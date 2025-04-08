貴子坑在北投小有名氣，但因距離我家有點距離所以一直未能成行，這回跟著學校登山健行來到貴子坑森呼吸；這裡亦是台北大縱走第1段的一部分，我喜輕鬆走，所以就沒收集台北大縱走



＊*森呼吸趣

認識貴子坑

貴子坑以具特色的地質景觀聞名，過去這個小山谷曾因生產高級瓷器的「北投土」原料而聞名，卻也因開礦造成滿目瘡夷，被當地居民形容為「鬼子坑」，更發生了土石流災害。在禁採和整治規畫多年後，朝向具生態教育意義發展，設置有露營場、貴子坑水土保持教學園區及親山步道等設施，成了全國知名的戶外地質教室



＊*路線應該是這樣



＊*這也算貴子坑的一部份



＊*貴子步道可以接不少地方

親山步道走跳

認真說看到登山口前那段陡上坡真讓人卻步，實際上路後，這上坡階梯真的很磨人，而且有種永無止境的ＦＵ，但走過這段磨人階梯後，接著是平坦圳路還有流水為伴，前行不久，遠望是被基隆河環繞的社子島、捷運北投機房與北投地景，更特別的是，可清楚地看到水圳貫穿關渡平原、恰似將這片綠地從中一切為二的特殊景象，令人嘖嘖稱奇



＊*那上坡階梯是不是很不可愛



＊*部道上說明，感覺很有歷史了



＊*有種無止境的階梯感



＊*石階多過木棧道



＊*步道上有涼亭的地方就有廁所，還挺貼心的



＊*大台北景緻



＊*不同角度欣賞



＊*水圳步道，水圳的生態很好，孩子會被吸引

走在平緩山徑，路旁有花圃、菜園，原來城市農場可以這麼近，重點是不用登山騎車就可以到哦



＊*開心農場就在步道旁，這裡可以騎車上來哦



＊*步道上的守護神



＊*螯蝦



＊*據說他是木蜥蜴



＊*其實下山還挺可怕的



＊*步道上超多酢醬草的

水土保持教學園區

下山後我們是轉到水土保持教學園區，一旁是露營場，現已分開，非露營客無法進入營區；水保區這就像一座公園，今日天氣好又有風吹來，坐在此處享用午餐真的很舒服



＊*如果要偷懶的話，登山口對面即是水保園區



＊*木柵欄那邊是露營區



＊*認識北投



＊*水保園區地理位置介紹



＊*情人湖



＊*坐在這野餐很舒服



＊*情人湖美美的

貴子坑交通

在登山口這設有停車場，雖然是平日，但還挺熱門的，停車場空位所剩不多；也可以像我們一樣走過來，自新北投捷運站走至登山口約30~40分左右



＊*停車場與公廁



＊*分叉點

貴子坑親山步道資訊

Trip Date：2025.03.25

地址：台北市北投區秀山路150巷

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