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台北市西門町立食【阿宗麵線】吃的景點，超人氣美食小吃

阿宗麵線 西門町美食小吃 西門町排隊店 西門町老店 more
2025-04-14 20:26:00 文字：Cheng chun
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麵線.jpg

麵線1.jpg

西門町2.jpg

西門町.jpg

西門町1.jpg

假日難得的好天氣，咱們又來到西門町曬曬太陽溜搭溜搭.......

走在這兒除了好逛、好買，美食小吃更吸引大批遊客來朝聖 。

 

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例如阿宗麵線，遠遠望去門口早已人滿為患，港、日、韓觀光客一但來到西門町幾乎都會來這兒報到.....

 

營業時間.jpg

營業時間，週五~週日營業到晚上11點，比平日多1小時

 

環境.jpg

麵線.jpg

沒有菜單，就是單一款大腸麵線，小碗(55元)、大碗(70元)

 

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麵線糊重在調味，一碗清麵線加上一匙蒜泥.....味道可是會大大不同，

這裡有烏醋、蒜泥和辣椒醬採自助式，調出自己喜歡的味道吧 。

 

麵線4.jpg

麵線3.jpg

麵線1.jpg

阿宗麵線西門町可說是家喻戶曉，旅遊書、觀光客更是大力推薦，

而沒有桌椅只能站著吃的特色更是一絕，近年來在日本興起的立食文化，想不到吧~在這兒早已行之有年 。

至於味道如何 ? 我想....見仁見智，吃過北台灣多家麵線的經驗，個人主觀覺得阿宗不難吃，但想吃麵線的時候，我不會選阿宗......

but 沒吃過阿宗麵線的捧友，來到西門町不妨嚐嚐滋味，能常年如此高人氣必有獨到之處，說不定是你喜歡的滋味

同時也感受一下集體站著吃的氛圍，haha其實也是不錯的經驗 。

地址 :  台北市萬華區峨眉街8-1號 (捷運西門站)

電話 : 02-2388-8808

營業時間 : 週一至週四09:00~22:00；週五至週日09:00~23:00

 

 

文章標籤
站著吃 立食 西門町美食小吃 排隊店 老店 峨嵋街 阿宗麵線 大腸麵線 觀光景點
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阿宗麵線 (西門店)

phone02-2388-8808
place台北市萬華區峨眉街8之1號
3.81 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.13
服務品質
3.31
裝潢氣氛
2.75
CP值
3.63
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