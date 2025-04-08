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日本沖繩住宿｜JR九州Blossom那霸酒店 出門就是國際通熱鬧地段 暖慕拉麵旁

2025-04-08 15:25:17 文字：小企鵝生活趣
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小企鵝生活趣

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沖繩住宿｜JR九州Blossom那霸酒店 出門就是國際通熱鬧地段 暖慕拉麵旁

日本沖繩住宿｜JR九州Blossom那霸酒店 出門就是國際通熱鬧地段 暖慕拉麵旁

JR九州Blossom那霸酒店的地理位置極為便利，離沖繩單軌電車美榮橋約5分鐘，出門便是那霸市的國際通，想要購買紀念品，品嚐美食通通沒問題!!酒店距離那霸機場僅約15分鐘車程，無論是搭乘計程車還是公共交通，都非常方便!!()

~JR九州Blossom那霸酒店~()
飯店地址：沖縄縣那覇市西2丁目23-1
連絡電話：098-861-8111
進房/退房：15:00/10:00
交通方式：

  • 搭乘單軌「那霸機場站」到「美榮橋站」約5分鐘腳程即到達飯店
  • 從那霸機場開車至酒店約15分鐘

官方網址：https://www.hotel-androoms.com/tw/anp/
優惠房價：/

Table of Contents

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JR九州Blossom那霸酒店｜地理位置

日本沖繩住宿｜JR九州Blossom那霸酒店 出門就是國際通熱鬧地段 暖慕拉麵旁

JR九州Blossom那霸酒店坐落於那霸市西2丁目，一出門即是熱鬧的國際通中段，隔壁是知名的暖慕拉麵，路口就有星巴克，離唐吉軻德走路只要3分鐘，位置相當優越！！

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JR九州Blossom那霸酒店有立體停車場，停一晚1500円，若是自駕前來相當方便!!

JR九州Blossom那霸酒店｜飯店設施

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JR九州Blossom那霸酒店櫃台有會中文的服務員，所以溝通起來毫無障礙~

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等待大廳簡約時尚，挑高的大廳給人一種低調奢華之感，休息區相當多，若CI人多時也不擔心沒有位置可以休息~

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若有需要盥洗備品可以在大廳索取~~

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飯店頂樓是Library Lounge & Terrace，有提供免費的咖啡，可以悠閒地在這空間休閒的好好放空，開放時間為：07:00 – 24:00，還有洗衣機及販賣機，可以善加利用!!

JR九州Blossom那霸酒店｜房間介紹

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一入門左邊是櫥櫃，右邊則是衛浴設備，再往內走就是房間!!

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這次入住一大床的雙人房及兩小床的雙人房~兩小床的房間感覺比較大，若不介意分開睡可以訂兩小床的房型!!

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兩張單人床睡起來不會打架，120cm×200cm的床鋪一個人睡還蠻舒適的，床舖及枕頭超舒服，一躺下去就不想起床啦!!

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床頭櫃有閱讀燈，也有插頭及USB可以充電，還有電燈按鈕，在床上就能開關電燈，不需要起床就能關燈~

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落地窗旁有雙人桌椅，要吃東西或是工作都很方便~

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房間內有提供空氣清淨機、冰箱等，吧台上有熱水壺、礦泉水及茶包可以泡茶~

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衛浴空間相當大，採用乾濕分離有浴缸，左邊是免治馬桶，正中間則是洗手台，使用起來很舒服~

JR九州Blossom那霸酒店｜早餐

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早餐時間從6:30~9:30，非常建議加購，因為早餐超讚的!!

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JR九州Blossom那霸酒店的早餐挺豐富的，還有許多可自己DIY的餐點，吃的滿足又營養~

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料理多到讓人有選擇障礙，全部都吃過一輪絕對會飽到天靈蓋!!

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餐點多樣又美味，一早就可以聖代、甜點、35、泡盛無限供應也太幸福了!!

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美味的早餐帶來滿滿的元氣，吃飽喝足後準備退房繼續一天精彩的旅程!!

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