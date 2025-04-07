第二次到富良野滑雪,這次選擇了新富良野王子飯店這個ski in/out的雪場.才不用拿著雪板搭接駁車或是走很長的路.我大部分都還是用離雪場距離來挑選住宿的地方.加上之前在苗場,kiroro星也還有安比對於這種半與世隔絕的度假村類型的住宿餐廳都很有信心,日本吃東西很少有雷!

殊不知….新富良野王子飯店的晚餐真的是我遇過最不好吃的!第二天才換兩道菜....真的很誇張!所以我與夥伴們查了其實我們離市區也不算太遠就叫計程車出門了!但一月這個滑雪大旺季之前沒訂位根本甚麼餐廳都是滿的,只能去現場碰運氣!原本鎖定了上一次吃過超好吃的鐵板料理居酒屋 MASA屋,沒想到直接滿到閉店,連現場候位都不用想….(有去富良野的這家先定起來啊!好好吃!)但是好心的店員推薦了離MASA 屋走路大概5~8分的他的下班私房小店給我們!

他說這家店是富良野很多餐飲下班私心會去的店,大部分觀光客都不知道! 這家Yakitori Tsuyoshi因為在二樓所以不容易發現,連入口都不是很明顯,但他的位置就是在知名的mangoo烤肉對面,富川製麵所的旁邊!

進門之後會看到燈光很明亮,有吧台座位,另一側就是常見的低檯面要脫鞋的居酒屋型桌子.店內空間不小,還有兩間獨立的包廂.我們到的時候座位差不多全滿,都是說著日文的在地人.為什麼我說TSU是家庭式燒鳥,因為老闆後來就把中間TATAMI的一半清出來給我們坐,另一半如同照片顯示都是他女兒的玩具,兩個可愛的小女孩就在我旁邊看IPAD畫畫啦!

不過店內標榜炭火烤燒鳥,進店稍微有些煙霧跟炭火味,可是不到不能忍受.吃完在寒冷的雪地走一下衣服上的味道就散了!

雖然是家庭式小店但是菜單的選擇也不算少大概也有 30~40 道菜 , 除了串燒炸物烤物也有一些炒菜涼拌菜跟主食麵或丼飯 , 不過我們到的時間七點多已經有蠻多東西沒有了 .

炭火烤的串燒真的好吃的不得了,老闆的烤工非常好,串燒多汁炭火香氣迷人…(串燒大多介在300￥~400￥左右)

推薦這個香菇一定要點超級厚實,雞肉我們點了鹽烤跟PIZZA口味(其實就是塗了點番茄醬再撒上起司啦!)

這個很像我們三層肉的豬肉串我也很喜歡,日本的美乃滋好像就沒那麼膩,上麵還撒上柴魚片

不知道為什麼這個沙拉叫韓式沙拉(￥640)? 不過在蔬菜很少的日本這道沙拉的菜葉很嫩,調味感覺只有用麻油跟鹽簡單的調味可是卻很好吃!

傳說中的炸雞皮 ￥420

可以說是串燒之外的店家推薦料理,能夠冠上傳說中到底有多厲害,當然要點來試試!來自富良野雞的雞皮,完全沒有腥味,雞皮似乎比一般雞來的厚.炸得很透徹的雞皮酥脆如同餅乾,可是在咀嚼之中又可以感受到雞皮的韌性,好吃到我們快速地解決了又立刻點了一份!

炸雞翅 ￥540

這個雞翅很好吃我們也是又點了一份!

烤豬排 ￥750

這個烤富良野豬排算是菜單上貴的食物! 不過富良野豬的口感很軟嫩,雖然不像伊比利豬有很明顯的橡子香氣,但他的確比一般豬肉來的甜喔!

漢堡排加蛋 ￥530

這個漢堡排很特別喔是雞肉做的!原本以為雞肉漢堡排可能會比較乾,但居然很多汁,但裡面又絞進雞軟骨,所以還帶有點脆脆的口感!

梅子飯糰 ￥220

炒飯 ￥640

這個炒飯比較不是粒粒分明那種,稍微濕一點黏一點,

這趟搭車到富良野市區覓食真的是來對了!Yakitori Tsuyoshi 大部分都使用富良野當地農產,食材新鮮之外價格也很便宜!加上酒一人兩杯一個人不到￥3000,差不多台幣700多!而且會吃得很飽!雖然店家的英文很不好,但是大部分的餐點都有英文翻譯也有圖片!

很多感覺是剛下班的人會直接在吧台入坐,點一杯啤酒幾份餐點享受一個人的夜晚.不過廚房好像只有老闆一個人如果大家都是同一時間就坐可能要等比較久的時間,畢竟炭爐就這麼大,他一個人要要烤要炸要炒菜,需要有點耐心!

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Yakitori Tsuyoshi

地址: 北海道富良野市日の出町12-23 マルハチ佐藤ビル 2F

電話: 0167-56-9550

營業時間: 17:00~00:00 (星期日只到22:00,星期一公休)