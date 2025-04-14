我家離武聖夜市很近，平常想出來走走就是逛武聖夜市！

今天這篇來介紹幾間我們來武聖夜市必吃的店家～

1.阿堯師雞蛋糕

現烤出爐的雞蛋糕，香氣四溢、內餡綿密，口感濕潤不會太乾，每次來逛武聖夜市一定會買一包！

2.陳家阿嬤拔絲地瓜

人氣排隊店家！金黃酥脆的拔絲地瓜，外層裹著甜蜜的糖漿，脆口香甜不膩。

3.草字頭草本茶

之前有滿多家飲料店會輪流喝，但現在只喝這間草本茶！

因為被中醫師提醒太愛吃炸物，火氣很大😂喝飲料的時候，能選就盡量挑天然草本茶。

👇這間草字頭是我喝過最喜歡的，因為沒有很重的草本植物味道，溫和淡淡的喝起來很順口～買一杯配著邊吃邊喝。

👇這兩大罐則是帶回家冰著平常喝一杯～

4.糖心寶糖葫蘆

各種水果糖葫蘆，酸甜滋味～外層糖衣清脆，水果新鮮多汁，不只是小朋友，也是我的最愛～

再來是鹹食，鹹甜交換吃不膩～

5.螺貝貝燒酒螺

螺肉吸飽香辣湯汁，吃起來鮮美帶勁，越吃越涮嘴，有時候還會買回家配啤酒！

6.德聖醬燒雞排

醬燒風味的雞排，外皮微焦帶著醬香，內部軟嫩多汁，醬料滲入雞肉之中，不用沾醬就已經夠味。

7.孫媽十元打香腸

有吃又有玩～10元打香腸CP值超高，哄小朋友最棒，也是大人舒壓的小遊戲哈哈～

8.新疆烤肉串

現烤的羊肉撒上孜然與特調香料，超香的～一口咬下滿滿異國風味。

9.鹽烤台灣鯛

簡單的鹽烤方式料理，更能凸顯台灣鯛的鮮甜，肉質細嫩，我自己就能吃掉半邊！

如果來逛武聖夜市，這9間不要錯過～從甜點到鹹食再到飲品，一輪下來超級滿足！

另外如果也被中醫師叮嚀喝草本茶的話，我會推薦草字頭這幾款草本茶：

1.百草羅漢：多種退火青草熬煮，搭配羅漢果，口感甘甜清爽，沒有傳統青草茶的濃烈草味，小朋友也很喜歡。

2.白茅根茶：白茅根有著類似淡淡玉米鬚茶的香氣，口感清甜，適合日常飲用，讓身體更舒暢。

3.黃金蕎麥：蕎麥富含膳食纖維，帶有濃郁的天然麥香，是清爽順口的選擇。

4.菊花枸杞：適合長時間使用3C產品的人，風味溫潤，我都會給小朋友喝，他們接受度也很高！

5.洛神山楂：微酸微甜的好滋味，融合洛神花、山楂與烏梅的層次風味，喝起來清爽解膩，越喝越美麗～

👇哪裡購買：

Draftea by草字頭-天然草本漢方茶

✅高雄秀傳醫院門市：

時間：星期一～星期五 08:00~ 17:30

地址：高雄市路竹區北領六路100號B1美食區

電話：07 6956118

✅台南西門店營業資訊：

時間：週二～週日 11:00~ 20:30

地址：台南市北區西門路4段296號

電話：06 2519362

✅夜市出攤：

週三，週五，週六：武聖夜市

✅線上商店：

https://myship.7-11.com.tw/general/detail/GM2310024688423

✅線上預訂-西門

https://store.dudooeat.com/order/store/ 614ccf7a42154875941f37c22676c993

✅線上預訂-高秀

https://store.dudooeat.com/order/store/ 60b0f694fa904b839bc65a20def8e922

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