打從上次離開台中時我就開始肖想這件新開的Cafés AMI，藍色灰白的配色不管怎樣就是非常的時尚

而且跟我最近的IG藍色版面真的好搭啊！ 所以這趟下台中立即安排前往

Cafés AMI位在台中南屯，靠近五權西路的地方

這裡比較不是餐廳、咖啡店的集中地

AMI時尚新穎的外觀非常醒目，一早來時也非常安靜

最讓人注意的應該就是超大LOGO的轉角了，白底搭上色的LOGO真的是簡約又好看

入口旁的藍色愛心牆也是拍照打卡的好地方

座位區不知道為什麼讓我想到台中有一段時間很紅的奶蓋飲料店

跟AMI一樣店內明亮，座位很多，就是那種會多人一起去聊天吃東西的好地方

我個人最喜歡角落這個藍色塑膠椅跟銀色的桌子區

搭配現在好流行的燙布貼、鞋扣，整間店就是只有潮一個字能形容！

除此之外AMI也有販售一些現在很紅的公仔跟店家自己的同名周邊產品

因為一早就營業了，所以他們有超多樣的早午餐可以選，正餐選項也很多

飲品也是從咖啡、氣泡水到各種手搖茶都有



我這天因為胃口不好，只有點了英國斯康跟梅子綠茶

不過看了IG發現他們的早午餐拼盤真的都很豐富，如果有吃早餐需求的也可以考慮一下喔～

最後分享一下AMI是可以帶寵物的，不過就是以“不落地為主”

不過座椅間距都蠻寬的，即使放推車都非常方便（但有鋪東西的話還是可以坐椅子喔）

CAFE AMI

地址：台中市南屯區大進街1號

營業時間：09:00–20:00

電話：0424712788



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