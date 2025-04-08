近期南投旅遊真的非常的盛行不過大部分都發現大家都主力放在埔里、日月潭和溪頭等地方，Coco的媽媽就是在地的南投市人，以前小時候我們都很常來到南投市找外婆玩，不過當然隨著長輩離世之後，當然對於南投就比較少回來，況且外婆家也不在了！而就近在旁的中興新村對我而言卻是另一個相當具有意義的地方，18歲剛學會騎機車就跟著教育部所舉辦的反飆車環島活動，而那時的中興新村還是台灣省政府最高的存在

畢竟以我的年紀經歷過省政府年代，其實感受相當的多，而中興新村那時候對我來講是一個非常具有階級的影響，不過當然隨著精省後加上省府的公務員遷出，現在的中興新村似乎沒有以前的熱鬧，但反而多了清幽，深度旅遊之後更發現透過許多在地創生的單位，配合政府在照活化跟地方店家共同推動，讓這裡變得更具特色

而在繁忙的都市裡來到中興新村當然一定要來個低碳的小旅行，畢竟隨著現在常常談到永續跟低碳的循環共生，要如何落實確實真的是一件相當需要被重視的狀態而不是空談

來到中興新村真的大力推薦一定要先來「省府日常散策」這裡，畢竟我有些朋友他們提到來到中興新村就是最常去的就那幾個店家但要怎麼玩卻反而就是放空

省府日常散策主要是連結在地店家跟新創業者透過循環體驗及數位經濟，將在地特色資源串聯成遊程，來到這裡就像借問站一樣可以得到相當多的在地旅遊資訊而且也可以索取相關地圖DM，來到這裡就像回到家一樣，上上洗手間或是裝個茶水，跟現場的人員都可以溝通如何玩中興新村相當自在

就看我們這兩天一夜的精選低碳小旅遊行程提供給大家參考，畢竟南投中興新村持續舉辦各項活動已辦六屆主要以推動單車通勤、綠色運具為核心的「省府單車騎遇記」以及112年曾號召週邊區域超過120個店家共同響應低碳活動，為持續朝永續低碳目標邁進

首先我們就來到省府日常散策來體驗DIY

在附近的場域就可以在大自然的空間體驗「彩色手作染布」

透過扭轉、綑綁、折疊等方式創作自己的布巾

在隨心的染上多彩的染布顏料，製作獨一無二的彩色染布

而且做擠壓色彩千萬不要小氣，畢竟顏色要滲透到裡頭，在擠入染色顏料的這過程真的相當療癒

隔了一段時間之後，攤開自己的作品這都是獨一無二的

當天我們一行人的作品就順勢吊掛在大自然的空間自然晾乾

畢竟低碳旅行，現階段更是推行「蝸哉循環杯」來到省府日常散策這裡可以進行租借的服務，帶著循環杯還可以享有多項優惠活動

附上官網連結，可查詢優惠合作店家

https://visitzhongxing.com/cup/

我們一行人就透過四人協力車的騎乘，由省府日常散策安排在地導覽老師帶著我們走讀省府的巷弄，而且是人協力車整體來說質感相當的復古卻又有質感帶著循環杯開始我們的旅程

省府日常散策

地址：南投市光明二路92號

電話：049-231-2476

隨後我們來到光明公園參觀四種宿舍種類這裡社區規劃的特色真的相當特別

首先第一站來到了「e92coffee依舊愛咖啡」

老闆本身就是中興新村人，居然在台中跟草屯開了好幾年的咖啡館，現在就回到中興新村開店

不過因為店面是古厝輕度改裝而來的，所以保有原來的格局跟復古風情

店內的座位數不多，不過確認人感覺相當的舒適

甚至店內的空間佈置有相當多老闆個人的畫像還有他栽種的蕨類植物

後方的空間更是寬敞，還可以做各式的授課空間供應

DM主要以咖啡飲品跟甜點為主

點杯飲料就以循環杯外帶

e92coffee依舊愛咖啡

地址：南投市光明一路45號

電話：0922-932-192

在依舊愛咖啡的對面有個相當寬敞的庭院，這是「丘山茶Hilltea」

這裡可是使用前甲種宿舍改建的所以他的整體建築是前後院包圍的佈局，承襲父母輩的烘焙手藝，千層蛋糕跟各式茶點是必吃的美味

當天還有手沖泡茶，在他們的桌上可還有一系列的SOP可以參考，不過他們其實也沒有這麼嚴謹，希望大家可以透過在泡茶的過程中享受那閑靜的感覺

畢竟對於品茶對我來說就是跟小時候回憶的串流，對丘山茶最大的印象莫過於他的門牌號碼是38號，因為我的生日是3月8號，所以我很喜歡38的數字，更沒想到他是一個這麼有溫度的店家，推薦給大家

丘山茶Hilltea

地址：南投市光明一路38號

電話：049-2372-038

緊接著這一個「55號烘焙室」其實也是以門牌號碼來做一個串流，當日來訪的時候相當應景的在他們的屋頂上出現了個月亮真的很可愛

大方的在他們的前庭院有相當大的空間可以提供休息

可別想說這樣子的烘焙室有什麼特色，他可是南投老字號什一堂烘焙坊與日晨咖啡烘焙連鎖進駐，讓宿舍老宅轉型

主要販售特色軟法麵包及檸檬蛋糕都是店內的招牌

他們連包裝紙袋都還有老窗花的設計

另外他們的肉桂捲也相當的具有特色，還獨立包裝起來，而且Logo也將他們跟什一堂做傳承的串流

55號烘焙室

地址：南投市光明一路55號

電話；049-237-0099

沿路我們還來到來到了金城社區看看這500戶，聽著老師講著甲種洋房在這早期的地位

而像這一區就類似像現在的國宅，好多的小設計真的就可以感受到早期在省府裡面程級的不同

這個雨水蓋上頭還寫的台灣省政府，真的好復古啊

終於來到了中午用餐時間，我們來到了「布朗司手製烘焙屋」

這可是南投中興新村老字號的烘焙坊，每天除了有新鮮現做出爐的麵包之外，還有販售早午餐

看看他架面上超多麵包果醬，都讓人超想入手的

看看這個小泡芙還可愛的應景Halloween

各式的套餐組合真的CP值超級高，從飯麵鍋物類

到麵包堡類選擇性超級多而且份量十足

當日店家老闆還特別跟我們分享他的創業歷程，聽到相當多的故事感受相當多

布朗司手製烘焙屋

地址：南投市仁德路29號

電話：049-2391-868

當日我們入住「小花園夢想生活家」這可是在中興新村內第一間合法的民宿，也是有五位聚落夥伴共同經營的民宿

民宿是以省府丙種眷舍改造的，利用既有的房間形式規劃成背包客房、雙人房及四人通鋪，而且還有陽台、交誼廳、開放式廚房跟書牆

小花園夢想生活家

地址：南投市光明四路1號

電話：049-2316-140

詳細圖文介紹

稍後休息片刻後我們來到了晚餐用餐的地點-「合宏眼鏡咖啡館」，同步在這裡體驗「草屯久味麻糬DIY」

由草屯久味大姐手工麻糬特別安排人員來親自教我們如何DIY

用心的其實將所有的材料都細心的分裝，只要依照著工作人員的教學流程其實失敗率極低，感覺小小朋友都可以輕鬆上手

看看我自己做的真的料好實在啊

現場老師還有帶他們做的長型麻糬跟我們自己做的圓形麻糬，口感略有些不同各有特色

合宏眼鏡咖啡館最大的特色就是他二樓有一個超絕美的靠窗座位區，可以看得到超美綠色隧道，看著人來人往真的超療癒的

其實上一回來造訪的時候就被合宏兄弟倆的經營理念給吸引了，所以這一回知道會來合宏就準備要來配隻眼鏡

細心的引導流程跟專業的驗光技術，Coco快速的選到自己喜愛的眼鏡，畢竟年輕的時候沒有近視，可是隨著現在開車路上LED燈光刺眼，還有外在許多的因素，不得不配隻在晚上行動的時候方便佩戴的眼鏡

配完眼鏡還可以繼續上樓享用晚餐，根本就是一舉兩得，雖說不是現場立刻拿到眼鏡畢竟還需要整個製作的流程但後續他們就會直接配送到府，感覺相當貼心，非常推薦他們的蔬食義大利麵，切成長大片狀的杏鮑菇讓我印象深刻

而且他們的飲品也相當具有特色，不能錯過的就是他們的草莓牛奶，完全就是店家自己栽種的有機草莓，數量之少堪稱喝一杯少一杯，錯過就只能等明年

晚上的娛樂當然就是一定要來到了中興新村唯一的酒吧-「1985音樂公寓」

真的就是音樂人所創造出來的空間，十足的PUB風，看著旋轉霓虹燈光在裡頭，熱鬧的音樂在店內播放，這可是少數在村內營業到晚上10點的店家

老闆也是返鄉青年啊，回到中興新村後，將眷舍改造為音樂酒吧，將他畢生最愛的音樂帶回，店內可是有大量的音樂元素來做裝飾，譬如說復古的卡帶、黑膠唱片、吉他零件等

而且現在來到這裡不單單只有好喝的調酒，甚至無酒精飲品也有，當然一些配酒小點也都不可少

一覺好眠後，我們當然就是自行來到了光明市場這裡尋找美食

一早由省府日常散策的夥伴帶我們DIY「黑狗兄傳統手工餅舖」的省府燒餅

雖說沒有到他的店鋪去，但可以透過省府日常散策帶領我們體驗學習如何用豬絞肉、新鮮蔥花和麵團製作蔥肉餡餅，自己動手包餡真的是成就感滿滿

而且還能蓋上省府官職的印章，超級有趣的

隨後更是體驗「省府裝扮」，畢竟在中興新村省府時代，許多公務人員居住在這裡，而當時的男生多數穿著中山裝，女性則是穿著旗袍

在小花園夢想生活家這裡就超好拍照的

畢竟透過租借服務穿上省府時代的服裝跟配飾更能夠感受當時的情境，也在旅程中多增加了些樂趣

隨後來到了「熊愛呷冰」，這可是榮獲2019南投十大伴手禮跟台灣百大伴手禮的殊榮好店

畢竟這店家的老闆相當年輕，返鄉開店堅持用在地的水果來製作冰品，而且還跟果農合作，來減輕水果滯銷賣不出去的壓力

他們家的冰棒真的相當美麗，運用水果貼花加上減糖調整，所以真的是好吃又好看，甚至吃起來是清爽無負擔

熊愛呷冰

地址：南投市仁愛路200號

電話：049-2316-831

而在附近另一間「樂冰小屋」，雖說是一樣賣冰品可是呈現的是截然不一樣，而且也都是青年返鄉回來，店內店外真的都非常具有設計感處處都很適合拍網美照

而店家的招牌雪花冰用料相當實在，店家在刨冰前會秀出整塊冰和客人們介紹，最特別的地方也就在於熊造型的雪花冰可以有多種表情隨機出貨，除了冰品之外，冬天還有甜湯，甚至冬至的時候還會開放預定造型的湯圓

老闆還秀出他的雪花冰裡頭還有整顆草莓，這種獨家的創意真的太佩服了

樂冰小屋

地址：南投市仁德路109號

電話：049-235-0011

中午用餐時間來到了「貳月食藝」，店家透過友善耕作的食材，及沒有添加物的美味料理，用慢活的節奏跟大家分享

店內座位數並不多，但卻可以感受到家的溫度

看看這一桌的美味都是無菜單的家常料理，可以依照人數及預算來配置，不過正因為座位數不多又是無菜單料理，可千萬一定要先預約

「貳月食藝」

店家地址：南投縣南投市光明二路80號

電話：049-2312061

在這裡同步也品嚐了我們早上所做的蔥肉餡餅，畢竟DIY完之後還要烘烤，所以相當棒的是在這裡遇見了早上的美好，整個就是成就感滿滿

離開中興新村後，我們來到了「南投中山公園」，由導覽老師帶我們走讀南投

小團的引導可以更了解城鄉故事，很多人都想說南投市沒有火車站，可是事實上早期這裡是有火車的，目前雖然濁水車站並沒有火車運行，可是也都有歷史典故的故事

武德殿

裡頭還有介紹著蛇窯的部分，對應到中山公園裡頭也有個小蛇窯

看著地圖研究者考古的遺址，也相當驚訝台灣之心-南投，居然有這麼豐富的歷史資源

來到「南投市場」，要了解一個城鄉的起源，來到傳統市場是最能夠感受

走在市場裡頭甚至還可以看到許多店家的生財工具，大剌剌的陳列真的就是週邊店鋪樸實的美好，對於週邊鄰居都是相當具有信任感的

「碗粿霞」

地址： 南投縣南投市民權街131巷3號131巷10號

電話號碼：0913-660615

還有見證百年老店的「源振發麵店」，看著年輕三代老闆全身都是白麵粉，認真樸實的製麵就覺得相當感動

最後一站我們來到了「木莫皮革工作室」

「木莫皮革工作室」劉皇模先生，長年致力於於皮革工藝創作，以及永續教育的皮革材質多元應用，紮根於南投地方經營

而且超厲害的是都會將所有的體驗流程簡化，所以就算是國小小朋友也都可以輕鬆上手

看看我當日做了一個名片皮夾跟小鑰匙圈，那摸著皮革的質感真的相當感動，而且更讓我印象深刻的事所有的板模都是老闆自己製作的，甚至還可以利用葉子的葉脈來製作專屬於自己獨一無二的作品

木莫皮革工作室

地址：南投市三和一路22-2號

電話：049-2248-295

這一趟兩天一夜的中興新村南投之旅真的超級豐富的行程內容，每一個店家都有濃厚的背景故事，不是透由這樣子的一篇文章就可以分享的完，後續也會持續的將每個店家一一的獨立發文分享，讓大家更可以感受到南投市及中興新村的美好，趕快收拾行囊來走一趟中興新村，品嚐美味及豐富的省府日常

省府通行證相關資訊

漫遊中興新村通行證資訊售價：499元/枚（總價值約800元/枚）

販售地點：省府日常散策（南投縣南投市光明二路92號）

通行證內容：

2張飲食兌換券：於指定店家兌換美食商品，品嚐當地特色美食。

1張省府裝扮體驗活動兌換券：於指定店家進行省府裝扮體驗，拍下照片留念。

1張體驗活動兌換券：於指定店家進行體驗活動，探索中興新村新奇與樂趣。

1張50元兌換券：於指定店家進行消費折抵，讓花費更實惠。

配合店家資訊會放在漫遊中興新村官網：https://visitzhongxing.com/

各個體驗活動要向「省府日常散策預約」，各體驗活動體驗費用及其相關資訊如下

✅協力車騎乘+深度導覽

費用：450元/每人，團體可另外報價

成行人數｜8-20人

(附專人導覽及冷泡茶一瓶)

✅彩色染手作DIY

費用｜550元/每人

成行人數｜10人以上

✅省府燒餅體驗

費用｜350元/每人

成行人數｜10人以上

✅省府巷弄走讀

費用｜350元/每人

成行人數｜10人以上

✅麻糬手作體驗

費用｜350元/每人

成行人數｜20人以上

漫遊中興新村的相關資訊(官網內包含循環杯租借、省府通行證、省府裝扮體驗詳細資訊)

官方網站：https://visitzhongxing.com/

FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/tripinchunghsing/?locale=zh_TW

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