吃過乃之風的晚餐你已經覺得很厲害了~

那麼乃之風的早餐會讓你懷疑自己真的是在吃早餐嗎？

豐盛的程度完全不輸給晚餐

一樣的視覺無死角的餐廳，提供你完全不同的美食饗宴

海鮮茶泡飯

上面的魚肉你想要吃多？!就可以吃多少!自己動手加到開心為止!

北海道的米做出來的白粥和中華粥

配料愛照自己喜愛~怎麼配都行!

餐廳的另一邊

提供3款日式漬物，很適合配白粥

不止這樣喔!

如果只有這樣就不叫乃之風了!

納豆/煮梅/茄子/塩辛(醃花枝)明太子

這些讓你配白粥~是不是夠夠的？不愛白粥也有飯更搭!

手作飯糰

至於飯團裡要包什麼好料？!

來吧~看看這一整排的冷藏櫃裡面，你想要什麼好料？

就告訴師博，請他包你「包」入飯糰裡囉!

一天一顆蛋、腦袋不會壞!

北海道的溫泉蛋~大家有喜歡嗎？

海鮮蒸物

鹽燒紅鮭/西京燒銀鱈

新鮮的魚，用2種不同的方式調味

皆用清蒸的方式呈現，滋味不同、美味相同!

把牛排等級的牛肉放入在咖哩裡

這一鍋咖哩能不高級嗎？特濃特香的呢!

這個餐車還提供不同口味的現煮蕎麥麵喔~

真的是恨自己沒有10胃啊~~~

北海道的牛乳最最出名

一次還提供2款不同品牌的鮮乳

還有鮮奶優酪和手作布丁

生菜沙拉

準備各式的生蔬

以及選擇多樣化的配料

醬料的選擇和一樣多達10多種

如果你不知道怎麼搭出好滋味

那就選擇這一盆已經調味好的凱撒沙拉

直接吃就行!

現切火腿片~

可加入生菜沙拉裡更添風味

清炒香姑

只用簡單的胡椒、鹽、香料來做輔助

吃的到菇甜卻不至於有太厚重的菇味讓人難以下嚥

綜合麵包

都好香啊~

北海道奶油

蜂蜜/草莓果醬/藍莓果醬

手作原味優酪/手作布丁

現點現做歐姆蛋

這一區很受歡迎喔!幾乎每個人都會來上一盤

焗烤干貝

誰能想到？早上就可以吃到焗烤干貝？!

而且還是隨意、隨便吃、吃到高興為止~要不要太開心呀？!

香腸/厚切培根

不怕你吃~通通整鍋上陣!

想不到的意外驚喜

早餐時間就可以吃到女孩們下午茶最愛吃的鬆餅耶？!

這幸福是不是來的太突然？!

現點現做~還附上自製的新鮮現打鮮奶油和果醬

哇嗚~~~我要尖叫了啦!

飲料一樣是五彩繽紛

100%柳澄汁/冰咖啡/桃子蘋果汁/葡萄柚檸檬汁

煎茶/焙茶/綠茶/紅茶，皆提供冷熱飲

另提供4款不同茶款的茶泡

各式研摩咖啡

不過以上的飲料都不是今日早晨最強

最強的在這裡!!!

這真的是我看最強的果汁存在

一籃籃的蘋果就這放置在側

用慢磨機把一顆顆的蘋果現榨出超新鮮蘋果汁

這是我這輩子喝過最棒的蘋果汁啦!

到這裡就結束了？!怎麼會~~~

水果隨隨便便也端出4種讓你吃

吃完水果~甜點怎麼能不安排上呢？

泡芙/布丁/果凍

早餐就可以吃到如同下午茶精緻

紅豆白玉

早上就可以吃的到的和風甜點

昨晚吃到的北海道牛奶霜淇淋

早餐一樣開放給所有來用餐的旅客享用

沒有像一般飯店把霜淇淋給蓋上，就是大氣!

吃房間打混一番、整理一番

再回到我們最愛的陽台看一下最風麗的洞爺風景

對乃之風的喜愛實在是因為

從接待、住宿、環境、餐食、服務、視野

皆無可挑剔!尤其是早晚餐都讓我們超喜翻的啦!

再來洞爺~乃之風還是我們的首選!

準備搭公車回JR洞爺車站

下一站~我們前進札幌囉!

姐妹們~我們出發啦!

地址：北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉29-1

電話：+81 0570-026571 （服務時間10:00～17:00）

官網：乃の風リゾート

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