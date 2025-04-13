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車庫娛樂邀約搶先看首映電影 #精奇大家庭

劇情：在兒子文錫（李昇基 飾）出家後，「平滿屋」美食店的老闆無玉（金倫奭 飾）原本擔心家族會就此斷後；某天，一對自稱是文錫兒女的孩子們竟找上平滿屋！無玉體驗到當爺爺的幸福之後，卻得知文錫和小孩們的親子鑑定卻不符合……

出道20年的李昇基，在 #精奇大家庭 首度挑戰僧侶的角色， 並且直接剃髮，在劇中飾演僧侶卻在出家之前意外捐精捐了500多次，這種反差劇情引發超多笑料！

電影 #精奇大家庭 裡緊張的父子關係，更因為兒子出家讓彼此更疏遠，沒想到孫子們意外的到來，拉近了一家三代的距離，更因此讓愛延續，是一部好笑又溫馨適合全家人一同觀賞的電影！

#精奇大家庭，4月11日（五）全台一起揭開這個大精喜！

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#精奇大家庭 預告：https://www.youtube.com/watch?v=IQchY1LgkOU

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