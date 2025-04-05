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【電影首映會】越南影史最賣座恐怖喜劇 #鬼才要回家，幽靈哥哥守護祖厝，最重視家的是鬼！【電影欣賞】【電影推薦】

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2025-04-05 08:59:00 文字：～17七公主的小天地～
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劇情：網紅美仙（方美芝 飾）為提高粉絲流量，回到家族世居的祖厝，拍攝最流行的超自然影片，意外見到在她小時候過世的哥哥嘉明（黃立 飾）的鬼魂，為了讓嘉明能夠安心去投胎，美仙必須阻止家人們把祖厝賣掉，完成哥哥的遺願，更因此和媽媽關係更好了，也揭開了讓哥哥死亡的真相…

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#鬼才要回家 的美仙從突然看到哥哥嘉明鬼魂的驚嚇和排斥，隨著相處感受了哥哥的用心及媽媽的疼愛，得到心裡上的和解！

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而劇中的主場景，祖厝則在越南芹苴市的「陳巴氏古宅」建於1935年，距近也有近90年的歷史，導演用恐怖的喜劇講述祖厝和祭忌祖先牽起家族的連結和傳承，使得電影更具義意！

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#鬼才要回家，4月2日（三）清明連假全台感人上映！

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