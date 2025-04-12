餐廳地址：新北市瑞芳區魚寮路110-1號

電話號碼：+886 989 688 949

營業時間：

週一至週日

早上1100 - 下午1900

公休日：無休

服務態度：4🌟

CP值：4🌟

飲食美味：4🌟

公主使用的大眾交通方式/運輸：

台北車站 / 松山車站搭車平溪線火車直接抵達三貂嶺站，出站後步行20-25分鐘

三貂嶺車站位於新北市瑞芳區，是平溪線的其中一個鐵路車站，1922年開業，是台灣唯一沒有道路可以直接抵達的鐵路車站，所以有秘境車站的稱呼，吸引許多鐵道迷、山友們特意前來造訪。如果時間充裕的話，很多旅客來到三貂嶺車站就會把菁桐站、平溪站、十分站以及猴硐站放在一起遊玩，就是一天的鐵路之旅了。

因為三貂嶺車站屬臺鐵三等站，所以自強號、區間快車都沒有停靠這一站。如果要前往三貂嶺的朋友們，都必須搭乘區間車前往。

大多數的人來到三貂嶺站都是去三貂嶺生態友善隧道以及探訪這裡的一些特色咖啡廳。這次公主來到三貂嶺站的主要目的是要打卡寬哥那裡這家咖啡廳。

寬哥那裡在Google有4.4🌟的高評價，看到網上很多的評語都是說寬哥那裡的義大利麵是自製的以及窯烤的披薩非常好吃，所以這一次就專程來吃個義大利麵過個悠閑的下午。公主就在這裡來做個簡單的紀錄給大家參考跟分享。

從車站出站以後，大約還需要步行個20分鐘左右，如果是停停走走，拍拍照看看風景，就得花上30-45分鐘的時間才會抵達寬哥那裡。

三貂嶺車站

前往寬哥那裡，第一個景點會經過三貂嶺車站明隧道，之後需要走下樓梯走入地下道，再走上樓梯就是鐵道的另一邊了

一路上都會經過很多的美麗大自然風景，有小溪流，花花草草，也可以看到對面隧道有人在徒步中。風景宜人，空氣清新，間中會遇上一些徒步的人，也有一些小吃店

走了大約20分鐘，看到這條鐵道直走，鐵道旁有幾家小吃店，之後會走過鐵道橋

在下面第一張照片這個地方左轉，再一直直走，左邊會看到一個小型停車場，繼續往前直走，不遠就抵達寬哥那裡

寬哥那裡的外觀，稍微不注意真的會錯過，外觀就是很不起眼也有些雜亂的感覺的一家咖啡廳。

招牌寫著是Since 1999，公主想這間店應該是有營業20多年了吧！

菜單

點餐完畢，就想洗個手上個洗手間。開始並不知道洗手間的入口，來回找了幾回，最後還是問了服務生確認才知道洗手間的入口處就在這裡 呵呵

餐廳內用空間環境以及設計裝潢，給各公主個人的感覺就是一種很活躍活潑跳躍陽光型的咖啡廳，但又保有它的復古以及老舊的感覺

廚房也是採用開放式空間，所以你可以看到兩位帥氣的大男生在窯烤披薩以及烹煮義大利麵

公主點的午餐上桌了，高級風塵女義大利麵，威辣，每日新鮮自製的義大利寬麵，麵非常好吃，可是覺得好像份量有一點點小份，也或許當天走了太多路，公主真的實在太餓了，覺得有點不夠吃 呵呵😂

飲料：紅茶蘋果氣泡飲就會比較普普通通

以上就是這一次三貂嶺站寬哥那裡咖啡廳的小小分享。

謝謝閱讀。分享。推薦度：4🌟