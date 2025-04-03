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【新北市土城區】拾月貳柒咖啡餐坊｜早午餐 下午茶 義大利麵 燉飯｜近捷運海山站三號出口

2025-04-03 20:26:00 文字：珍妮佛的花草呢喃
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珍妮佛的花草呢喃

珍妮佛的花草呢喃

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之前去海山站、希望之河賞櫻有路過幾次，從外面看進去很像咖啡店

中午爬文才知道有供應早午餐、下午茶、義大利麵、燉飯...

餐點多樣化，用餐環境也不錯

 

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▲華固新綠洲的流蘇也開啦，可惜中午風好大，流蘇被風吹的搖曳不止

 

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▲車子停好一進巷子就到啦，這邊離海山站不遠，大約四百公尺左右吧

 

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▲店外有吸菸區

 

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▲吧檯

 

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▲店內有wifi，餐具醬料都自取，結帳可電子支付

 

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▲甜點櫃

 

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▲洗手間

 

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▲牆面有月亮投影

 

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▲置物籃

 

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▲低消為一份餐點或飲品

 

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▲菜單沒拍完整，詳情請上店家FB瀏覽

 

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▲免費供應的開水

 

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▲點義大利麵跟燉飯，可選玉米濃湯或生菜小沙拉，擇一

 

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▲生菜小沙拉好吃，脆口又新鮮，口感很好

 

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▲玉米濃湯加30元就有螺旋酥皮濃湯，濃湯還不錯，酥皮也確實烤的酥

 

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▲焗烤肉醬飯

 

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▲海鮮總匯義大利麵，蒜香青醬

盤子不大但是蠻深的，量很足，雖然口味沒那麼讓人驚艷

但搭配玉米濃湯是真的可以吃飽，不空虛

 

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▲韓式辣雞義大利麵，也是蒜香青醬，但感覺蒜香似乎沒有炒出來，少了點香氣

 

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▲烤小腿 雞翅、唐揚雞

 

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▲沾醬應該是蜂蜜芥末醬

 

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▲唐揚雞蠻大塊的，肉汁有鎖在裡面，外皮稍厚

 

整體來說用餐環境不錯，讓人很放鬆

餐點口味雖然中規中矩，但分量有足

三個人點那樣我覺得有飽！

 

【拾月貳柒咖啡餐坊】

地址：新北市土城區裕民路61巷14號1樓

電話：02-2265-0027

營業時間：10:00-21:00

店休日請上FB瀏覽

✿點此瀏覽更多新北市美食、旅遊景點✿

http://julialkpkpk.pixnet.net/blog/category/4561541

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拾月貳柒咖啡餐坊

phone02-22650027
place新北市土城區裕民路61巷14號1樓
3.65 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
3.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
3.50
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