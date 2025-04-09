土城串燒推薦！位於立德路巷弄內的《崧匠燒き鳥屋土城店》是土城知名的串燒居酒屋，創意串燒好吃很下酒，環境氛圍很棒，非常適合三五好友小酌聚會
撰文。拍攝／呂萱萱
位於立德路巷弄內，從金城路三段33巷進入就看到了
店內裝潢佈置滿滿日式風情，彷彿一秒來到濃濃氛圍的日本居酒屋
餐點皆為現點現做，串燒的部份，採用炭火直烤，較能鎖住食材的原始風味
如果不知道該點什麼，建議直接來一份人氣肉串12品，有蒜泥豬五花、蔥鹽豬五花、醬烤豬五花、孜然羊肉串、烤牛肉串、雞皮、雞三角骨、明太子雞肉串、醬烤雞腿、哇沙米雞腿、鹽烤雞腿、蔥鹽雞腿
師傅的烤功很厲害，不論是牛豬雞肉，口感都很Q嫩，而且不會柴，吃得到肉質的原始鮮味
我個人滿喜歡孜然羊肉串、哇沙米雞腿，很下酒！會讓人一口接一口停不下來
家人比較喜歡明太子雞肉串、醬烤豬五花，口感微甜會回甘
揚出豆腐：對我這個滿口牙套的人來說非常友善，外酥內軟的口感，再加上店家自製的日式醬汁，味道美味又清爽
明太子起司洋芋：店家很大方，馬鈴薯切得很有厚度，口感滑順，加上明太子的鹹香，交織出層次豐富的風味
一本道唐揚雞：口感外皮酥脆、內裡軟嫩多汁，熱呼呼的一口咬下，鹹香滋味好滿足
雞翅包飯：雞翅肉加上炒熟的米飯，有肉有飯的絕妙搭配，吃完很有飽足感呢
這次的飲料選擇水蜜桃氣泡飲、檸檬氣泡飲，果香味十足，配著串燒吃很適合
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