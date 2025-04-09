土城串燒推薦！位於立德路巷弄內的《崧匠燒き鳥屋土城店》是土城知名的串燒居酒屋，創意串燒好吃很下酒，環境氛圍很棒，非常適合三五好友小酌聚會

位於立德路巷弄內，從金城路三段33巷進入就看到了

店內裝潢佈置滿滿日式風情，彷彿一秒來到濃濃氛圍的日本居酒屋

餐點皆為現點現做，串燒的部份，採用炭火直烤，較能鎖住食材的原始風味

如果不知道該點什麼，建議直接來一份人氣肉串12品，有蒜泥豬五花、蔥鹽豬五花、醬烤豬五花、孜然羊肉串、烤牛肉串、雞皮、雞三角骨、明太子雞肉串、醬烤雞腿、哇沙米雞腿、鹽烤雞腿、蔥鹽雞腿

師傅的烤功很厲害，不論是牛豬雞肉，口感都很Q嫩，而且不會柴，吃得到肉質的原始鮮味

我個人滿喜歡孜然羊肉串、哇沙米雞腿，很下酒！會讓人一口接一口停不下來

家人比較喜歡明太子雞肉串、醬烤豬五花，口感微甜會回甘

揚出豆腐：對我這個滿口牙套的人來說非常友善，外酥內軟的口感，再加上店家自製的日式醬汁，味道美味又清爽

明太子起司洋芋：店家很大方，馬鈴薯切得很有厚度，口感滑順，加上明太子的鹹香，交織出層次豐富的風味

一本道唐揚雞：口感外皮酥脆、內裡軟嫩多汁，熱呼呼的一口咬下，鹹香滋味好滿足