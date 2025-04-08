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轉角737元氣飯糰~辣菜脯讓飯糰美味大升級 @Bernice的隨手筆記

角737元氣飯糰 內湖美食 內湖早午餐 飯糰 more
2025-04-08 21:33:00 文字：Bernice的隨手筆記
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Bernice的隨手筆記

Bernice的隨手筆記

在假日的早餐我喜歡中式的，尤其是飯糰，因為飽足感十足，一口咬下豐富口感會讓人著迷；元氣飯糰走傳統+創意味，傳統飯糰到處都買得到，要品嚐當然就要選創意口味

轉角737元氣飯糰~辣菜脯讓飯糰美味大升級 @Bernice的隨手筆記
＊*辣菜脯味道太搶戲，醬牛肉味道就顯弱了些

品嚐元氣飯糰

如果你喜歡辣味，記得跟老闆說要加辣，這辣菜脯真的很讚

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＊*飯糰尺寸不小

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＊*小小攤子中有著各種美味飯糰

大蔥醬牛肉飯糰

來買這天有點晚，可選的品項已不多，詢問後還有大蔥醬牛肉味，當然就選這款囉，結果老闆竟然說大蔥沒有了，改以牛蒡代替，好吧，您老都開始做了，我能說不行嗎；認真說牛肉雖然沒到很薄，但因辣菜脯及酸菜味道較重，所以將牛肉與牛蒡的味道蓋過了，不過整體來說是好吃的

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＊*牛肉有點厚度

起士魚鬆飯糰

我很喜歡起士，當然不能錯過這起士魚鬆味，因飯有熱度所以起士會微溶，魚鬆給得很多，整的來說起士就顯得不起眼了，不過這組合真不錯吃

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＊*魚鬆給很多

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＊*起士微溶

食後心得

目前吃過的兩種口味都很不錯，尤其是加辣後味道更升級，辣菜脯真的很迷人

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＊*很多料

元氣飯糰品項／價格

常見的鹹口還有甜口，照顧到喜甜人的味蕾

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＊*選擇不少

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＊*原料出處

元氣飯糰位置

最好記就是市場中間公園對面，從巷口走過來也不遠

轉角737元氣飯糰~辣菜脯讓飯糰美味大升級 @Bernice的隨手筆記
＊*距巷口不遠

轉角737元氣飯糰資訊

電話：0983 612 711
地址：台北市內湖區內湖路一段737巷8弄12號
營業時間：06:50-12:30  週日休

 

 

 


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轉角737元氣飯糰

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place台北市內湖區內湖路一段737巷8弄12號
4.40 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.50
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