋，選套餐就對啦！

雙人套餐包含兩份船麵或船飯、兩份泰式小菜和兩杯泰式飲品！

一下子好菜就全上桌了～

豬肉船飯เกาเหลาหมู+ข้าวเปล่า搭配超多的配料，每一口都風味十足！

必點的豬肉船麵เส้นเล็กน้ำหมู，吃起來像河粉的口感！

Q彈的麵身，讓人忍不住呼嚕嚕全吃下肚～

酥脆的魚香三層肉หมู3ขั้นทอดน้ำปลา沾上傳統的泰式沾醬，實在太對味了啦！

吃起來甜甜的烤丸子(手工)ลูกชิ้นปิ้ง，就像泰國的攤販小點心～

一口一顆超過癮啦～

再喝上美麗的粉紅奶茶นมเย็น和菊花茶น้ำเก๊กฮวย！

真的好泰國啦！

休閒時分就想到大立in89豪華影城 COACH 影廳享受愉快的電影時光！

再一起划算吃大城老船麵餐廳，實在太幸福啦！

in89豪華影城人每個影廳的都有不同特色，快期待Stanma下次的分享！





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