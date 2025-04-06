臺北玫瑰展已在3/14（五）開展，展期至4/13（日）

4/4來賞花，發現玫瑰花況沒有以往滿園的花團錦簇，但來散心還是不錯的

當中有許多特殊平常不容易見的小草花喔！

▲園區地圖下載自花in台北官網

大連假的關係新生公園停車場排滿了等候進場的車輛

我們繞了一大圈發現路邊停車格也沒有位置

只好把車開進吉林街，停在吉林街的收費停車場，再步行幾分鐘過來

剛好看到消防隊旁邊的流蘇開的正美，滿樹雪白相當耀眼！

▲當天有小市集

▲兒童遊戲區旁的大樹下有好多人搭帳棚休息

▲突如其來的聲音讓我把目光移向天空

飛機正以迅雷不急掩耳的速度從頭頂飛過

▲美食餐車

▲中午太熱，在花海區賞完玫瑰就離開了，原本還想去另一區的

▲順著園區走走，看到喜歡也開得不錯的花就隨手紀錄一下

▲好厲害的寫生，遊客紛紛駐足觀看

▲低頭發現今年好多小草花開的比玫瑰還引人注目

▲拍照要多留意不能進入綠地踩踏，只能在步道上與花合照

▲這邊也有一組人在畫畫

▲小葉欖仁上的鳥窩

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【臺北玫瑰園】

地址：臺北市中山區新生北路三段105號

電話：02-2585-0192

展期：03/14 (五) ～ 04/13 (日)

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