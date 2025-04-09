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創意串燒好吃很下酒，環境氛圍很棒，非常適合三五好友小酌聚會

2025-04-09 00:25:00 文字：呂萱萱愛分享
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呂萱萱愛分享

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創意串燒好吃很下酒，環境氛圍很棒，非常適合三五好友小酌聚會

土城串燒推薦！位於立德路巷弄內的《崧匠燒き鳥屋土城店》是土城知名的串燒居酒屋，創意串燒好吃很下酒，環境氛圍很棒，非常適合三五好友小酌聚會

撰文。拍攝／呂萱萱

創意串燒好吃很下酒，環境氛圍很棒，非常適合三五好友小酌聚會

位於立德路巷弄內，從金城路三段33巷進入就看到了

創意串燒好吃很下酒，環境氛圍很棒，非常適合三五好友小酌聚會

店內裝潢佈置滿滿日式風情，彷彿一秒來到濃濃氛圍的日本居酒屋

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餐點皆為現點現做，串燒的部份，採用炭火直烤，較能鎖住食材的原始風味

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如果不知道該點什麼，建議直接來一份人氣肉串12品，有蒜泥豬五花、蔥鹽豬五花、醬烤豬五花、孜然羊肉串、烤牛肉串、雞皮、雞三角骨、明太子雞肉串、醬烤雞腿、哇沙米雞腿、鹽烤雞腿、蔥鹽雞腿

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師傅的烤功很厲害，不論是牛豬雞肉，口感都很Q嫩，而且不會柴，吃得到肉質的原始鮮味

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我個人滿喜歡孜然羊肉串、哇沙米雞腿，很下酒！會讓人一口接一口停不下來

家人比較喜歡明太子雞肉串、醬烤豬五花，口感微甜會回甘

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揚出豆腐：對我這個滿口牙套的人來說非常友善，外酥內軟的口感，再加上店家自製的日式醬汁，味道美味又清爽　

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明太子起司洋芋：店家很大方，馬鈴薯切得很有厚度，口感滑順，加上明太子的鹹香，交織出層次豐富的風味　

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一本道唐揚雞：口感外皮酥脆、內裡軟嫩多汁，熱呼呼的一口咬下，鹹香滋味好滿足

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雞翅包飯：雞翅肉加上炒熟的米飯，有肉有飯的絕妙搭配，吃完很有飽足感呢

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這次的飲料選擇水蜜桃氣泡飲、檸檬氣泡飲，果香味十足，配著串燒吃很適合

原文連結 https://evanchiny.com/20250406eat/

 

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4.56 starstarstarstar_halfstar_border
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服務品質
4.70
裝潢氣氛
4.90
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