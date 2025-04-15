南投因為豐富的自然風光、原民文化、山野特產等觀光元素，成為許多民眾假日出遊的首選，更成為海外遊客來台必訪景點之一。太極美地便是南投竹山、鹿谷兩地的合稱，今天就跟著小編來一場太極美地遊覽之旅，一起來探究它們到底有什麼魅力吧！

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太極美地｜簡介＆由來

「太極美地」一詞來自於南投的竹山、鹿谷，由於兩鄉鎮在地圖上有如太極圖中的陰、陽兩儀，而且還擁有得天獨厚的茶、竹特色。除此之外，竹山和鹿谷兩地，將南投引以為傲的自然風光和純樸鄉鎮文化，在觀光發展上發揮得淋漓盡致，吸引眾多民眾前來遊覽。太極美地便是將竹山鹿谷的重要景點，整合連成一個環狀風景區，包含了美麗怡人的景色、竹茶的文化體驗、自然生態保育與導覽，內容豐富多元，值得遊客一訪再訪。

太極美地｜竹山景點

瑞龍瀑布園區

想要感受被竹林環繞，並從空中無障礙的欣賞高山飛瀑，就到瑞龍瀑布園區吧！瑞龍瀑布高約30公尺，傾瀉而下的瀑布夾帶著高含量的負離子，有助於身心靈放鬆。前往瀑布的無障礙觀景步道平緩好走，適合所有年齡層的旅客，沿途經過成片的桂竹林，潺潺的水聲穿過竹林，隨著舒爽的微風迎面而來，令人感到身心舒爽。

竹山天梯

竹山天梯位於著名的「太極峽谷」之上，更是世界唯二的「斜張式階梯吊橋」，兩端落差達20公尺的吊橋垂落在山林之中，彷彿一抹微笑展現在空中，是欣賞峽谷美景的絕佳地點。天梯園區來回約4公里，往返約需3小時，路徑崎嶇陡峭，雖然有點挑戰，但沿途所經的青龍瀑布、飛來石、一線天等景色，壯麗雄偉、鬼斧神工，仍舊吸引許多遊客前往遊覽。

軟鞍八卦茶園

軟鞍八卦茶園位於海拔1300公尺的高山之中，一圈圈種著的茶樹覆蓋著整片山坡，晴天時清澈的藍天襯托著濃綠的茶園，走近一看，剛長出新芽的嫩葉在陽光下閃閃發亮，偶爾飄來的雲霧則為八卦茶園增添了一點神祕，宛如一幅會動的風景畫。如果你是在櫻花季前來，將見識到人間仙境般的美景，圍繞著茶園的櫻花林，開滿著粉色的河津櫻，滿天的櫻花與茶園、藍天、雲海相輔相成，相當夢幻。

地址：南投縣竹山鎮五寮巷11-1號 營業時間：09:00-17:30

竹山文化園區

竹山文化園區以竹山鎮的特產「竹子」為主題，不僅有介紹竹子的生長與相關歷史的竹博物館，還將竹子編織成各種大型工藝品，全台最大的竹編茶壼，超可愛的Q版12生肖，以及藝術家們創作的各種裝置藝術。竹音樂文化館裡則有許多竹製的古早味童玩，竹搖椅、竹彈珠台、竹製大陀螺、竹製高蹺等，非常適合帶著全家人一起來，老人家回味童年時光，小朋友更可藉此認識爸爸媽媽的成長過程，增近家人感情。

遊山茶訪 茶文化館

遊山茶訪是一間宣揚茶道文化的觀光工廠，超高顏值的文化館，從入口就開始扼殺旅客們的相機記憶體，走進館內，使用木頭和竹子裝潢的風格超有氣質，令人自動就降低音量，生怕打擾了這一室的安靜氛圍。文化館內不只有豐富的茶葉知識介紹，更展示不少實際茶葉成品，透過文字板的介紹再細聞茶葉，真的可以分辨出每種茶葉的不同與特色呢！

用看的不夠，想更深入了解茶葉文化嗎？現在還可以透過線上平台，直接預約體驗課程及導覽，帶你認識台灣之光「茶葉」的故事。

車籠埔斷層保存園區

車籠埔斷層保存園區保存了921地震時的地表破裂面貌，完整且清晰的斷層結構，是全世界都很少見的地質景觀。住在時常有地震發生的斷層帶上，自然得多了解地震的由來及影響，地質科學廳裡除了介紹引起921地震的車籠埔斷層，更透過互動式的裝置和影片，讓民眾了解台灣與板塊運動的愛恨情仇。館內的「電磁視界」是旅客最愛的地方，各種小遊戲帶領民眾了解電與磁如何影響著現今世界。

太極美地｜鹿谷景點

溪頭自然教育園區

俗稱溪頭森林遊樂區的這裡，可說是一座充滿著寶藏的戶外生態教室，上百種的樹木與70多種的鳥類，使得這裡寧靜與生動同時存在。參天的杉柏和檜木，修長的孟宗竹林，靜靜的矗立在園區內，給人一種舒適安靜的感覺；園內規劃許多不同的裝置，大學池、森林步道、吊橋、野餐區等，提供旅客不同的參觀感受，空中走廊是欣賞這片自然美景最佳的地方，更貼近樹冠層的距離，可欣賞到小動物們穿梭於樹木之間，彷彿自己也成了寄居在樹上的其中一員。

鳳凰谷鳥園生態園區

鳳凰谷鳥園佔地廣大，以生態豐富的闊葉林為背景，園內飼養著許多種鳥禽，除了常見的孔雀、火雞、鸚鵡等，還能看到鴯鶓、犀鳥、藍冠鴿等珍貴禽鳥。園內的親禽園讓民眾能近距離接觸繽紛又可愛的小鳥兒。鳳凰谷鳥園將鳥籠放進天然森林裡，使得這裡少了一般鳥園的吵雜和臭味，在賞鳥的同時，還能順便做做森林浴，一舉兩得。哦對了！家有小孩的旅客們，千萬別錯過園區內的超長森林溜滑梯，這裡絕對是讓小孩放電的最佳設施。

鳳凰自然教育園區(台大茶園)

鳳凰自然教育園區又稱台大茶園，以有機農法種植的茶園已有數十年歷史，對鹿谷地區的茶葉發展有著功不可沒的貢獻。從園區可居高臨下俯瞰下方的鹿谷茶鄉景色，與一旁的鳳凰山麓相互映襯，景色俊朗秀麗。台大茶園有著佔地廣大的原生樹林，一年四季景色皆不同，其中春天的櫻花季最受遊客歡迎，夾道生長的櫻花樹，形成一條粉嫩的櫻花隧道，徐風吹來時，從頭上紛紛飄落的粉紅花雨，美得令人悸動。

地址：南投縣鹿谷鄉仁義路1號 營業時間：08:00-17:00

麒麟潭

去膩了人潮湧動的日月潭，不妨到幽靜恬適的麒麟潭走走吧，緊挨著茶園的潭水座落在鹿谷的群山之中，平靜的水面反映著藍天白雲及連綿的山脈，偶爾，輕柔的霧氣會從山的那頭飄到湖面上，霧氣朦朧的景色，讓本就清幽的麒麟潭更添了一股神秘感，每到春末夏初，還可以賞螢哦～潭邊設立有環湖步道，平緩好走的木棧道適合所有年齡層的遊客前往。

地址：南投縣鹿谷鄉永隆村投56線道上 營業時間：24小時

孟宗竹林古戰場

蒼翠堅挺的孟宗竹是太極美地的特產，隨風搖曳的孟宗竹林像極了電影臥虎藏龍的場景，走在其中，似乎隨時都會有大俠從竹林深處飛出來，而這裡也真的曾歷史戰役的發生地，清朝時的重大民變，林爽文的最後一戰便發生在此處。如今來到孟宗竹林，早已沒了戰爭時的殺戮感，取而代之的，旅客結伴出遊的喧囂熱鬧，以及沁涼微風吹來的消暑舒適。

這片鄰近溪頭自然教育園區的小半天竹海可媲美日本嵐山，佔地2100公頃，不少人來此換上古裝Cosplay，來上演一場武林祕笈的變裝秀！沿著石階與竹林取景，也頗有中國武俠風！長源圳生態步道有溪水潺流、如詩如畫的風情，更是夏天賞螢火蟲的最佳地點，不妨來此避避暑，也享受竹林的清香！

溪頭妖怪村

巨大的天狗雕像、比人還高的大紅燈籠、可愛的妖怪們都聚集在妖怪村，等著遊客前往。走進溪頭妖怪村的大門，彷彿跨入了哆啦A夢的任意門，讓你一秒到日本，充滿濃濃日式風格的商店街，販賣著人氣商品咬人貓麵包和瞐mo巧克力，你可以到和服體驗館，換上和服感受久違的日本旅遊。

太極美地｜行程推薦

認識南投太極美地景點之後，是不是想立刻出發呢？小編推薦幾條一日遊、二日遊路線，讓你暢遊竹山鹿谷！

✨ 太極美地一日遊路線

✨ 太極美地二日遊路線

太極美地｜套票推薦

以上太極美地行程可以搭配南投好好玩套票，並依照自己的喜好及步調做調整哦～

來到南投這樣玩！

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