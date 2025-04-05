【台北文山區必吃美食推薦】雞老闆桶仔雞｜平價桶仔雞、串燒、熱炒，多種選擇一次滿足!!! (鄰近萬隆站、壽星活動送烤雞、最佳聚會餐廳)

說到台北平價美食、聚餐推薦，位在捷運萬隆站、臺灣大學附近的「雞老闆桶仔雞」，是台北首創的桶仔雞餐廳，已經營業超過13年了，金黃酥脆的招牌桶仔雞，不僅是許多老饕們的心頭好；還有手工串燒、海鮮、炸物、熱炒等特色料理，可說是台北桶仔雞、烤雞愛好者的口袋名單之一。

學生、壽星看過來，「雞老闆桶仔雞」聚餐新選擇!!!

「雞老闆桶仔雞」不僅餐點豐富，還舉辦眾多優惠超值的促銷活動，例如，當月壽星消費滿一定金額可獲贈桶仔雞、清酒梅酒無限暢飲等服務，讓你吃到撐、輕鬆省荷包~

台北晚餐推薦，雞老闆桶仔雞 x 手工串燒x 平價熱炒與海鮮

如果想要品嚐酥脆多汁的桶仔雞，「雞老闆桶仔雞」是絕佳選擇，目前在台北擁有三家分店，分別是長春店(創始總店)、士林店和萬隆店，方便更多饕客享受美味的桶仔雞、手工串燒，以及平價熱炒與海鮮囉~

雞老闆桶仔雞│交通

Google地圖請點我 > 捷運萬隆站到「雞老闆桶仔雞 萬隆店」

「雞老闆桶仔雞 萬隆店」位於台北市文山區，離捷運萬隆站不遠，步行大約5分鐘就能抵達，交通相當方便~

另外，這裡鄰近公館夜市、臺灣大學、寶藏巖國際藝術村、景美夜市等景點，吃完桶仔雞後還可以順便逛逛，很適合學生下課、上班族下班小聚或家庭、朋友、情侶約會，輕輕鬆鬆享受金黃酥脆的桶仔雞><

雞老闆桶仔雞│用餐環境

近距離看到美食出爐的座位

「雞老闆桶仔雞 萬隆店」有2處用餐區，如果想要第一眼看到香噴噴的桶仔雞、串燒等美味料理出爐的瞬間，或者欣賞老闆職人般的烹飪技法，就選靠近門口的用餐區，搭配陣陣飄來的桶仔雞香氣，讓人食慾大開~

雞老闆的手工串燒，一看就知道很好吃><

在烤台上，有雞肉串、豬肉串、牛肉串，以及雞翅等肉類，還有青椒、玉米筍、節瓜、四季豆等蔬菜串，每塊肉的形狀都不一樣，是正常的，因為肉串皆為材實料的整塊肉下去切割，並非坊間的重組肉，刷上獨家醬料與調味料，在火爐上慢慢烘烤，那美食的香味真是無人可以抵擋啊!!!

伴有懷舊老歌的溫暖座位

安妮王一夥人進入「雞老闆桶仔雞 萬隆店」的室內用餐區，環境寬敞，間距不會太擠，聊天也不怕吵到別桌，加上懷舊老歌入菜，有種台式熱炒店的隨性氛圍，讓人吃得開心、聊得也盡興~

好可愛的日式懷舊小物

「雞老闆桶仔雞 萬隆店」的裝潢帶點懷舊感，牆壁上有斗大清楚的菜單、宣傳活動海報外，最讓安妮王喜愛的就是這些帶點歷史歲月的日本裝飾物，讓人不禁會心一笑。

雞老闆桶仔雞│菜單

種類超級多的平價美食與下酒菜!!!

「雞老闆桶仔雞 萬隆店」的菜單超豐富，除了招牌桶仔雞，還有各種經典的熱炒、串燒、炸物，像是鹽酥雞軟骨、胡椒蝦、炒青菜等；更棒的是，他們還有藥膳雞湯、人蔘雞湯、四物雞湯等暖胃又養生的湯品。

如果初次到訪的饕客，不曉得點哪些主菜的話，安妮王推薦「雞老闆」的桶仔雞、十種肉串拼盤、鳳梨苦瓜雞湯鍋等料理，包準讓你請客聚餐不漏氣!!!

雞老闆桶仔雞│桶仔雞

哇~這隻桶仔雞也太美了，視覺與嗅覺的雙重享受!!!

慢火炭烤的桶仔雞出爐的瞬間，職人小心翼翼地將烤得金黃油亮的全雞從桶中取出，雞皮閃閃發亮，油脂緩緩滴落，發出誘人的「滋滋」聲響，看起來就超好吃的~

剛出爐的桶仔雞，外皮帶著炭火燒烤的焦香，酥脆得彷彿一碰就碎，而裡面的雞肉則是軟嫩多汁，精華鎖在肉裡，充滿濃郁香氣，光看就讓安妮王一夥人垂涎三尺，等不及要動手撕開大快朵頤><

香噴噴的「桶仔雞」，上桌囉!!!

金黃色的桶仔雞外皮，油亮亮的，經過炭火烘烤，散發出陣陣烤雞香氣，讓人忍不住想趕快撕下一塊來吃。

除了主角「桶仔雞」之外，還有雞汁、店家獨門特製的調味粉等，滿足饕客嚐鮮的慾望><

桶仔雞不只長得誘人，吃起來更是讓人欲罷不能，吃到見底才發現還沒過癮，真的超級適合聚餐一起分享~

手撕桶仔雞，療癒又滿足的體驗!!!

戴上店家貼心配置的手套，只要輕輕一撕，金黃香酥的雞皮立刻裂開，露出裡面嫩到不行的雞肉，還能看到滿滿的肉汁緩緩流出，香氣瞬間四溢。

每一塊肉都超級柔嫩，輕輕一扯就能分離，完全不費力。

邊撕邊吃的桶仔雞最香了!!!

酥脆的雞皮與雞肉的軟嫩多汁，又脆又香，完全不乾柴，尤其是雞腿和雞翅的部分，更是嫩到爆汁，每口都能感受到肉汁在嘴裡迸發的快感；這種手撕的過程不只增添了樂趣，嘴巴還根本停不下來，太好吃了@@

沾上一旁附贈的雞汁或搭配洋蔥絲一起吃，更能帶出桶仔雞的鹹香與甘甜，讓人忍不住一口接一口。

或者搭配店家獨門特製的調味粉，輕輕一沾，鹹香可口且稍微帶點藥膳味道的桶仔雞，讓雞肉的美味更加升級，創造截然不同的吃雞體驗~

雞老闆桶仔雞│十種肉串拼盤

十種肉串拼盤，肉食愛好者的美食天堂!!!

如果患有串燒選擇困難症的話，就點一大盤「十種肉串拼盤」吧!!!

這盤十種肉串拼盤一上桌，炭火燒烤的香氣撲鼻而來，滿滿的串燒整齊擺放在黑色大盤上，視覺上就超級澎湃!!!

紅牛、黑豬、藍羊，多種肉類吃法，一盤掌握!!!

從鹽烤、醬燒到明太子、美乃滋、蔥花各種口味一應俱全，每一串都烤得金黃焦香，將手工牛肉、豬肉與羊肉烤得閃閃發光，看起來超漂亮的~

鹽蔥的清爽、明太子的鹹香、孜然的濃郁，與鮮嫩多汁且酥脆的牛肉、豬肉與羊肉塊結合，搭配洋蔥絲一起吃更能增添爽口感，每種口味都有不同的層次感，讓人一口接一口，越吃越過癮!!!

雞老闆桶仔雞│雞屁股、櫛瓜與甜不辣

肥肥嫩嫩的雞屁股串

一塊塊可愛的雞屁股，散發微微的焦香，酥脆的外皮帶點彈性，滑嫩又充滿油脂的肉肉，完全沒有腥味，反而帶著獨特的甘甜與焦香，越吃越涮嘴，是老饕們的討喜串燒~

炭烤櫛瓜串，享受自然鮮甜的滋味

安妮王一夥人吃完肉肉後，來點清爽解膩的櫛瓜串最適合了><

甜不辣，Q軟帶點嚼勁

金黃微焦的甜不辣，每一塊都被烤得微微膨脹；一口一塊甜不辣，享受彈牙又充滿魚漿的鮮甜，以及帶點鹹甜風味的醬汁，是不錯的燒烤小食選項~

雞老闆桶仔雞│明太子、鹽烤、鹽蔥、孜然牛肉串

明太子牛肉串，超誘人的!!!

烤得微焦的手工牛肉塊，淋上滿滿的明太子醬，醬汁微微融化，咬下一口，牛肉軟嫩多汁，帶著炭火燒烤的香氣，搭配上濃郁的明太子醬，鹹香中帶點微辣，不管是單吃還是搭配清涼的梅酒，口感層次超豐富，絕對是必點的美味串燒。

簡單又涮嘴的鹽烤牛肉串

牛肉軟嫩又帶點嚼勁，多汁可口；尤其是鹽烤調味讓牛肉的原汁原味完美呈現，更能襯托出牛肉本身的甜味與濃郁香氣，享受最純粹的燒烤風味。

加點蔥花的鹽蔥牛肉串

手工牛肉上面鋪上滿滿的鹽蔥，光用看的就知道一定很好吃!!!

咬下一口，牛肉帶著濃郁的炭烤香氣，而鹽蔥則增添了一股清爽的鹹香與微微的辛辣感，每一口都是極致的享受，是「雞老闆」的平價經典美味串燒~

孜然牛肉串，帶你展開異國之旅

手工牛肉的外層烤得焦香微酥，並覆蓋香氣十足的孜然粉，充滿異國風味。

安妮王輕輕一咬，牛肉的鮮嫩與孜然的獨特香氣馬上在嘴裡炸開，微辣的調味更提升了牛肉的口感，超好吃的!!!

雞老闆桶仔雞│哇沙米雞肉串、蔥花豬肉串

讓人瞬間清醒的哇沙米雞肉串XD

在金黃微焦的手工雞肉串上，點綴著淡綠色的哇沙米醬，安妮王抱著勇於嘗試的精神，默默品嘗…

鮮嫩多汁的雞肉與濃稠的醬汁完美融合，接著哇沙米的微嗆感慢慢湧上來，雞肉的鮮美與哇沙米的清新辣勁，讓安妮王的腦袋瞬間醒了過來，吃起來既過癮又不膩口，超適合喜歡點小刺激的饕客ㄛ~

油亮動人的蔥花豬肉串

香嫩多汁的手工豬肉，鹹香的醬汁滲透進肉裡，每一口都充滿濃郁風味，帶點蔥的翠綠點綴，平衡了豬肉的油膩感，讓人一串接一串停不下來><

雞老闆桶仔雞│牛小排

鮮嫩多汁的牛小排

外層微酥帶點焦香的牛小排，一口咬下嫩嫩的牛肉，滿滿的肉汁瞬間在嘴裡散開，越嚼越香；搭配海鹽或黑胡椒，就能讓牛肉的香氣更上一層樓，每一口都是頂級享受。

雞老闆桶仔雞│鳳梨苦瓜雞湯鍋

鳳梨苦瓜雞湯鍋，養生的好選擇

只有在「雞老闆桶仔雞」才吃得到的鳳梨苦瓜雞湯鍋，湯色清澈透亮，裡面有大塊的土雞肉、鮮甜的的苦瓜與鳳梨，安妮王光是聞到雞湯的味道，就讓人直流口水~

喝下一口湯，清甜中帶點微微的苦味，但這種苦味不會太強烈，反而讓湯頭更加回甘順口，帶來獨特的層次感。

這道雞湯鍋溫潤不油膩，清爽又滋補，燉煮雞肉軟嫩入味，苦瓜清爽不苦澀，鳳梨則增添了一絲甘甜，喝完還會讓人回味無窮，安妮王不知不覺喝了好幾碗~

雞老闆桶仔雞│鹽烤吳郭魚

鹽烤吳郭魚，老饕極力推薦的海鮮招牌菜!!!

「雞老闆桶仔雞」除了桶仔雞、烤肉串外，另一道必點料理「鹽烤吳郭魚」，光是那層厚厚的鹽殼就賺足饕客們的眼球；熱騰騰的鹽烤吳郭魚，去掉白色的鹽殼後，便是超有份量的吳郭魚啦~

想要知道這家餐廳的食材是否新鮮？點一道「鹽烤吳郭魚」就知道了~

用筷子輕輕剝開外皮，裡面的魚肉雪白細緻、鮮嫩多汁，帶著滿滿的鮮甜味，還飄著淡淡的炭烤香氣，完美展現魚的新鮮原味。

「鹽烤」料理手法，考驗職人的手藝與食材的新鮮度；鹽烤的調味讓魚肉的味道更加鮮美，吃起來不會過鹹，反而帶著淡淡的甘甜，簡單又美味，每一口都超滿足，是喜愛海鮮的人必點的料理。

雞老闆桶仔雞│鳳梨蝦球

大朋友小朋友都喜愛的鳳梨蝦球

每顆蝦球都裹上一層薄薄的炸粉，光是金黃酥脆的外皮，看起來就超級誘人的!!!

安妮王一口咬下，外皮酥脆，裡面的蝦肉彈牙又鮮甜，搭配上滑順的美乃滋與酸酸甜甜的鳳梨塊，讓人一口接一口停不下來，是聚餐必點的經典美味~

雞老闆桶仔雞│麻油雞湯泡飯

暖心暖胃的麻油雞湯泡飯

「麻油雞湯泡飯」一上桌，就能聞到濃濃的麻油香氣，光是這股香味就讓人想要大吃一頓!!!

麻油的香氣搭配米酒的甘甜，帶著微微的金黃光澤，裡面有燉得軟嫩的雞肉，再加上吸飽湯汁的白飯，每一口都帶著麻油的醇香與雞肉的鮮甜，吃完滿滿元氣，暖胃又滿足~

雞老闆桶仔雞│味噌貢丸蛋花湯

味噌貢丸蛋花湯，簡單可口的家常料理

具有十足份量的「味噌貢丸蛋花湯」，味噌的鹹香、細緻的蛋花，彈牙且充滿嚼勁的貢丸，簡單卻超級療癒，光用看的就飽了XD

雞老闆桶仔雞│手工麻油麵線

雞老闆的隱藏料理，超好吃的手工麻油麵線

不要小看這平凡無奇的手工麻油麵線，細細的麵線吸附滿滿的麻油與湯汁，入口時，麵線柔滑順口，帶著麻油的醇厚香氣，伴隨著淡淡的酒香與薑的溫潤辣感，更增添一絲香氣與層次感。

最特別是那手工製作的麵線，不會過於軟爛，Q彈帶勁，受到安妮王一夥人一致好評，吃完整個人都暖起來了~

雞老闆桶仔雞│雞油拌飯

雞油拌飯，靈魂級的美味

在粒粒分明的白飯上，淋滿了雞油與醬汁，搭配些許蔥花點綴，香氣撲鼻而來，超級涮嘴，好吃~

雞老闆桶仔雞│炸雞軟骨

讓人無法抗拒的台灣人氣炸物-炸雞軟骨

大小適中，酥酥脆脆的雞軟骨，咬下去時能聽到清脆的聲音，而內裡的軟骨帶著獨特的韌性與嚼勁，帶有濃濃的香氣，越吃越上癮，根本是下酒神品!!!

雞老闆桶仔雞│黃金泡菜

讓人食慾大開的黃金泡菜

微微醃漬過的黃金泡菜，吃起來的口感超爽脆，咬下去有微微的嚼勁，但又不會太硬；那種微甜微辣的清爽滋味，既開胃又不會太刺激，單吃或搭配肉類都很加分ㄛ!!!

雞老闆桶仔雞│明太子馬鈴薯

滿滿的邪惡滋味-明太子馬鈴薯

將外層微酥的馬鈴薯切成條狀，搭配濃郁的明太子醬，口感綿密細緻，鹹香帶點微辣，吃起來不會過膩，無論是當作前菜、小點心，甚至是搭配啤酒一起享用，都超級對味!!!

雞老闆桶仔雞│燙高麗菜

燙高麗菜，百吃不厭的經典時蔬

清脆多汁的燙高麗菜，恰到好處的熟度保留了高麗菜的自然甜味，搭配任何主菜、肉類都超合適，是餐桌上不可或缺的清爽小菜。

雞老闆桶仔雞│帶皮玉米筍

清爽解膩的帶皮玉米筍

淡綠色的玉米葉，帶著一點焦香，撒點鹽巴或搭配胡椒粉，就能帶出它的自然鮮甜，清爽零負擔，簡單卻讓人一吃就愛上~

雞老闆桶仔雞│四季豆

超級下飯的炒四季豆

將切成細條的四季豆，調味後加入旺火熱油的鍋內，快速翻炒，表面微微皺起，還散發出濃郁的蒜香與炒鍋的香氣，口感不會過軟或乾柴，每一口都能感受到四季豆的酥脆，是每桌必點的經典下酒菜~

雞老闆桶仔雞│梅酒

梅酒配肉最對味!!!

圓潤滑順、酸酸甜甜的梅酒，既不會過於甜膩，也不會太嗆口，喝起來相當舒服；淡淡的梅子香氣與微醺的甜美感，可說是「雞老闆桶仔雞」的秘密法寶~

雞老闆桶仔雞│促銷活動

這是安妮王第一次看到那麼多促銷活動的餐廳!!!

「雞老闆桶仔雞」針對壽星、學生、喜愛小酌族、平民百姓等，都有推出一系列的優惠活動，以下為5項「雞老闆桶仔雞」的活動方案，讓大家輕鬆愉快享受美食，省下荷包錢錢囉~

壽星活動

當月壽星消費滿 1800元(不含酒水)，就送桶仔雞乙隻。

沒壽星也有活動

消費達 2500 元(含餐點酒水)，送價值桶仔雞一隻。

清酒梅酒無限暢飲

一人一小時 299 元(需同桌客人一併參加)。

學生專屬

學生吃雞只要 399 元(需消費滿 600 元/不限人數時間/含酒水/限內用)。

啤酒族便錯過了!!!

生啤酒買2 送1(限士林店/萬隆店內用)。

雞老闆桶仔雞│評價

桶仔雞與燒烤的美食饗宴，聚餐首選!!!

「雞老闆桶仔雞」萬隆店不僅交通便利，且餐點選擇豐富多樣，最吸睛的絕對是那隻色澤誘人的桶仔雞，外皮烤得金黃酥脆，一撕開裡面的雞肉還帶著肉汁，搭配特製調味粉和雞汁，風味更佳。

平價串燒、料理，眾多超值優惠，讓你輕鬆省荷包!!!

除了招牌桶仔雞，還有各式熱炒、串燒和湯品，滿滿的烤肉串鋪在黑色盤子上，有撒滿蔥花的、淋上美乃滋的，還有撒上香料的，每一串都超級夠味。

此外，店內提供多項優惠活動，如壽星送雞、學生優惠和酒水暢飲，適合各種聚餐需求。

「雞老闆桶仔雞」適合跟朋友、家人、情侶、同事一起享受，好吃又有氣氛，根本是大口吃肉、大口喝酒的最佳聚會餐廳，趕快揪團來朝聖吧!!!

雞老闆桶仔雞│店家資訊

官方粉絲團：雞老闆 桶仔雞

【長春店(創始總店)】(晚上每日都有營業/白天公休日以官方粉絲團公告為主)

營業時間：PM12:00~凌晨 02:30

電話：(02)2717-5777

住址：台北市長春路 454 號

【萬隆店】(公休日以官方粉絲團公告為主)

營業時間：PM5:00~凌晨 02:30

電話：(02)2933-0520

住址：台北市文山區羅斯福路五段 69 號

【士林夜市店】(公休日以官方粉絲團公告為主)

營業時間：PM5:00~凌晨 02:30

電話：(02)2881-0777

住址：台北市士林區文林路 101 巷 2 號

文章標籤