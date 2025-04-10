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串燒炭火直烤，餐點有創意又好吃

2025-04-10 16:46:00 文字：呂萱萱愛分享
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呂萱萱愛分享

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串燒炭火直烤，餐點有創意又好吃

板橋必吃的美食餐廳，Google地圖評價有三千多則，高達4.9顆星，網路評價非常高，營業時間到凌晨1點半，是板橋宵夜的首選，串燒為炭火直烤，餐點好吃有特色，肉串都特別大塊，價格公道合理，店內還有提供清酒燒耐、hight ball、沙瓦及各種特調，非常適合與三五好友一同來聚餐

撰文。拍攝／呂萱萱

串燒炭火直烤，餐點有創意又好吃

位於雙十路二段上，鄰近文聖國小，捷運江子翠站4號出口步行約五分鐘可到

串燒炭火直烤，餐點有創意又好吃

第一次進入店家，以為餐點很貴？！後來看到菜單發現還滿平價的ＸＤ～

串燒炭火直烤，餐點有創意又好吃

店內佈置日式風情滿滿，各種擺設活潑又生動，讓人差點以為來到日本居酒屋

 

用餐為四人座居多，另外也有吧檯區，一個人想來吃點東西喝喝小酒，也不會尷尬

串燒炭火直烤，餐點有創意又好吃

因為這次開車來，所以沒有點酒，下次來一定要坐捷運，才能暢快飲酒～

我們點了一杯可樂，還有蜂蜜檸檬蘇打，搭配串燒最對味了

串燒炭火直烤，餐點有創意又好吃

店家的串燒，皆為炭火直烤，食材的鮮味更能被鎖住，口感比一般瓦斯烤更好吃

串燒炭火直烤，餐點有創意又好吃

串燒炭火直烤，餐點有創意又好吃

  • 鹽烤大草蝦：草蝦真的好大一隻，口感彈牙又有咬勁，蝦肉很新鮮，吃起來有脆感，不會糊糊的
  • 培根干貝串：這讓我有點意外，還滿好吃的耶！煙燻培根的口感，與鮮嫩的干貝融合一體，完全無違合感

串燒炭火直烤，餐點有創意又好吃

剝皮辣椒牛肉串： 帶有油脂的牛肉，與剝皮辣椒的絕妙組合，增添不少爽脆口感

串燒炭火直烤，餐點有創意又好吃

  • 鹽烤雞腿肉串：腿肉串的尺吋很大！我無法一口咬下，雞肉好嫩還會噴汁，完全不會柴，簡單用鹽烤就很好吃了
  • 豬肉溏心蛋：豬肉片包覆嫩滑的溏心蛋，味道也巧妙的平衡，讓整體口感更上一層樓

串燒炭火直烤，餐點有創意又好吃

 

炸牡蠣：這是店家推薦的私房菜（菜單沒有）一口咬下百分百酥脆、無油膩感，牡蠣鮮甜飽滿多汁，爆漿滋味無法擋

串燒炭火直烤，餐點有創意又好吃

 

酒蒸蛤蠣：不誇張，這真的是我在台北吃過最好吃的酒蒸蛤蠣，這蛤蠣的尺吋超級大！圓滾滾又澎塞塞，真的很肥美，味道超鮮甜的

串燒炭火直烤，餐點有創意又好吃

明太子起司薯泥：薯泥混著起司，加上炙燒過的明太子，還會牽絲！看多誘人阿

串燒炭火直烤，餐點有創意又好吃

 

日式柴魚豆腐：我很愛這道（我一個人吃光光的）豆腐有先炸過，皮很酥香，內餡很軟嫩，搭配店家的日式醬，真的滿好吃的

串燒炭火直烤，餐點有創意又好吃

櫻花蝦炒飯：米飯粒粒分明，吃起來口感酥香，每一口都吃得到櫻花蝦的甘甜與鹹香

原文連結 https://evanchiny.com/202504101eat/

 

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phone02-22515661
place新北市板橋區雙十路二段42-4號1樓
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美味度
4.62
服務品質
4.62
裝潢氣氛
4.58
CP值
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