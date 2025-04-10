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【南屯區/南屯站】COTD之從早午餐到泡飯；泡沫紅茶到咖啡應有盡有的燙布貼店 CAFE AMI

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2025-04-10 16:49:00 文字：CHANTAL.L 旅攝日嚐
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CHANTAL.L 旅攝日嚐

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封面

打從上次離開台中時我就開始肖想這件新開的Cafés AMI，藍色灰白的配色不管怎樣就是非常的時尚

而且跟我最近的IG藍色版面真的好搭啊！ 所以這趟下台中立即安排前往

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Cafés AMI位在台中南屯，靠近五權西路的地方

這裡比較不是餐廳、咖啡店的集中地

AMI時尚新穎的外觀非常醒目，一早來時也非常安靜

 

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最讓人注意的應該就是超大LOGO的轉角了，白底搭上色的LOGO真的是簡約又好看

入口旁的藍色愛心牆也是拍照打卡的好地方

 

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座位區不知道為什麼讓我想到台中有一段時間很紅的奶蓋飲料店

跟AMI一樣店內明亮，座位很多，就是那種會多人一起去聊天吃東西的好地方

我個人最喜歡角落這個藍色塑膠椅跟銀色的桌子區

 

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搭配現在好流行的燙布貼、鞋扣，整間店就是只有潮一個字能形容！

除此之外AMI也有販售一些現在很紅的公仔跟店家自己的同名周邊產品

 

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因為一早就營業了，所以他們有超多樣的早午餐可以選，正餐選項也很多

飲品也是從咖啡、氣泡水到各種手搖茶都有

我這天因為胃口不好，只有點了英國斯康跟梅子綠茶

不過看了IG發現他們的早午餐拼盤真的都很豐富，如果有吃早餐需求的也可以考慮一下喔～

 

最後分享一下AMI是可以帶寵物的，不過就是以“不落地為主”

不過座椅間距都蠻寬的，即使放推車都非常方便（但有鋪東西的話還是可以坐椅子喔）

 

 

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CAFE AMI

地址：台中市南屯區大進街1號

營業時間：09:00–20:00

電話：0424712788


檢視較大的地圖 

 

 

文章標籤
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place台中市西屯區大進街1號
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美味度
3.50
服務品質
3.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.50
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