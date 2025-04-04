新店人快筆記！裕隆城新開幕餐廳「 荿蒔敘鍋物 」CP值太高啦！最低套餐只要$390起就可以免費享有 「在地小農蔬菜」吃到飽 ！蔬菜脆綠新鮮品項超多種，還有手打花枝漿。麵食有少見的「彩虹麵」，麵體使用天然食材染色Ｑ彈有嚼勁。還有各種飲品、冰沙、霜淇淋都任你吃，吃一次立刻收到我的口袋名單啦～

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環境介紹

▼身為文山人真的很開心新店裕隆城開幕耶！這個商城真的好逛又很多好吃的餐廳。最近發現一間新開的「荿蒔敘鍋物」，就位在五樓位置手扶梯一上來就可以看到了

▼店門外觀很大很大器，看起來很有質感

▼剛開幕就擁有高人氣，即便今天是平日也幾乎是全場坐滿！大家想吃一定要記得先訂位避免久候！

▼店內裝潢木質調的設計搭配輕水泥感的藝術牆，打造出溫馨舒適的溫暖氣氛。搭配牆上綠色植物的妝點讓空間更加活潑

自助吧介紹

▼中島區的自助吧台動線很方便，而且很大也不會感到擁擠

▼主打部分選用「在地小農蔬菜」！產地直送～台灣寶島種出來的蔬菜真的好吃！而且品項超多種，每一種都很脆綠新鮮。店員也都補得很快不用怕吃不到。

▼除了小農蔬菜之外也有火鍋料～想吃什麼自己夾！

▼推薦一定要試試他們的手打花枝漿，Ｑ彈新鮮用料實在～每一口都可以吃到料！

▼愛吃菜的我們真的狂掃了這蔬食自助吧兩次！真的是給它用力吃回本XDD超級爽的啦！

▼除了常見麵食外還有很酷的「彩虹麵」

▼今天吃了火龍果麵，很像日曬麵一樣，煮滾後依舊很Ｑ彈有嚼勁。搭配醬料區的蔥蒜醬油有夠香超涮嘴～我很喜歡！

▼米飯是宜蘭小農米，粒粒飽滿Ｑ彈很香

▼另外還有各種飲品、茶飲、冰沙、霜淇淋

▼冰沙也都是很開胃的口味，酸甜清爽又沁涼～很適合搭配重口味的火鍋一起喝，整個非常解膩

▼別忘了飯後自己擠一支草莓霜淇淋唷！

▼醬料區給了12種調料可以自己調出你愛的沾醬。一般你想得到的佐料這裡都有，但我一定要大推他們家獨有的「鳳梨果醋醬」，酸酸甜甜超級開胃，不論是沾肉、沾菜、還是拌麵都滿搭的XD

餐點介紹

慢燉胡椒豬肚 +$79

▼湯頭白胡椒香氣很濃郁，一入口立刻直衝味蕾，帶點微辣的胡椒辛香停留在喉嚨裡。

▼豬骨湯加入了紅棗和枸杞慢火燉煮成乳白色的湯頭，喝起來濃郁順口。鍋底的豬肚脆口Ｑ彈很入味

招牌銷魂麻辣 +$79

▼鍋底加入了多種香料熬煮，主打「可以喝的麻辣湯」，湯頭香辣溫潤帶點微辣感，可以直接單喝不會很負擔，鍋底還有麻辣鴨血～吸飽湯汁很juicy。這個鍋底涮肉也很香很夠味

單人海陸套餐 $980

▼大胃王點這個就對了！不用一千塊就可以同時吃得到八種海鮮、還有一大盤肉，我覺得價錢很實惠耶。

▼海鮮有小捲、鮮蝦、蛤蠣、牡蠣、扇貝、九孔鮑、鯛魚、鯛魚、鱸魚。海鮮品項給的很豐富，光是小卷就給三大隻！（小卷是秤重的唷！）我覺得這份量就算兩人一起吃也很足夠～

▼海鮮都很新鮮，放進湯頭裡越煮越鮮甜。

▼肉盤可以選豬或牛，我搭配的是「極品上等豬」，切的厚薄適中每一片都是剛好的大小。肉品油花分佈恰恰好，口感多汁彈牙充滿豬肉香、也不會有油膩感

特選牛五花 $590/大

▼肉肉控一定要升級大份～跟正常份量只差$100而已很划算！！店員送上桌一大盤的份量真的很驚人XD還可以體驗牛五花划水道，刷一排下去超過癮

▼牛五花油脂豐富，吃起來很嫩口Ｑ彈

菜單

電子菜單點我看

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【荿蒔 敘鍋物 – 新店裕隆城店】資訊＆其他

IG：@chengshi_shabu

地址：新北市新店區中興路三段70號5 樓

（新店裕隆城5樓）

捷運：捷運大坪林站

電話： 02-2911-6069

營業時間：11:00-21:30（五六到22:00）

其他：用餐時間100分鐘、收10%服務費

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