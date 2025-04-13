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【電影首映會】#精奇大家庭，李昇基喜當爹，意外捐精，喜提一雙兒女雙全！韓國最新溫馨家庭喜劇【電影欣賞】【電影推薦】

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2025-04-13 22:53:00 文字：～17七公主的小天地～
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劇情：在兒子文錫（李昇基 飾）出家後，「平滿屋」美食店的老闆無玉（金倫奭 飾）原本擔心家族會就此斷後；某天，一對自稱是文錫兒女的孩子們竟找上平滿屋！無玉體驗到當爺爺的幸福之後，卻得知文錫和小孩們的親子鑑定卻不符合……

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出道20年的李昇基，在 #精奇大家庭 首度挑戰僧侶的角色， 並且直接剃髮，在劇中飾演僧侶卻在出家之前意外捐精捐了500多次，這種反差劇情引發超多笑料！

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電影 #精奇大家庭 裡緊張的父子關係，更因為兒子出家讓彼此更疏遠，沒想到孫子們意外的到來，拉近了一家三代的距離，更因此讓愛延續，是一部好笑又溫馨適合全家人一同觀賞的電影！

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#精奇大家庭，4月11日（五）全台一起揭開這個大精喜！

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