走在鹿港老街上，真的很有歷史的味道，道路小到，根本就是「紅磚迷宮」

走出鹿港紅磚迷宮後，就看到這個很像教堂的房子

電動自行車導覽人陳先生說：

在鄭成功時期的時候，大家會把所有抓來的魚貨集中在這個魚貨中心，給大家批發批價的地方

(我如果沒有記錯的話...)

欲知鹿港電動自行車陳先生導覽詳情，可以鎖定我的YT頻道喔~

然後發現這裡有展油畫個人展ㄟ~

身為藝術愛好者的我，怎麼能錯過美的事物呢?

書法字體真的寫得很不錯，很漂亮~

這幅畫我很喜歡，因為顏色色彩很豐富

然後，黑嚕嚕的我真的看不懂QQ

晚上的草地也很漂亮~

這兩幅也是我很喜歡的多彩花園系列

夜晚的海岸，透著藍色的微光，真的很美~

夜晚的薄霧，透著光影的馬

好抽象...

這幅畫真的好生動，是馬術ㄟ~

畫展就這樣看完了，YT會出畫展的短影片，

可以到我的YT頻道「Hayli Ann海麗安」觀看喔~

小小一個地方，展出個人油畫展，真的讓我大飽眼福

鹿港公會堂裡面的工作人員有說，

2024.09.22油畫展結束後，會休館一個月，想來看油畫展的要快喔~

鹿港公會堂

地址： 彰化縣鹿港鎮埔頭街72號

營業時間：

星期二~星期五10:00-17:00；星期六、日 10:00-18:00

電話號碼： 04 776 9110

鹿港公會堂落成於： 1928 年