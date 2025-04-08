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【好物分享】2024 全新升級UNO Knit 織麻頸枕，獨家上下對稱設計，符合人體工學設計，台灣設計多功能頸枕，

2025-04-08 15:30:27 文字：Ruby說美食享受旅行
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Ruby說美食享受旅行

Ruby說美食享受旅行

【好物分享】2024 全新升級UNO Knit 織麻頸枕，獨家上下對稱設計，符合人體工學設計，台灣設計多功能頸枕，

喜歡旅遊的Ruby上次出國，看到身旁的朋友們都有頸枕，

這才發現自己也需要一款

輕巧又好看的頸枕來提升旅途的舒適感。

這款以創新的上下對稱設計打破傳統束縛，真正的多功能支撐。

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符合人體工學設計的多功能頸枕，

任何姿勢都不卡卡，獨家上下對稱設計，

這款頸枕不僅符合人體工學，還能靈活適應各種睡姿和支撐需求。

還有附一款非常有質感的收納包。

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無論是午休趴睡、側睡、腰靠，還是沙發後躺，

都能感受到如臂彎般的柔軟包覆，隨時隨地釋放壓力。

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UNO Knit 頸枕的竹炭記憶棉填充材質也是業界唯一，

官網寫可除去異味，在午休小憩或長途旅行中保持清爽、

舒適，避免因悶熱感影響休息品質。

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最重要的是，UNO Knit 多功能頸枕獨特的上下對稱設計結合人體工學專利，

每一種使用姿勢都自然、輕鬆，完全不會有卡卡的不適感。

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無論是在辦公室小憩、飛行途中側靠，或是家中沙發、開車時，

都能隨意調整支撐，讓每次使用都舒適無負擔。

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UNO Knit 織麻頸枕現在官網購買，享有四年保固，還有首購85折優惠。

共有四個顏色可選擇，簡單的使用心得與大家分享。

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在攜帶設計上也相當貼心！放入隨附的攜便袋時，

能壓縮至原本體積的四分之一大小，非常輕巧，

這種設計可以隨時隨地享受舒適的支撐，

真正做到旅途中輕鬆舒適、毫無負擔。

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【店家資訊】
✨官網：https://unovoyage.com/collections/uno-relax
✨粉絲團：https://www.facebook.com/unclesign/
 

圖片皆為Ruby拍攝與完成

❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

 


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。

 

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