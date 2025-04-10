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台北市中山區超可愛貓貓蟲咖波浮雕恰好瓶開賣!!買飲料就能加購帶回家喔!!清心福全|全台飲料店

2025-04-10 16:55:09 文字：利歐娜樂生活 Leona Fun Life
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利歐娜樂生活 Leona Fun Life

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超可愛貓貓蟲咖波浮雕恰好瓶開賣!!買飲料就能加購帶回家喔!!清心福全|全台飲料店台北市中山區超可愛貓貓蟲咖波浮雕恰好瓶開賣!!買飲料就能加購帶回家喔!!清心福全|全台飲料店

超可愛!!與「貓貓蟲咖波」聯名多次的連鎖手搖飲「清心福全」，
最後一波聯名活動也太萌了!!
10月1日起開賣「立體造型恰好瓶」與「保溫瓶套組」，
真的是在謀殺咖波迷荷包的這條路上不遺餘力阿 XD

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10月1日11:00開賣的「立體造型恰好瓶」，
至清心福全購買任一飲品，
即可以$65加購一個。
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10月10日11:00開賣的「保溫瓶套組」，
則是至清心福全購買任一飲品，
即可以$850加購一個。
喜歡咖波的朋友真的要把鬧鐘定起來!!

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今天我們到清心福全太平東平店購買，
雖然沒有排隊，
但我們前後都是為了咖波立體造型恰好瓶而來的朋友。

 

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我們搭配的是蜜桃凍紅茶，
店家還會很貼心的一直提醒我們要拿吸管。

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每個咖波立體造型恰好瓶都有附上使用說明，
還有雷射防偽貼紙喔!!

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來看看咖波立體造型恰好瓶的外型吧!!
擁有好拿好握的角型瓶身設計，
仔細看瓶身上滿滿的咖波立體浮雕，
雖然是塑膠杯，
但這些小細節真的讓人不得不愛。

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轉過來除了可愛看到貓貓蟲可愛的後腦勺，
旁邊還有個吊飾孔，
要加上手繩或是點綴喜歡的吊墜也很不錯。

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開蓋的方式只要旋轉貓貓蟲的大腦瓜就可以了。

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底蓋是小口徑的要直接喝或是搭配吸管都OK，
整個把底蓋也旋轉開來後，
是大口徑的杯口，
要買其他飲料或是清洗上面都很方便。

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加價購僅限「來店」消費,不適用於外送、電話預約及經由外送平台之消費，且每人當次消費限購一個。本加價購數量有限，售完為止。
喜歡的朋友趕快到鄰近的清心福全門市報到吧!!!

【本文為自行消費後之心得，內文口感純屬個人心得分享，各人喜好不同，故感受亦有所不同，以上心得僅供參考。】
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phone02-2509-5253
place台北市中山區伊通街127之3號
3.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
3.00
服務品質
3.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
3.00
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