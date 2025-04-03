之前去海山站、希望之河賞櫻有路過幾次，從外面看進去很像咖啡店

中午爬文才知道有供應早午餐、下午茶、義大利麵、燉飯...

餐點多樣化，用餐環境也不錯

▲華固新綠洲的流蘇也開啦，可惜中午風好大，流蘇被風吹的搖曳不止

▲車子停好一進巷子就到啦，這邊離海山站不遠，大約四百公尺左右吧

▲店外有吸菸區

▲吧檯

▲店內有wifi，餐具醬料都自取，結帳可電子支付

▲甜點櫃

▲洗手間

▲牆面有月亮投影

▲置物籃

▲低消為一份餐點或飲品

▲菜單沒拍完整，詳情請上店家FB瀏覽

▲免費供應的開水

▲點義大利麵跟燉飯，可選玉米濃湯或生菜小沙拉，擇一

▲生菜小沙拉好吃，脆口又新鮮，口感很好

▲玉米濃湯加30元就有螺旋酥皮濃湯，濃湯還不錯，酥皮也確實烤的酥

▲焗烤肉醬飯

▲海鮮總匯義大利麵，蒜香青醬

盤子不大但是蠻深的，量很足，雖然口味沒那麼讓人驚艷

但搭配玉米濃湯是真的可以吃飽，不空虛

▲韓式辣雞義大利麵，也是蒜香青醬，但感覺蒜香似乎沒有炒出來，少了點香氣

▲烤小腿 雞翅、唐揚雞

▲沾醬應該是蜂蜜芥末醬

▲唐揚雞蠻大塊的，肉汁有鎖在裡面，外皮稍厚

整體來說用餐環境不錯，讓人很放鬆

餐點口味雖然中規中矩，但分量有足

三個人點那樣我覺得有飽！

【拾月貳柒咖啡餐坊】

地址：新北市土城區裕民路61巷14號1樓

電話：02-2265-0027

營業時間：10:00-21:00

店休日請上FB瀏覽

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