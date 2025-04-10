板橋必吃的美食餐廳，Google地圖評價有三千多則，高達4.9顆星，網路評價非常高，營業時間到凌晨1點半，是板橋宵夜的首選，串燒為炭火直烤，餐點好吃有特色，肉串都特別大塊，價格公道合理，店內還有提供清酒燒耐、hight ball、沙瓦及各種特調，非常適合與三五好友一同來聚餐
撰文。拍攝／呂萱萱
位於雙十路二段上，鄰近文聖國小，捷運江子翠站4號出口步行約五分鐘可到
第一次進入店家，以為餐點很貴？！後來看到菜單發現還滿平價的ＸＤ～
店內佈置日式風情滿滿，各種擺設活潑又生動，讓人差點以為來到日本居酒屋
用餐為四人座居多，另外也有吧檯區，一個人想來吃點東西喝喝小酒，也不會尷尬
因為這次開車來，所以沒有點酒，下次來一定要坐捷運，才能暢快飲酒～
我們點了一杯可樂，還有蜂蜜檸檬蘇打，搭配串燒最對味了
店家的串燒，皆為炭火直烤，食材的鮮味更能被鎖住，口感比一般瓦斯烤更好吃
- 鹽烤大草蝦：草蝦真的好大一隻，口感彈牙又有咬勁，蝦肉很新鮮，吃起來有脆感，不會糊糊的
- 培根干貝串：這讓我有點意外，還滿好吃的耶！煙燻培根的口感，與鮮嫩的干貝融合一體，完全無違合感
剝皮辣椒牛肉串： 帶有油脂的牛肉，與剝皮辣椒的絕妙組合，增添不少爽脆口感
- 鹽烤雞腿肉串：腿肉串的尺吋很大！我無法一口咬下，雞肉好嫩還會噴汁，完全不會柴，簡單用鹽烤就很好吃了
- 豬肉溏心蛋：豬肉片包覆嫩滑的溏心蛋，味道也巧妙的平衡，讓整體口感更上一層樓
炸牡蠣：這是店家推薦的私房菜（菜單沒有）一口咬下百分百酥脆、無油膩感，牡蠣鮮甜飽滿多汁，爆漿滋味無法擋
明太子起司薯泥：薯泥混著起司，加上炙燒過的明太子，還會牽絲！看多誘人阿
日式柴魚豆腐：我很愛這道（我一個人吃光光的）豆腐有先炸過，皮很酥香，內餡很軟嫩，搭配店家的日式醬，真的滿好吃的