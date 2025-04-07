桃園市總共有36處空氣品質淨化區，平均一年可減少約2000公噸的二氧化碳，其中有三處種植櫻花，而 檜稽河濱公園 便是之一。都市裡能有這麼一處美麗的櫻花公園，實在很貼心，即便不在櫻花盛開的季節，仍然是附近居民重要的休閒場所，散散步，健走一下都很適合，親子家庭更是經常帶孩子來報到，享受清新的好空氣。這裡距離三民運動公園也很近，同樣在南崁溪河畔，可安排順遊，孩子會很喜歡的。

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檜稽河濱公園位置與停車資訊

檜稽河濱公園在三元街的檜稽橋旁，緊鄰著新永和市場，市場備有收費停車場，對面也有私人的，無論是汽車還是機車都很方便，完全不必擔心停車問題，還能順道逛逛市場，採買必要的食材或是熟食。

檜稽河濱公園環境介紹

檜稽河濱公園緊鄰南崁溪與自行車道，而南崁溪主流全長約30公里，流經龜山、蘆竹、桃園、大園等行政區，是北桃園主要的河川，經過長年的治水整治，讓水裡有魚河岸有草，恢復河川多樣性，最終成為桃園人不可或缺的休閒場所之一。也就是說，透過自行車道的串聯，我們就能夠來賞櫻，省了一筆停車費。

早期的檜稽河濱公園只有一片綠色的草地，隨著小檜溪的發展，不僅陸續有新建案進駐，也順勢活絡了這一帶的環境。大約在三年前由環保單位協助引導該區里長或認養單位種植富士櫻，透過植物綠化達到淨化空氣的目的，讓大家既有美麗的櫻花可賞，還有減碳的效果。

檜稽河濱公園的設計相當友善，將行人專用道與自行車道明確地分隔開，以確保人車都安全。一望無際開闊的綠地令人心曠神怡，只要不是下著大雨，總能見到民眾悠閒地漫步步道，空氣品質真的很棒！

自從3年前種植富士櫻，便成為桃園市民固定的賞櫻地，相較去年，今年開花的時間晚了些，在陽光的照耀下，粉粉嫩嫩的富士櫻以浪漫之姿出現眾人面前，怎麼拍都好看。

河濱步道是一條全齡步道，從自家出發，能走多遠就多遠，可以步行原路折返，或是搭公車、騎Ubike回家，選擇多元，很方便。

南崁溪整治後，儼然成為鳥類的聚集地，還不怕生呢！

都市裡含氧量很高的櫻花林，每年吸引不少遊客爭相造訪，櫻花愈開愈燦爛，錯過今年就等明年嘍~

景點資訊

24小時開放

★ 夜間有路燈照明 ★

★ 設有無障礙入口 ★

★ 可攜狗，需自行清理穢物 ★

桃園市桃園區三元街43號(檜稽橋旁)

※ 備收費停車場