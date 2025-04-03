之前去海山站、希望之河賞櫻有路過幾次，從外面看進去很像咖啡店
中午爬文才知道有供應早午餐、下午茶、義大利麵、燉飯...
餐點多樣化，用餐環境也不錯
▲華固新綠洲的流蘇也開啦，可惜中午風好大，流蘇被風吹的搖曳不止
▲車子停好一進巷子就到啦，這邊離海山站不遠，大約四百公尺左右吧
▲店外有吸菸區
▲吧檯
▲店內有wifi，餐具醬料都自取，結帳可電子支付
▲甜點櫃
▲洗手間
▲牆面有月亮投影
▲置物籃
▲低消為一份餐點或飲品
▲菜單沒拍完整，詳情請上店家FB瀏覽
▲免費供應的開水
▲點義大利麵跟燉飯，可選玉米濃湯或生菜小沙拉，擇一
▲生菜小沙拉好吃，脆口又新鮮，口感很好
▲玉米濃湯加30元就有螺旋酥皮濃湯，濃湯還不錯，酥皮也確實烤的酥
▲焗烤肉醬飯
▲海鮮總匯義大利麵，蒜香青醬
盤子不大但是蠻深的，量很足，雖然口味沒那麼讓人驚艷
但搭配玉米濃湯是真的可以吃飽，不空虛
▲韓式辣雞義大利麵，也是蒜香青醬，但感覺蒜香似乎沒有炒出來，少了點香氣
▲烤小腿 雞翅、唐揚雞
▲沾醬應該是蜂蜜芥末醬
▲唐揚雞蠻大塊的，肉汁有鎖在裡面，外皮稍厚
整體來說用餐環境不錯，讓人很放鬆
餐點口味雖然中規中矩，但分量有足
三個人點那樣我覺得有飽！
【拾月貳柒咖啡餐坊】
地址：新北市土城區裕民路61巷14號1樓
電話：02-2265-0027
營業時間：10:00-21:00
店休日請上FB瀏覽
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