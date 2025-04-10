河口湖兩天一夜自駕遊入住獨棟民宿 田園曲度假屋 Cottage Pastorale ，吃了在地鄉土美食 甲州ほうとう小作 ，連續兩天收藏了兩家位於山中湖的甜點店家 Paper Moon 及超人氣鬆餅店家【The Park】，兩家生意都很不錯，是河口湖下午茶、吃甜點好選擇。

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山中湖超人氣鬆餅「The Park」，絕佳湖景視野咖啡廳，河口湖自駕遊必吃美味鬆餅!

The Park就在山中湖旁，景色優美，自駕前來店家有提供免費停車場，不過車位不多就是。

生意很不錯，我們等待了一陣子才順利入座，等待時可以先到湖邊走走，欣賞美麗的山中湖景，療癒且舒心。

■ ADD:山梨県南都留郡山中湖村平野3752

■ TEL:0555-28-6570

■ 官網

很喜歡的小木屋風格，木造+大面積玻璃觀景窗很有度假感也相當好拍，而且還是面湖景觀視野，在規劃旅遊時就忍不住收入口袋名單內，一定要來。

The Park營業時間平日10:00~15:30；假日10:00~17:00，關店前半小時停止點餐。

有室內及半戶外用餐空間，七月的山中湖艷陽高照，怕熱的話坐室內有冷氣吹是最理想的，但我因為喜歡拍照所以偏好戶外空間。

當天有坐到我喜歡的半戶外桌位，前方的山中湖景相當療癒，畫面拍起來相當美好。

雖然是戶外空間但有著微風徐徐不至於太熱。

免費的茶水需要自取，提供一般的冰水及加入檸檬及橙子調味的冰水。

The Park低消為小學以上每人一份餐點，用餐時間為餐點上桌後45分鐘，鬆餅需要等待較長時間。

The Park菜單及價格

提供各種口味鬆餅、漢堡及飲料，我們來的時候還有季節限定的蜂蜜起司鬆餅（此菜單2024/7拍攝，請以店家最新版本為主)

最基本款的原味鬆餅¥1280，簡簡單單的鮮奶油搭配，其實我最愛的鬆餅就是這個風味，鬆餅搭鮮奶油就非常美味。

一份有三片厚實鬆餅，輕盈、細緻、入口即化。

季節限定的蜂蜜起司鬆餅，我被畫面中的瓶中蜂蜜給吸引當然要來一份。

單價比較貴¥1800元，鬆餅數量只有兩片，另有附上一小塊的蜂巢塊及餅乾，喜歡吃蜂蜜或是嗜甜的很適合。

蓬鬆的厚鬆餅口感吃起來有點類似鬆軟綿密的布丁，有著濃郁的蛋香及麵粉香氣，每一口都讓人意猶未盡。

很有野餐風格的漢堡套餐¥1400，還有附上馬鈴薯餅及漬菜，漢堡看起來很有食慾。

很特別的咖啡冰淇淋，想怎麼吃就怎麼吃，一份¥850。

飲料部分點了四杯，價格約¥450~700不等，冷飲為透明杯、熱飲紙杯裝，採外帶杯。

外帶杯的好處就是喝不完可以直接拿著走，不需要另外詢問店家是否提供杯子。

很不錯的 山中湖超人氣鬆餅店家The Park ，來河口湖旅遊記得也來中山湖走走，吃吃美味的鬆餅度過美好的午茶時光。

（旅遊日期：2024/07）

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