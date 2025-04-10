明水然·樂 無菜單鐵板燒 台北西門町店

明水然・樂是火鍋第一品牌「肉多多」的姐妹品牌，餐廳採預約制，預約後會先收取訂金，有樂饗宴$1600與樂盛宴$2400可供選擇

一定要預約才吃得到的無菜單鐵板燒，餐點吃得到日本和牛、龍蝦和時令現流頂級海鮮，食材保證新鮮

再加上主廚們職人般精心製作，每道料理都讓人十分驚艷，愛吃鐵板燒的你一定不能錯過！

目前明水然・樂台北已有7間店，宜蘭、新竹、台中、台南、高雄也有分店，各地的朋友都可以吃到❤

同時明水然・樂在日本、台灣、香港、新加坡已有10餘家門店，台灣從宜蘭、雙北、新竹、台中、台南、高雄也有分店，各地的朋友都可以吃到❤

同時明水然・樂也深受外國朋友的喜歡，日本、香港、新加坡、馬來西亞等都有它的粉絲～ 是逛台灣必探的網紅名店！

明水然·樂 菜單

我們點了一個$1600樂饗宴套餐和$2400樂盛宴套餐，差別在2400元有升級食材，多了日本赤海膽、南非活鮑魚、整尾時令鮮魚及日本A5和牛菲力 (套餐皆需收10%清潔費)

這兩個套餐都能吃到新鮮活龍蝦、北海道生食級干貝等主要食材。

明水然·樂 酒精與無酒精飲品

有提供日本酒、梅酒、啤酒、紅白酒等以及其他無酒精飲料。

明水然·樂 餐廳環境

明水然・樂新店位於西門鬧區，一到門口就被超吸睛的大燈籠所吸引，濃濃的日式風格，是大家來吃鐵板燒必拍的打卡點！

▼ 西門店店內座位可容納10位客人的精緻包廂兩間。

▼ 開始料理前，主廚會先一一介紹今天的主要食材們，有活龍蝦、干貝、新鮮漁獲、花枝

📍黃金蒜蜆湯

開始料理前，先來喝一杯蒜蜆湯開胃，蜆的鮮美搭配一股蒜香幫你喚醒你的味蕾，暖胃後準備今天的美食馬拉松！

📍蝦膏蛋捲

蝦膏製作的蛋捲很特別，是主廚特別設計的一道料理，搭配鮭魚卵跟明太子是我超喜歡的組合。

📍龍蝦三吃（龍蝦時蔬、龍蝦晶凍、龍蝦味噌湯）

每一隻龍蝦從外殼到蝦肉都會變成一道道的料理，可謂是“廚藝窮極”🤣，龍蝦殼炙燒之後，會有豐富的甲殼素，會先拿到廚房煮成飯後的味噌湯

龍蝦時蔬

龍蝦肉鮮甜有彈性，佐龍蝦醬與玉米筍及櫛瓜，吃起來很新鮮，悶煎後主廚稍微挑起，蝦肉與蝦殼殼肉分離！讓你輕鬆享用完整的龍蝦肉！

龍蝦晶凍

剝好的龍蝦螯，搭配檸檬酸晶凍的酸度，吃起來很有衝擊感！順便幫你的味蕾重新開機～

龍蝦味噌湯

最後還有一碗暖胃的味噌湯，裡面還有一大塊的龍蝦肉，每一塊肉都是師傅親手撥下來的。

📍北海道生食級干貝

上面抹了松葉蟹蟹膏的大顆干貝，干貝煎至金黃，吃起來軟嫩鮮甜

📍時令鮮魚

青衣魚

師傅選用的魚是青衣魚，整尾以煎炸的方式料理，肉質吃起來較為Q彈，而平常也會使用清蒸的方式料理，肉質吃起來比較細緻滑嫩，兩者各有特色。

藍點石斑魚

石斑肉質細膩，搭配三色珊瑚海草與清爽的菜頭

📍海膽握壽司

海膽細膩滑順，鮭魚卵咬下去會爆汁，彷彿品味大海的鮮甜滋味

📍柴魚菠菜卷

📍海苔醬南非鮑魚

接下來是個頭超大的南非鮑魚，上煎台時還是充滿活力的，可見其新鮮程度，師傅使用檸檬搭配海帶以蒸的方式讓海帶自然的鮮味融入鮑魚中，最後在表面切上幾刀方便享用，配搭靈魂醬料海苔醬，讓你每一口既彈牙又充斥來自海洋的鮮味。

📍小魷魚豆腐

小魷魚帶有比較重的鹹度，下方豆腐非常嫩，師傅還有在上方刷上一點味噌醬，兩者結合恰到好處

📍照燒花枝

選用生食級的花枝以照燒的方式料理，爽脆好吃，旁邊還有一小塊的南瓜點綴，沒有煎得太熟，有點像地瓜的口感。

📍和牛漢堡

漢堡肉主要是和牛外還有加入一些豬肉增添口感，讓整體吃起來不會過油，還帶有濃郁的和牛香氣與肉汁，外面是使用菠蘿麵包，帶有一點甜香，吃起來不會過膩，是我很喜歡的一品！

📍 日本A5和牛菲力

緊接著是主角A5和牛菲力登場～ 菲力的部位口感更加有嚼勁一點，咬下去依然是滿滿肉汁，而且和牛肉香也更加明顯，第一口先享用原味的外酥內嫩，接著沾一些海鹽、胡椒變換口感，還能配搭柚香蘿蔔和蘋果洋蔥碎，四塊吃完也不會很膩口。

📍頂級桂丁雞

明水然樂的桂丁雞也是招牌料理之一，每隻桂丁雞都是精心飼養，不施打成長激素，是星級餐廳指定的食材之一。將雞皮部分煎至金黃酥脆口感，裡面的雞肉依舊細緻鮮嫩，整體份量滿多的，誠意十足！

📍主廚特製櫻花蝦炒飯

快樂的時光總是過得特別快，看到炒飯就知道用餐到了尾聲，煎鏟將米飯炒得粒粒分明，炒蛋均勻地散佈在其中，等全部都帶上一層金黃色後，加入炒得酥脆的櫻花蝦米，香氣瞬間撲鼻而來，每一口都帶著淡淡的蝦香與蛋香交織的層次感，讓人忍不住一口接一口，為這頓美味的饗宴畫下完美句點。

▼ 同時還有附上核桃小女子，小女子指的是小魚乾，搭配酥脆的核桃，鹹甜交錯、香脆可口，是日本居酒屋常見的經典美食

📍鳳梨蘋果派

最後的甜點是由主廚現做的鳳梨蘋果派，使用酥皮包裹著鳳梨風味的蘋果塊，外表是金黃酥脆的口感，裡面的蘋果塊自然香甜，帶著微微的鳳梨酸，上方還有點綴一點檸檬皮，讓整體吃起來甜而不膩更加清爽。

▼ 如果你是壽星，還有提供生日蛋糕為你慶生喔！

明水然樂 入會禮與會員點數禮

加入會員即招待一份炙燒烏魚子，累積點數 30點可換時令鮮魚下巴，80點可換桂丁雞腿，120點可換1/2尾先活龍蝦，好禮多多，趕快加入會員吧！

1. 消費$100 即可獲得1點，點數效期為60天

2. 累積點數可通用於樂多多集團旗下品牌

3. 到集團任一餐廳再次用餐，點數會再次展延60天有效期

明水然樂 總結

在現在物價飛漲的時代堅持不漲價，這個價位能吃到14品菜餚的鐵板燒而且食材品質與創新都維持不錯的品牌，我想明水然樂當之無愧，過去我也曾吃過幾次，很喜歡主廚料理時精湛的手法與說明料理的神情，讓用餐多了一份趣味，而且明水然樂的每間餐廳、每位廚師的料理手法不同、菜色也不盡相同，讓我到每一間分店用餐都有拆禮物的驚喜感，這就是我喜歡他們家的原因，而且現在明水然樂拓店到台灣各地，到處都可以吃到他們家的鐵板燒拉！喜歡吃鐵板燒的你一定不能錯過，趕快預約吧！

明水然樂 台灣、日本目前已有10餘家門店，因為人氣爆漲，所以展店動作不斷，聽主廚說，2025已陸續開到台南、西門町、台中七期；不僅如此，明水然樂還紅到國外日本、香港、新加坡，還有馬來西亞、澳門、美國海外直營店正緊鑼密鼓積極展店，可以說是美食另類的台灣之光。

明水然樂 台北西門町店

線上預約: https://booking.twledodo.com

⏰ 11:15–15:00、17:15–22:00

☎️ 02-2383-1223

🏠 108台北市萬華區中華路一段88號 4F



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明水然樂 分店資訊

📍 明水然·樂 無菜單鐵板燒 信義松菸店

☎️ 02-2756-6267

🏠 台北市信義區忠孝東路四段553巷6弄16號

📍 明水然·樂 無菜單鐵板燒 板橋重慶店

☎️ 02-2955-8933

🏠 新北市板橋區廣德里重慶路251號

📍 明水然·樂 無菜單鐵板燒 昕境林口店

☎️ 02 2606 8258

🏠 新北市林口區文化三路一段402巷2號

📍 明水然·樂 無菜單鐵板燒 新竹林森店

☎️ 03-522-0822

🏠 新竹市東區林森路2巷9號4樓

📍 明水然·樂 無菜單鐵板燒 高雄三多店

☎️ 07-3312223

🏠 高雄市前鎮區三多三路213號

📍 明水然·樂 無菜單鐵板燒 淡水中山店(淡水景觀店)

☎️ 02-2622-9002

🏠 新北市淡水區中山路8號11樓（大都會廣場）

📍 明水然·樂 無菜單鐵板燒 宜蘭礁溪店(田園景觀店)

☎️ 03-9887003

🏠 宜蘭縣礁溪鄉二龍村淇武蘭路110-7號1、2樓

📍 明水然·樂 無菜單鐵板燒 台中大魯閣店

☎️ 04- 2227-8030

🏠 台中市東區復興路四段186號10樓

📍 明水然·樂 無菜單鐵板燒 台南中山店

☎️ 06-2237878

🏠 700台南市中西區中山路162號12樓

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