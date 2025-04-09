位在桃園經國轉運站旁經國兒童公園重新改造兒童遊戲場，變得愈來愈好玩囉～不僅有筊杯造型土丘、水管溜滑梯、磨石子溜滑梯、還有各種不同造型的鞦韆和攀爬網，以及大人的體健設施，四周空曠有草坪和洗手間，旁邊就是明德宮，這次以"土地公廟"為設計理念，使用明亮紅黃配色，打造符合土地公廟特色公園，設有涼亭和天幕，為2025桃園最新親子景點。

桃園人好幸福，周邊有許多公園，經國兒童公園就是其中一座，它就像城巿裡的綠洲，位在經國特區附近，交通便利，成為桃園休閒運動最佳去處。

大人的體健設施分散四周，在陪小孩之餘，也可以健身運動，一舉二得。

經國兒童公園小而美，公園內設有涼亭、休憩座椅、大人體健運動設施、小孩兒童遊樂設施，還有一大片草坪，適合全家大小一起運動休閒好去處。

最新遊樂設施完工，有小攀岩場、鞦韆、水管溜滑梯、磨石子溜滑梯、小山丘、過山洞等，小朋友很喜歡。

色彩豐富，遊具新穎，乾淨安全，讓人很放心。影片分享

桃園經國兒童公園: 桃園市水汴一路111號

2024桃園親子景點│桃園親子懶人包│收錄桃園最新免費親子景點│桃園親子館│享受美好的親子時光

桃園最新免費親子景點|第一河濱公園共融式遊戲場|假日限定大型雲朵彈跳床|桃園免費大型兒童遊樂場

桃園最新打卡點│桃園市圖書館新總館│一整層專屬兒童親子區│大片落地窗絕美舒適景觀座位區│桃園親子共遊最佳去處

2024桃園新景點|桃園巿兒童美術館|純白斜屋頂建築之字型步道|試營運免費參觀|欣賞青塘園最佳視角|桃園親子景點

桃園第一條水岸專用自行車道│南崁溪自行車道│桃林鐵路步道│水汴頭親水步道│南崁溪印象大橋│騎自行車漫遊桃園

桃園人的私房景點│經國河濱公園│狼尾草紫色花海│春暖花開美不盛收│漫遊南崁溪水岸綠地景觀

桃園賞花秘境│經國重劃區紫葉狼尾草│超夢幻紫色花海│南崁溪水岸自行車道(2021/9/25最新花況分享)

桃園新開早餐店【麥味登桃園經國店】經國特區阜山聚落/桃園文青風早餐推薦/招牌必點早午餐拼盤100元起/桃園CP值超高早午餐

桃園藝文特區美食懶人包|桃園商業午餐|桃園早午餐|桃園在地人推薦CP值高餐廳美食

桃園餐廳特輯2024|情人節約會餐廳|桃園新開餐廳懶人包|推薦CP值高聚餐好去處

桃園南崁新開咖啡店【彼得好咖啡】清新明亮有質感咖啡廳/銅板價就有手沖咖啡/招牌必點早午餐拼盤145元起/桃園CP值高全天候可享用早午餐

2022桃園最新景點【經國特區阜山聚落】白色獨棟簡約建築/Chubby Doo 甜甜圈專賣店/超療癒的爆漿甜點/桃園最新社區復合式商圈

桃園好好玩|2023桃園最新打卡景點|桃園景點懶人包|桃園景點旅遊推薦

文章標籤