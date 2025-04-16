為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 日本門司港【伽哩本舗門司港レトロ店】焗烤海鮮咖哩飯，北九州自由行

日本門司港【伽哩本舗門司港レトロ店】焗烤海鮮咖哩飯，北九州自由行

咖哩本舖 福岡博多自由行 焗烤咖哩 門司燒 more
2025-04-16 21:04:00 文字：Cheng chun
share
Cheng chun

Cheng chun

日本門司港【伽哩本舗門司港レトロ店】焗烤海鮮咖哩飯，北九州自

日本門司港【伽哩本舗門司港レトロ店】焗烤海鮮咖哩飯，北九州自

來到門司港，濃濃的懷舊風從車站一路沿伸到港邊街景，很適合用鏡頭記錄下這被洋化的古風小鎮 。

2個小時的隨走隨拍，也該是嚐嚐在地料理的時候了，殘念的是.....預定優先前往的三井俱樂部門司燒7早8早15:00就打烊 !

常言道人生就像旅行，遺憾是人生的部分，那旅行又何不可 ? 好吧....我承認安慰自己的成份居多.....善哉 。

 

日本門司港【伽哩本舗門司港レトロ店】焗烤海鮮咖哩飯，北九州自

日本門司港【伽哩本舗門司港レトロ店】焗烤海鮮咖哩飯，北九州自

既然浩角翔起介紹的門司燒無緣一嚐，那就轉個念試試別家，附近就有4~5家烤咖哩，搞不好會有驚奇的發現......

伽哩本舗門司港レトロ店】吃吃看是否對咱們的胃口 。

 

日本門司港【伽哩本舗門司港レトロ店】焗烤海鮮咖哩飯，北九州自

餐廳就在港邊，1樓是咖啡廳，2F才是【伽哩本舗門司港レトロ店

 

日本門司港【伽哩本舗門司港レトロ店】焗烤海鮮咖哩飯，北九州自

日本門司港【伽哩本舗門司港レトロ店】焗烤海鮮咖哩飯，北九州自

空間不大很家庭式的用餐環境，窗戶直接面海，一覽門司港海景似乎是不錯的賣點....

 

日本門司港【伽哩本舗門司港レトロ店】焗烤海鮮咖哩飯，北九州自

日本門司港【伽哩本舗門司港レトロ店】焗烤海鮮咖哩飯，北九州自

單是焗烤咖哩飯就有海&陸十來種搭配，價格落在1000日幣上下，

menu有照片參考方便多了，點餐指著菜單 : 「この1つ and この1つ」搞定 。

 

日本門司港【伽哩本舗門司港レトロ店】焗烤海鮮咖哩飯，北九州自

日本門司港【伽哩本舗門司港レトロ店】焗烤海鮮咖哩飯，北九州自

首先上桌的是冬季限定牡蠣咖裡燒，燙熱的焗烤咖哩香氣撲鼻，

4顆大牡蠣逗趣的落在鐵盤東西南北，像是某種法陣.....

呃這不是重點，重點是牡蠣本身大顆新鮮度也不錯，烤過後蚵仔本身的味道似乎更濃郁了些 。

埋在底層的米飯完全吸附了咖哩味兒軟中帶Q，

只是....前面幾口吃起來感覺還不錯，到了尾段不禁有點口乾舌燥 。

 

日本門司港【伽哩本舗門司港レトロ店】焗烤海鮮咖哩飯，北九州自

日本門司港【伽哩本舗門司港レトロ店】焗烤海鮮咖哩飯，北九州自

日本門司港【伽哩本舗門司港レトロ店】焗烤海鮮咖哩飯，北九州自

娘子點的海鮮咖哩燒看起來較為搶眼，一層厚濃焦黃焗烤相當誘人，

淡菜、蝦、花枝有不錯的新鮮度，整份烤咖哩的濃郁度相當棒，只是....對咱們來說還是過鹹了些，

或許【伽哩本舗門司港レトロ店】的特色就是口味重尤其是冬天，熱愛重口味的朋友搞不好這裡你會喜歡 。

  • 連結地圖 : 伽哩本舗門司港レトロ店
  • 地址 : 〒801-0852 福岡県北九州市門司区港町９−2 阿波ビル２階左
  • 電話 : +81 93-331-8839
  • 營業時間 : 週一至周五11:00~14:30 ，17:00~20:00 ；週六日11:00~20:00
  • JR : 門司港駅步行約3分鐘

 

文章標籤
咖哩本舖 焗烤咖哩 門司燒 牡蠣 海景 門司港焗烤咖哩 北九州自由行 重口味 海鮮烤咖哩 福岡 特色美食
創作者介紹
創作者 Cheng chun 的頭像
Cheng chun

Cheng chun旅人筆記

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up