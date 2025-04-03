辛苦工作忙碌之餘，想找一個可以放鬆小酌、又可以好好品嚐美味清酒的地方~店內有數十種精選清酒，由國際唎酒師駐點，精選的餐點與特色清酒結合，讓大家都能享受不一樣的飲酒體驗

撰文。拍攝／呂萱萱

每人低消600

公休日以官方粉絲團公告為主（四月開始沒有固定公休日）

桌子區域，週五週六跟國定假日，用餐時間為2小時

位於石牌捷運站2號出口旁的，開車的朋友，可以停西安街的收費停車場

一進入店家，差點以為來到日本當地的居酒屋，從裝潢、佈置巧思，都是日式氛圍滿滿，這裡的燈光好適合拍照，很適合打卡發限動呢

↑老闆擁有國際唎酒師的證照，若不知道該點什麼酒來喝，就讓懂喝的唎酒師，做為我們的清酒導航師，享受更專業的酒類服務

清酒壺是店家的特色，選好口味後，店員會在瓶身裡放冰塊，冰塊有獨立的容器裝，可以維持酒的冰鎮度，但不會因冰塊融化影響酒的口感

只要公杯後出口輕放，清酒就會自動倒下，其實還滿方便的

而且這清酒壺真的超漂亮，打卡拍好很適合，哈哈哈～享受美食又能小酌，也更有儀式感了

廣島生蠔：我沒在唬爛，這真的超級新鮮，光是聞的就完全聞不到一點點腥味，生蠔超大顆，口感白嫩飽滿，帶有溫和的海洋香氣

明太子法國麵包：這好好吃！推薦一定要點，明太子的鹹鮮，再搭配上法國麵包的原始麥香，鮮美程度更上一層

日式烤飯團：外皮很酥香，但不是那種硬到咬不下去的程度（我這個滿口牙套的人都可以輕鬆吃）外面有日式醬汁，加上軟Q香甜的米飯，味道鹹香，挺不錯的

泡菜燒肉（牛肉）：他們家的泡菜燒肉跟別人一樣，燒肉先炒好，另外附泡菜、生菜、蒜末，可以依照個人喜好不同來搭配吃

上圖的串燒，分別是帶広蔥鹽牛肋、帶広原味牛肋、帶広捲剝皮辣椒牛肋

店家的牛肉，採用日本和牛等級，經過炭火直烤後，更能釋放出更豐富的香氣和油脂，其實肉質不錯，吃原味就很好吃囉

我們都滿喜歡剝皮辣椒牛肋，口感好創新，下次來還要再點

濃醬蘑菇（附麵包）：醬蘑菇醬很濃郁，裡面蘑菇量也好多，加上烤過的土司一起吃，很有飽足感

明太子白醬烏龍麵：一上桌烏龍麵的香氣撲鼻而來，白醬口感極其細膩，加上明太子的點綴，相當好吃

原文連結 https://evanchiny.com/202503041eat/