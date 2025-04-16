來到 門司港 ，濃濃的懷舊風從車站一路沿伸到港邊街景，很適合用鏡頭記錄下這被洋化的古風小鎮 。

2個小時的隨走隨拍，也該是嚐嚐在地料理的時候了，殘念的是.....預定優先前往的三井俱樂部門司燒7早8早15:00就打烊 !

常言道人生就像旅行，遺憾是人生的部分，那旅行又何不可 ? 好吧....我承認安慰自己的成份居多.....善哉 。

既然浩角翔起介紹的門司燒無緣一嚐，那就轉個念試試別家，附近就有4~5家烤咖哩，搞不好會有驚奇的發現......

【伽哩本舗門司港レトロ店】吃吃看是否對咱們的胃口 。

餐廳就在港邊，1樓是咖啡廳，2F才是【伽哩本舗門司港レトロ店】

空間不大很家庭式的用餐環境，窗戶直接面海，一覽門司港海景似乎是不錯的賣點....

單是焗烤咖哩飯就有海&陸十來種搭配，價格落在1000日幣上下，

menu有照片參考方便多了，點餐指著菜單 : 「この1つ and この1つ」搞定 。

首先上桌的是冬季限定牡蠣咖裡燒，燙熱的焗烤咖哩香氣撲鼻，

4顆大牡蠣逗趣的落在鐵盤東西南北，像是某種法陣.....

呃這不是重點，重點是牡蠣本身大顆新鮮度也不錯，烤過後蚵仔本身的味道似乎更濃郁了些 。

埋在底層的米飯完全吸附了咖哩味兒軟中帶Q，

只是....前面幾口吃起來感覺還不錯，到了尾段不禁有點口乾舌燥 。

娘子點的海鮮咖哩燒看起來較為搶眼，一層厚濃焦黃焗烤相當誘人，

淡菜、蝦、花枝有不錯的新鮮度，整份烤咖哩的濃郁度相當棒，只是....對咱們來說還是過鹹了些，

或許【伽哩本舗門司港レトロ店】的特色就是口味重尤其是冬天，熱愛重口味的朋友搞不好這裡你會喜歡 。

連結地圖 : 伽哩本舗門司港レトロ店

伽哩本舗門司港レトロ店 地址 : 〒801-0852 福岡県北九州市門司区港町９−2 阿波ビル２階左

〒801-0852 福岡県北九州市門司区港町９−2 阿波ビル２階左 電話 : +81 93-331-8839

+81 93-331-8839 營業時間 : 週一至周五11:00~14:30 ，17:00~20:00 ；週六日11:00~20:00

週一至周五11:00~14:30 ，17:00~20:00 ；週六日11:00~20:00 JR : 門司港駅 步行約3分鐘

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