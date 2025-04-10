因為這次開車來，所以沒有點酒，下次來一定要坐捷運，才能暢快飲酒～

我們點了一杯可樂，還有蜂蜜檸檬蘇打，搭配串燒最對味了

店家的串燒，皆為炭火直烤，食材的鮮味更能被鎖住，口感比一般瓦斯烤更好吃

鹽烤大草蝦：草蝦真的好大一隻，口感彈牙又有咬勁，蝦肉很新鮮，吃起來有脆感，不會糊糊的

培根干貝串：這讓我有點意外，還滿好吃的耶！煙燻培根的口感，與鮮嫩的干貝融合一體，完全無違合感

剝皮辣椒牛肉串： 帶有油脂的牛肉，與剝皮辣椒的絕妙組合，增添不少爽脆口感

鹽烤雞腿肉串：腿肉串的尺吋很大！我無法一口咬下，雞肉好嫩還會噴汁，完全不會柴，簡單用鹽烤就很好吃了

豬肉溏心蛋：豬肉片包覆嫩滑的溏心蛋，味道也巧妙的平衡，讓整體口感更上一層樓

炸牡蠣：這是店家推薦的私房菜（菜單沒有）一口咬下百分百酥脆、無油膩感，牡蠣鮮甜飽滿多汁，爆漿滋味無法擋

酒蒸蛤蠣：不誇張，這真的是我在台北吃過最好吃的酒蒸蛤蠣，這蛤蠣的尺吋超級大！圓滾滾又澎塞塞，真的很肥美，味道超鮮甜的

明太子起司薯泥：薯泥混著起司，加上炙燒過的明太子，還會牽絲！看多誘人阿

日式柴魚豆腐：我很愛這道（我一個人吃光光的）豆腐有先炸過，皮很酥香，內餡很軟嫩，搭配店家的日式醬，真的滿好吃的

櫻花蝦炒飯：米飯粒粒分明，吃起來口感酥香，每一口都吃得到櫻花蝦的甘甜與鹹香

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