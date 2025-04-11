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鹿港公會堂-熱島芭蕉園-施翠峰油畫個展2024.08.28-09.22

2025-04-11 09:35:06 文字：Hayli Ann
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Hayli Ann

Hayli Ann

走在鹿港老街上，真的很有歷史的味道，道路小到，根本就是「紅磚迷宮」

鹿港公會堂-熱島芭蕉園-施翠峰油畫個展2024.08.28-09.22

走出鹿港紅磚迷宮後，就看到這個很像教堂的房子

 

電動自行車導覽人陳先生說：

在鄭成功時期的時候，大家會把所有抓來的魚貨集中在這個魚貨中心，給大家批發批價的地方

(我如果沒有記錯的話...)

欲知鹿港電動自行車陳先生導覽詳情，可以鎖定我的YT頻道喔~

鹿港公會堂-熱島芭蕉園-施翠峰油畫個展2024.08.28-09.22

然後發現這裡有展油畫個人展ㄟ~

身為藝術愛好者的我，怎麼能錯過美的事物呢?

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書法字體真的寫得很不錯，很漂亮~

鹿港公會堂-熱島芭蕉園-施翠峰油畫個展2024.08.28-09.22

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這幅畫我很喜歡，因為顏色色彩很豐富

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然後，黑嚕嚕的我真的看不懂QQ

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晚上的草地也很漂亮~

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這兩幅也是我很喜歡的多彩花園系列

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夜晚的海岸，透著藍色的微光，真的很美~

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夜晚的薄霧，透著光影的馬

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好抽象...

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這幅畫真的好生動，是馬術ㄟ~

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畫展就這樣看完了，YT會出畫展的短影片，

可以到我的YT頻道「Hayli Ann海麗安」觀看喔~

 

小小一個地方，展出個人油畫展，真的讓我大飽眼福

鹿港公會堂裡面的工作人員有說，

2024.09.22油畫展結束後，會休館一個月，想來看油畫展的要快喔~

 

鹿港公會堂

地址： 彰化縣鹿港鎮埔頭街72號

營業時間：

星期二~星期五10:00-17:00；星期六、日 10:00-18:00

電話號碼： 04 776 9110

鹿港公會堂落成於： 1928 年

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