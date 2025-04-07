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日本三大名城愛知縣【名古屋城】那古野城舊址，織田信長出生地，加藤清正改建

日本愛知縣 名古屋城 三大名城 加藤清正 more
2025-04-07 18:00:00 文字：Cheng chun
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Cheng chun

Cheng chun
主城.jpg
日本名古屋打從德川時期就是個商業、工業的重鎮，
交通便利四通八達，除了好買、好逛、好吃之外，值得一遊的景點也不少，
其中和姬路城熊本城並列日本三大名城的名古屋城一定要去瞧瞧 。
 

車票.jpg

路線.jpg

地下鐵全線一日乘車卷
名古屋地下鐵路網非常密集，吃喝玩樂有了這張一日卷可說是暢行無阻，
一日地鐵吃到飽只要600日幣，就算只能在名古屋玩半日也非常划算，因為地鐵一站票價就要200日幣 。
路網圖和台灣的捷運大同小異，各線以顏色區分，轉乘站也會加註標示，
前往名古屋城，搭乘名城線(紫色)市役所站步行約5分鐘就可抵達入口，
若想漫遊週邊公園景色可在名城公園下車 。
 

公園運動.jpg

步道.jpg

陽光下的外圍步道，雖然氣溫只有10度，但無風無雨，走起來還真是愜意

 

公園天鵝1.jpg

公園天鵝.jpg

雁鴨、天鵝戲水，這面湖嚴格來說應該是外城的護城河，
沿著護城河走就能抵達名古屋城本丸入口 。
 
公園遠看.jpg

公園樹.jpg

公園樹1.jpg

今天選擇在名城公園站下車，雖然距離名古屋城入口較遠，但倒也是個散步的好地方，
時間允許的話，這一大片城池外圍的公園景緻值得來走走看看 。
 

出口.jpg

出口噴水池.jpg

抵達市役所站，出車廂便能清楚看到7號出口前往名古屋城 。
 

入口.jpg

入口1.jpg

票價成人500日幣，購票時示出地鐵一日乘車卷還能再打折喔
 

茶屋.jpg

城內的茶屋
 

主城2.jpg

清正.jpg

藍天白雲為背景的名古屋城，每個角度望去.....美得像幅畫，
周邊不見任何現代化高樓等具違和感的建築，蕭瑟二月，腳踩黃土，這情境彷彿回到了戰國時代....
 

清正石.jpg

加藤清正石像，名古屋城就是這位築城名將領軍所建

 

清正拼.jpg

城內捕獲現代版的加藤清正，正要去演武場表演.......
頗有三國無雙的架勢，造型還真是威 !
 

魯.jpg

魯1.jpg

石牆上白色建築稱為"櫓"，是用來抵禦攻城軍隊的建築.....
方形的窗孔可用來架設火砲及火槍 。
 

餐廳.jpg

餐廳金淋.jpg

出口處擺放一座金鯱，傳說中金鯱龍首魚身，是個能滅火的神物，
德川家康將其安置在此以保佑城墎免遭火災，名古屋城又名金鯱城 
 

主城.jpg

主城1.jpg

越往裡走越是熱鬧，眼前的大天守閣高聳壯麗，與一旁的小天守閣相互連接，
整修後的外觀、顏色倒與大阪城有幾分神似，
高約18層樓，雖然沒有大阪城來得高挑，但坪數卻相當接近，算是較健壯型的身材 。
其實，名古屋城也是賞櫻、賞楓的熱門景點，有興趣的話不妨請教google大神.....
拜太陽阿伯所賜，今天的名古屋城好美、好拍，日本愛知縣【名古屋城】推薦給各位 。
檢視地圖 : 名古屋城
開放時間 : 09:00~16:30

延伸分享 :

 
文章標籤
古蹟寺廟 風景名勝 名古屋 櫻花季 天閣寺 賞櫻 天守閣 地下鐵市役所站 名城線 加藤清正
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