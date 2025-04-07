日本名古屋打從德川時期就是個商業、工業的重鎮，
交通便利四通八達，除了好買、好逛、好吃之外，值得一遊的景點也不少，
其中和姬路城、熊本城並列日本三大名城的名古屋城一定要去瞧瞧 。
地下鐵全線一日乘車卷
名古屋地下鐵路網非常密集，吃喝玩樂有了這張一日卷可說是暢行無阻，
一日地鐵吃到飽只要600日幣，就算只能在名古屋玩半日也非常划算，因為地鐵一站票價就要200日幣 。
路網圖和台灣的捷運大同小異，各線以顏色區分，轉乘站也會加註標示，
前往名古屋城，搭乘名城線(紫色)下市役所站步行約5分鐘就可抵達入口，
若想漫遊週邊公園景色可在名城公園下車 。
陽光下的外圍步道，雖然氣溫只有10度，但無風無雨，走起來還真是愜意
雁鴨、天鵝戲水，這面湖嚴格來說應該是外城的護城河，
沿著護城河走就能抵達名古屋城本丸入口 。
今天選擇在名城公園站下車，雖然距離名古屋城入口較遠，但倒也是個散步的好地方，
時間允許的話，這一大片城池外圍的公園景緻值得來走走看看 。
抵達市役所站，出車廂便能清楚看到7號出口前往名古屋城 。
票價成人500日幣，購票時示出地鐵一日乘車卷還能再打折喔
城內的茶屋
藍天白雲為背景的名古屋城，每個角度望去.....美得像幅畫，
周邊不見任何現代化高樓等具違和感的建築，蕭瑟二月，腳踩黃土，這情境彷彿回到了戰國時代....
加藤清正石像，名古屋城就是這位築城名將領軍所建
城內捕獲現代版的加藤清正，正要去演武場表演.......
頗有三國無雙的架勢，造型還真是威 !
石牆上白色建築稱為"櫓"，是用來抵禦攻城軍隊的建築.....
方形的窗孔可用來架設火砲及火槍 。
出口處擺放一座金鯱，傳說中金鯱龍首魚身，是個能滅火的神物，
德川家康將其安置在此以保佑城墎免遭火災，故名古屋城又名金鯱城 。
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