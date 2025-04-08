「台北新四國遍路」是日治時期，「複製」弘法大師在日本四國修行的足跡，在台北選定西門町、圓山、芝山岩、草山、竹子湖、北投等各處安置放置石佛，用「石佛」代替「佛寺/靈場」串起的朝聖路線守護台灣，二次大戰結束後，日人引揚歸國，台北石佛也因無人供奉與管理，大都不在原處而流離失所；在芝山岩惠濟宮附近的石佛亭亦是其中留下的產物之一，雖然石佛已不知所蹤，但曾經的家在亦代表這有過，出發來去看石佛的家（石佛探索之旅首章）



＊*只剩石佛的家，石佛已不知所蹤

找尋石佛亭

最好記的路線即是從惠濟宮開始，取右走進步道，遇到第一個叉路口取左，接著走到十字路口後取右往涼亭方向即可見石佛亭；石佛亭保留相關完整，唯一美中不足的是石佛不在其中，已不知所蹤，雖然石佛不知去處，但看到這石亭亦表示石佛曾經的故事曾在此發生



＊*取左就離石佛亭不遠了



＊*涼亭旁看似小涼亭的即是今日目標石佛亭



＊*石佛的家



＊*換個角度看不佛亭

芝山岩惠濟宮

惠濟宮是道、佛、儒三教合一的寺廟。惠濟宮正殿祀主神開漳聖王陳元光，代表著漳州人的守護神；後殿樓下祀觀音佛祖，樓上祀文昌帝君。後來又增建鐘樓鼓樓。現被列為三級古蹟，並與士林神農宮、慈諴宮同為士林地區最主要與古老的3座廟宇；這天的目標是石佛亭，所以在惠濟宮這沒有過多的停留，待改明兒個再來好好走一回



＊*通往惠濟宮的參道美美的



＊*這區好適合打卡拍照哦



＊*有兩百年整史的惠濟宮

芝山岩文化

我是從芝山公園這走上來的（因為我誤以為惠濟宮是從此處開始），這段筆直的階梯是舊時芝山岩神社的參道，參道又名百二崁步道塑造仰之彌高的心情；走上步道後即遇曾是神社的拜亭，現今是華麗的涼亭；紀念碑、六氏先生墓…等；芝山岩這的自然化文也相當豐富，有三百年大樟樹、大石象和柱洞、洋蔥石等等；這天實在是太熱了，所以我沒走完整，如果你有時間，這裡真的可以探索很久



＊*就在路旁很好發現



＊*百二崁步道



＊*曾是神社的拜亭



＊*紀念碑



＊*現雨農閱讀室，曾是神社本堂



＊*六氏先生墓



＊*大石象和柱洞



＊*洋蔥石



＊*三百年的大樟樹



＊*探索芝山岩文化的木棧道相當完善



＊*整座山都是古蹟

芝山岩惠濟宮 資訊

Trip Date：2025.03.01

電話： 02 2831 1728

地址：台北市士林區至誠路一段326巷26號

開放時間：06:00-19:00

首章-正願禪寺->https://ber925.com/taipei-shikoku-88-buddhas-shrines-zhengyuan-temple/

Part III No.51->https://ber925.com/taipei-shikoku-88-buddhas-shrines-no51

延伸閱讀