日本 名古屋 打從德川時期就是個商業、工業的重鎮，

交通便利四通八達，除了好買、好逛、好吃之外，值得一遊的景點也不少，

其中和 姬路城 、 熊本城 並列日本三大名城的 名古屋城 一定要去瞧瞧 。

地下鐵全線一日乘車卷

名古屋地下鐵路網非常密集，吃喝玩樂有了這張一日卷可說是暢行無阻，

一日地鐵吃到飽只要600日幣，就算只能在名古屋玩半日也非常划算，因為地鐵一站票價就要200日幣 。

路網圖和台灣的捷運大同小異，各線以顏色區分，轉乘站也會加註標示，

前往名古屋城，搭乘 名城線(紫色) 下 市役所站 步行約5分鐘就可抵達入口，

若想漫遊週邊公園景色可在 名城公園 下車 。