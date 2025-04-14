平常出門吃甚麼都要訂位的我這次因為出發前的一些狀況甚麼都沒準備,離開富良野想說只在札幌待一晚又不是旺季就隨便找家店吃吃就好.本來預計去吃住宿L'gent hotel對面的無名燒肉店,一到現場居然整個禮拜都滿,跑到上次吃午夜帕菲的德壽也完全沒有位置….最後就是看到有位就去吃的選擇了旅館後門出去的味覺園.

一樓的廚房前面有一排吧台座位,適合一到兩人用餐.全店都是使用炭火爐所以煤煙味稍微有點重.

一樓的其他位置跟二樓都是這種半獨立式的包廂.因為味覺園希望打到一個全家可以一起享用和牛的環境.

一樓入門後有一個透明的冰櫃,店內使用北海道鄂霍次克海旁小清水町培育的小清水牛以及群馬縣的上州牛,工廠直送,味覺園標榜都是買進一整頭牛自行熟成,因此品質有保障

日本燒肉店沒有像韓國有包肉生菜 (如果去的是在日本的韓式燒肉還是有的喔!),加上在日本吃菜不知道為什麼的有點難,所以每次到燒肉店定會點一份生菜沙拉.通常都是左邊那種高麗菜葉的沙拉.沒想到味覺園還有水菜麻葉跟海苔的另一種沙拉,快一周沒吃到大量蔬菜的我們決定兩份都點!

熟成蔥鹽牛舌￥1480真的是不可不點阿…冷藏肉在熱好的網子上很快就熟.只要看到上層變粉紅色,就快點放上鹽蔥醬,對折再烤個3秒就可以吃了!

我喜歡底部稍微有點焦,牛舌脆的口感會更明顯!

店內推薦嚴選五種盛合 ￥4950 依當天進貨的狀況會搭配五種不同部位,每個部位三片,剛好適合我們.當天應該是有牛舌, ,臀肉,翼板,牛小排,左上那塊忘記了.當然最好吃的就是中間的牛小排了!油脂豐潤,入口即化而不膩

店員特別推薦的橫膈膜 ￥1580,看起來醃漬醬味很重其實不會.厚切的肉片入口咀嚼中肉汁真的是汩汩流出來.熟成厚的橫膈膜會有比較重的內臟味可是真的很討喜!

12月在首爾沒吃到烤腸的我得了去燒肉店都要點大腸的病.這個赤味增烤豬大腸完全沒有異味.店員說到貨要用冰塊水浸泡過!所以真的比一般大腸Q彈!

除了牛之外我們還點了雞頸肉￥680,平常啃雞脖子超辛苦才吃到一點點肉,這種人家剝好的當然一定要點下去啊!

最後來一碗熱熱辣辣的牛尾湯結尾.在超級冷的冬天真的特別想喝熱湯.味覺園的牛尾湯肉很多裡面還有蠻多蛋跟蔬菜,飽足感很夠.

以上餐點加上白飯和一人兩杯酒大概是台幣1100左右.來札幌這麼多次其實味覺園一直都沒在我的清單內,因為他有吃到飽的菜單又是連鎖,感覺就是肉普普可能就是一般的黑毛和牛…沒想到過去幾年我都小瞧他啦!小清水和牛的確沒有日本三大和牛那麼細緻,味覺園也不是走精緻路線.他算是一般人也都能夠消費的起的價格.但他的品質絕對遠遠超過它的價位.小清水和牛的油脂感稍微比松阪牛那些厚實,不知道是不是跟牠的生長環境特別冷有關.肉感也比較重.我應該會用比較香甜的韓牛來形容.

炭火爐雖然吃完滿身燒烤味但是就是比瓦斯烤爐來的香.味覺園在札幌總共有三間店,有紙本菜單但是是用IPAD點餐有圖有中文,下次不知道要吃甚麼就訂下去吧!不會讓你失望的!

PS這裡沒有電梯,如果同行有行動不便人士記得先要求一樓的位置喔!

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味覺園南二條店

地址: 5 Chome-30-47 Minami 2 Jonishi, Chuo Ward, Sapporo, Hokkaido 060-0062日本

營業時間:17:00~23:00