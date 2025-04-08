JR九州Blossom那霸酒店的地理位置極為便利，離沖繩單軌電車美榮橋約5分鐘，出門便是那霸市的國際通，想要購買紀念品，品嚐美食通通沒問題!!酒店距離那霸機場僅約15分鐘車程，無論是搭乘計程車還是公共交通，都非常方便!!()

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JR九州Blossom那霸酒店｜地理位置

JR九州Blossom那霸酒店坐落於那霸市西2丁目，一出門即是熱鬧的國際通中段，隔壁是知名的暖慕拉麵，路口就有星巴克，離唐吉軻德走路只要3分鐘，位置相當優越！！

JR九州Blossom那霸酒店有立體停車場，停一晚1500円，若是自駕前來相當方便!!

JR九州Blossom那霸酒店｜飯店設施

JR九州Blossom那霸酒店櫃台有會中文的服務員，所以溝通起來毫無障礙~

等待大廳簡約時尚，挑高的大廳給人一種低調奢華之感，休息區相當多，若CI人多時也不擔心沒有位置可以休息~

若有需要盥洗備品可以在大廳索取~~

飯店頂樓是Library Lounge & Terrace，有提供免費的咖啡，可以悠閒地在這空間休閒的好好放空，開放時間為：07:00 – 24:00，還有洗衣機及販賣機，可以善加利用!!

JR九州Blossom那霸酒店｜房間介紹

一入門左邊是櫥櫃，右邊則是衛浴設備，再往內走就是房間!!

這次入住一大床的雙人房及兩小床的雙人房~兩小床的房間感覺比較大，若不介意分開睡可以訂兩小床的房型!!

兩張單人床睡起來不會打架，120cm×200cm的床鋪一個人睡還蠻舒適的，床舖及枕頭超舒服，一躺下去就不想起床啦!!

床頭櫃有閱讀燈，也有插頭及USB可以充電，還有電燈按鈕，在床上就能開關電燈，不需要起床就能關燈~

落地窗旁有雙人桌椅，要吃東西或是工作都很方便~

房間內有提供空氣清淨機、冰箱等，吧台上有熱水壺、礦泉水及茶包可以泡茶~

衛浴空間相當大，採用乾濕分離有浴缸，左邊是免治馬桶，正中間則是洗手台，使用起來很舒服~

JR九州Blossom那霸酒店｜早餐

早餐時間從6:30~9:30，非常建議加購，因為早餐超讚的!!

JR九州Blossom那霸酒店的早餐挺豐富的，還有許多可自己DIY的餐點，吃的滿足又營養~

料理多到讓人有選擇障礙，全部都吃過一輪絕對會飽到天靈蓋!!

餐點多樣又美味，一早就可以聖代、甜點、35、泡盛無限供應也太幸福了!!

美味的早餐帶來滿滿的元氣，吃飽喝足後準備退房繼續一天精彩的旅程!!

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