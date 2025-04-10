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新竹母親節海鮮餐廳推薦！千八料亭八海宴現撈海鮮 菜單全攻略。

2025-04-10 08:00:00 文字：京少
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京少

京少

今天京少要跟大家推薦一間位於新竹南寮的超讚海鮮餐廳，這間就是在新竹可是很有名的「千八料亭八海宴」，想找新竹南寮海鮮餐廳，又想在母親節給媽媽一個難忘的美食體驗嗎？來千八料亭八海宴母親節準沒錯，而且，他們家最棒的就是超好停車，對於開車載長輩出門的朋友來說，真的是超級方便的啦！不用擔心南寮千八料亭停車的問題喔。

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HI！我是京少，我是22萬人 新竹愛美食 與65萬人 新竹大小事 社團管理員；
與我一同漫步新竹吃美食、體會竹塹生活，希望在我的文字與鏡頭的轉動中，讓新竹的風於耳邊緩緩流動。

[餐廳、活動邀約開箱、社群經營分享歡迎與我聯絡]

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千八料亭—八海宴 營業時間地址

📍千八料亭—八海宴
地址 : 新竹市北區南寮街116號
時間 : 11:30 ~ 14:00 | 17:00 ~ 21:00
電話 : 03-5365522
粉專 : https://www.facebook.com/profile.php?id=100085334664758

千八料亭—八海宴 位置、停車

這間「千八料亭八海宴」就在南寮舊港旁邊，從東大路轉進南寮街，跟著路標走很快就可以看到這間很大很顯眼的海鮮餐廳啦。餐廳門口就有停車位，如果停滿了，也可以停在南寮停車場再走過來，都很方便喔。

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千八料亭—八海宴 環境、氛圍

一走進一樓，就可以看到一整排超大的水族箱，裡面的海鮮每隻都活跳跳的，看起來就像一個小小的水族館一樣，帶小朋友來光是逛這些魚蝦貝類，他們應該就會超開心了吧！一樓有開放式的座位區，我們今天吃飯的包廂也是在一樓喔。

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撒尿蝦

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馬祖鮮蚵

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牛奶貝

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大沙公

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今天1F的包廂

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他們還有電梯耶！這對於家裡有長輩的朋友來說，真的是超級貼心的設計！二樓還有可以容納 10 到 20 人的海景包廂，聽說可以遠遠看到南寮的海景喔！如果是三代同堂，或是公司辦尾牙、春酒這種百人活動也沒問題，他們有提供包場服務，還有影音設備，活動安排起來更方便。

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千八料亭—八海宴 菜單

他們家最厲害的就是招牌活體海鮮，都是現撈現做的，保證讓你吃到最青的海味！這次母親節他們推出了 $8800 跟 $10800 兩種價位的 10 人桌菜，不用煩惱要點什麼菜，直接一桌澎湃海鮮就上桌，價格也很透明，想加點其他好料也很簡單，現點現做，就是要讓媽媽吃得開心，全家人都能聚在一起享受歡樂時光。

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這次的母親節套餐一開始就來硬的！直接上了甘泉鵝肉醉仙雞冷盤，沒有什麼沙拉那些的。半隻鵝肉皮薄肉嫩，帶點細緻的油脂，咬下去還會彈牙，鵝肉的香味淡淡地散開，超讚！紹興醉雞的酒香完全滲透到雞肉裡面，吃起來溫潤順口，充滿陳年酒的香氣。

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接著是他們家的重頭戲——極上刺身姿造宴！看起來超級華麗的！今天我們吃到的是炙燒干貝、鮭魚、東港黑鮪魚、白金旗魚、土魠魚等等。黑鮪魚的油花分布就像大理石一樣漂亮又均勻，吃起來鮮甜到不行！炙燒干貝外面稍微烤過，裡面還是軟嫩的，帶著大海的鮮味，而且切得超大片！鮭魚肉質很細膩，白旗魚因為少了筋膜感，所以油花吃起來更明顯，土魠魚的炙燒香氣也很特別，每一種生魚片都有不同的鮮味體驗。白旗魚的肉質少了筋膜感，讓油脂和肉質更能體現。

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再來是主廚暖馨壽司盤，炙燒鮭魚握壽司的油脂在火烤之下微微融化，入口即化，搭配酸酸甜甜的醋飯剛剛好。中卷壽司也很特別，主廚很用心地把中卷包壽司切片，吃起來Q彈有嚼勁。

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這道南洋咖哩繪鮮蟹，咖哩醬的味道超濃郁香醇，帶點微微的辛辣跟甜味，螃蟹肉質細緻又多汁，每一口都吃得到滿滿的蟹肉，蟹殼上的蟹黃蟹膏也是超豐富的！記得要用附上的軟法麵包沾著咖哩醬吃，保證讓你把每一滴美味都吃光光。

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新竹母親節海鮮餐廳推薦！千八料亭八海宴現撈海鮮 菜單全攻略。今今天的海魚是船長手釣野海魚，是迦納魚喔！肉質非常細緻，而且有自然的甘甜味，用清蒸的方式料理後，再用熱油爆香，魚皮富含膠質，魚肉柔嫩又多汁，每一口都充滿大海的鮮甜。

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冷冷的天氣來一鍋芋香鯧魚米粉鍋最適合了！現在鯧魚可是不便宜耶！這鍋是用鯧魚、中卷跟芋頭一起熬煮的，還加了超多蛋酥來提味，湯頭喝起來濃郁又帶點淡淡的芋頭香氣，米粉吸飽了湯汁，每一口都暖心暖胃，而且這一鍋的份量真的很大，夠讓全家人一起享用這鮮甜的海鮮湯頭。

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小朋友最愛的日式炸蝦天婦羅，是用新鮮的大蝦裹上薄薄的麵糊油炸的，外皮酥脆，裡面的蝦肉卻很嫩，而且麵衣很薄，蝦肉的比例很高，吃起來飽滿又彈牙。

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這個御品嫩牛最中餅，用甜點的包裝結合了嫩煎牛肉，裡面還搭配了洋蔥跟生菜，牛肉的嫩度在最中餅的襯托下更明顯，甜鹹交織的口感真的很讓人驚艷。

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當然也要來點清爽的蔬菜，這道山海一味青鮮蔬，時蔬搭配的是水族箱裡現撈的沙蝦，跟蘆筍一起炒，吃起來清爽又不油膩，完全展現了菜名的「山海一味青」的感覺。

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最後還有四季寶島鮮果盤，選用當季的水果，像是柳丁、葡萄、西瓜、芭樂等等，讓大家在吃完大魚大肉之後可以清爽一下味蕾，為這一餐畫下完美的句點。

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想帶媽媽吃海鮮大餐，第一個想到的就是南寮的「千八料亭八海宴」啦！水族箱裡的生猛海鮮新鮮看得見，想吃帝王蟹這種比較特別的海味，也可以提前預約喔！他們也可以依照你的預算來搭配菜色，現場也有母親節桌菜的菜單可以選擇，最重要的是食材新鮮，吃得開心最重要啦！讓幸福的滋味，也能很單純地呈現出來。

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千八料亭-八海宴

phone03-2365522
place新竹市北區南寮街116號
4.31 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.33
服務品質
4.33
裝潢氣氛
4.25
CP值
4.25
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