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高雄電影院推薦 大立in89豪華影城 COACH 影廳只要加價20元就能享受到，再拿著購票優惠券到大城老船麵划算用

2025-04-02 14:50:05 文字：屎蛋媽就是可以很親子
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屎蛋媽就是可以很親子

屎蛋媽就是可以很親子

高雄電影院推薦 大立in89豪華影城 COACH 影廳只要加價20元就能享受到，再拿著購票優惠券到大城老船麵划算用

躺著看電影，誰都想要啦！ 

不用貴鬆鬆的花費，只要一般票價就能加價20元就能入場 COACH 影廳， 說什麼都要享受去啦！ 

 

再拿著購票優惠卷划算吃大城老船麵的道地泰國餐！ 

邊看電影邊吃餐廳，就是人生最簡單的快樂啦～

 

同場加映大立in89豪華影城 boomboom親子影廳 高雄電影院推薦 大立in89豪華影城 COACH 影廳只要加價20元就能享受到，再拿著購票優惠券到大城老船麵划算用

 

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In89豪華影城全台有7間影城！ 

大立 In89豪華影城就位在高雄市中心！  

看完電影還能順便逛街，好方便吶！  

  

高雄大立 in89豪華影城在哪裡：  

  

官網：https://www.in89cinemax.com/venues_detail.aspx?TheaterId=16&id=6 

 

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大立in89豪華影城有好多貼心服務和各種貼心女性的設計～ 

專屬的女性獨立廁所，每間都擁有獨立的化妝間和自己的洗手台！（超讚） 

 

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關上門後慢慢梳化～ 

精心打扮後再出門～ 

就不怕別人偷學我的化妝技巧啦！（誰要學？） 

 

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最期待的豪華的COACH 影廳還有專屬的 COACH椅伺候～ 

最揪心的票價問題，只要加入專屬會員，一個會員價就能享受一整年影城優惠～ 

 

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包含購票優惠和生日禮物都一次擁有！ 

划算的會員價，最適合愛泡在電影院的你、我、他啦！

 

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舒適的休息等候區讓平日忙碌的朋朋，也能坐上投幣式按摩椅！  

享受難得的放鬆～ 

 

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簡單的親子遊樂設施，也能一起投幣玩起來！ 

 

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看電影一定要吃點心啦！ 

大立in89豪華影城豐富的餐飲選項，有熱狗、吉拿棒爆米花和各種特調飲料可以選擇～ 

 

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電影前先把餐點領取！  

還能邊看電影邊吃點心，好讚吶！ 

COACH廳 

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看電影時間到啦！ 

COACH 影廳有專屬的通道可以進入～ 

快點衝～ 

 

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進入前別忘了拿取毛毯～ 

大立in89豪華影城還有超多影城微型服務！

包含香氛和濕紙巾的服務！ 

有需要的朋朋，別忘了向服務人員詢問～ 

 

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舒適 COACH 影廳粉色的空間，好像在迎接我的到來～ 

怎麼知道我喜歡粉紅色啦！ 

 

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每個座椅都是舒適的COACH沙發椅！ 

 

COACH起源於公元前3000年美索不達米亞上馬車～ 

到1500年英國，被廣泛運用在市區短距離城市之間的交通！ 

豪華配備馬車車廂被稱為COACH也就是高規格包廂座椅之意～ 

 

以上為 COACH椅小TIPS,取自網路~~~ 

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 in89豪華影城 COACH沙發椅可以把腳背升起！ 

 

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背椅也能往後倒～ 

躺下來看電影的願望，真的實現了啦！ 

搭配震撼的影音效果，實在太享受了啦～ 

 

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連USB充電處也傳便便！

看完電影看手機，一樣電力滿滿滿～

 

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大齡小朋友（說的就是屎蛋）也能一起需依照電影分級制度選擇在 COACH 廳同樂喔～（叮嚀） 

大城老船麵 

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購票時的票根你有留著嗎？ 

上面有超多的優惠，每次都不相同！ 

一定要把握時間使用去啦！ 

 

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大城老船麵就位在大立 in89豪華影城 ！ 

 

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大城老船麵來自泰國中部水上人家販售的傳統泰式料理！ 

連現煮的麵攤都能在這裡看見～ 

 

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滿滿的泰式風格佈置，讓人誤以為自己身處泰國啦！ 

 

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大城老船麵有好多種餐點可以選擇！ 

划算的雙人餐，可以一次品嚐大城老船麵的特色菜色！ 

 不知道怎麼點餐的朋朋，選套餐就對啦！ 

 

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雙人套餐包含兩份船麵或船飯、兩份泰式小菜和兩杯泰式飲品！ 

一下子好菜就全上桌了～ 

 

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豬肉船飯เกาเหลาหมู+ข้าวเปล่า搭配超多的配料，每一口都風味十足！ 

 

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必點的豬肉船麵เส้นเล็กน้ำหมู，吃起來像河粉的口感！ 

Q彈的麵身，讓人忍不住呼嚕嚕全吃下肚～ 

 

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酥脆的魚香三層肉หมู3ขั้นทอดน้ำปลา沾上傳統的泰式沾醬，實在太對味了啦！ 

 

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吃起來甜甜的烤丸子(手工)ลูกชิ้นปิ้ง，就像泰國的攤販小點心～

 

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一口一顆超過癮啦～ 

 

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再喝上美麗的粉紅奶茶นมเย็น和菊花茶น้ำเก๊กฮวย！ 

真的好泰國啦！ 

 

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休閒時分就想到大立in89豪華影城 COACH 影廳享受愉快的電影時光！ 
再一起划算吃大城老船麵餐廳，實在太幸福啦！

in89豪華影城人每個影廳的都有不同特色，快期待Stanma下次的分享！  

 
  

  更多in89豪華影城： 

   

  台北西門_in89豪華影城（台灣台北市萬華區武昌街二段89號）  

  桃園站前_in89豪華影城（台灣桃園市桃園區中正路56號）  

  台中豐原_in89豪華影城（台灣台中市豐原區成功路500號5樓）  

  嘉義影食滙_in89豪華影城（嘉義市東區民族路328號）  

  高雄鹽埕_in89駁二電影院（台灣高雄市鹽埕區大勇路5-1, 5-2號）   

  高雄大立_in89豪華影城（台灣高雄市前金區五福三路57號9樓）  

  澎湖昇恆昌_in89豪華影城（台灣澎湖縣馬公市同和路158號4樓


 

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