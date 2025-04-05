最近真的是對皮蛋特別熱愛啊

潤餅要皮蛋、車輪餅要皮蛋、雞蛋糕要皮蛋、飯糰要皮蛋，現在連我本來就熱愛的(大)餛飩，若有皮蛋的......還真的有！

台南中西區的「男哥煮麵」就有皮蛋醬尬餛飩的神仙組合，甚至也有青花椒餛飩，真的是一張菜單就多種喜好都滿足啊

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商家名稱：男哥煮麵(台南市中西區成功路435號)

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營業資訊：06-2239179 週一至六11:00-13:30 14:00-21:00；週日休

餐點介紹：麵食/湯品/特色/小菜/冷飲

用餐日期：2025.03



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▲男哥煮麵 店面

▲男哥煮麵 用餐環境

內用座位有八組四人座，桌上有衛生紙、醋、辣油，桌邊有自助線上點餐的QR code，但也能直接在櫃檯點餐(老闆有空的時候)。

▲男哥煮麵 自助區

前後各有自助區，有餐具、油蔥、紙本菜單、酒精

男哥煮麵 菜單(拍攝日期：2025.03)

▲餛飩、青花椒、皮蛋醬、剝皮辣椒，都是我的愛啊；蒜泥豬菲力、柚香蘿蔔也想嚐嚐

不過考量到待會我就要去武聖夜市吃一波，可不能在這裡就陣亡，最後取捨下 只點了兩份拌餛飩

原本想說總共八顆大餛飩對我來說頂多六、七分飽，沒問題

▲沒想到老闆是端著兩道小菜碟上桌，頓時我真的是內心哭笑不得

哭是覺得好小，笑則是因為覺得也正好真的沒讓我吃太飽

青花椒紅油拌餛飩 NT 65

內容：餛飩四顆、青花椒粉、白芝麻粒、紅油(客製化少)

青花椒粉除了有獨特的香氣，還會產生麻感，麻後再帶出甜韻，並同時吃得到餛飩肉香。

餛飩是球形的，直徑約五十圓硬幣，稱不上我喜好的「大」餛飩。雖然不大但不會都是皮，皮肉比是不錯的。餛飩皮厚度一般，略有Q度，肉餡則看得出來有不少肥肉，大多絞得夠細，但每顆餛飩還是有約三、四粒比較大(直徑約0.5 cm)的肥肉塊。但應該是因為兩盤都是外加重口味的醬或紅油，所以整體吃起來反而覺得肥肉油膩感沒那麼明顯(假使煮成餛飩湯，就會覺得這餛飩太油膩)。肉餡

皮蛋醬拌餛飩 NT 65

內容：餛飩四顆、皮蛋醬

皮蛋醬呈深橘色湯水狀，含有少量碎皮蛋塊。皮蛋塊口感很Q，醬汁先是鹹味和皮蛋香氣，再浮現微辣感，不會太熱辣或辛嗆，也不會殘留餘勁。皮蛋醬比青花椒味道濃郁，所以嚐不太到餛飩本身的肉

整體來說價格偏高但口味還算不錯，有機會會想試試其他餐點，當然包含剝皮辣椒雞湯和他家招牌「拌麵」系列

題外話(但重要)： 老闆真的蠻帥的。

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以上。