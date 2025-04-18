天氣越來越炎熱，走在路上常常想要來上一杯清涼解暑的手搖飲，現在路上手搖飲品牌很多，也越來越多樣化，流火茶坊卻在這樣競爭的色彩裡面做出了很不一樣的特色，不論支持在地使用小農產品，或是不一樣的創新產品，都會想令人想嘗試看看，深藍色的風格很好辨認，經過會讓人留意到這個店面，也會好奇在賣什麼？

流火茶坊外面放有新產品的廣告立牌，看的出來他們在產品創新上面下了不少工夫，像是開心果奶蓋、酪梨奶蓋和梅冰綠氣泡飲這樣的產品，在外面比較少看到，這也讓他們走出了自己的路。

每一杯都各具特色，我們嘗試了5種不一樣的飲料，有清爽的有濃郁的，清涼的飲品，讓杯壁上掛著水珠，就像店家取名流火之意，希望他們的飲料如七月流火，帶走炎熱的暑氣。

濃郁系的飲料就先從奶蓋開始，我們點了兩種不同的奶蓋，分別是酪梨奶蓋和開心果奶蓋，酪梨奶蓋的茶底的可以選擇紅茶或綠茶，而開心果奶蓋則可以選擇青茶或麥茶。

兩個都帶點綠的奶蓋不好分辨，但開心果奶蓋上面有開心果，兩個都是店家的新品。

酪梨奶蓋我們配的是紅茶，濃郁的奶蓋加上了酪梨，多了一點水果的清香，少了奶蓋的膩口，整體口感和風味是提升的，配上紅茶濃郁不膩，和喝奶茶不一樣，可以享受奶蓋和紅茶在嘴裡相互融合的感覺。

開心果奶蓋和酪梨奶蓋不太相同，雖然看起來很像，但開心果奶蓋多了一點堅果的濃郁，讓原本的層次有了更豐富的變化，喜歡堅果風味的人，蠻推薦嘗試看看的，我們選的是麥茶的基底，清爽麥香配上濃郁堅果奶蓋，是令人很驚喜的組合。

除了濃郁系的飲料，清爽系的也滿有特色的，梅冰綠茶和葡萄柚綠茶，兩個都是排行榜上的熱銷產品，我們點了葡萄柚綠茶，梅冰綠茶換成了新推出的升級版梅冰綠氣泡飲。

梅冰綠氣泡飲來自於梅冰綠茶的進化，酸香的梅子讓人聽到就開始流口水，配上清爽的綠茶，本身就是炎炎夏日的解暑聖品，而加入了氣泡感的梅冰綠，在入口瞬間氣泡的刺激感，讓人口感加倍印象深刻。

葡萄柚綠茶裡面可以看到豐富的葡萄柚果肉，除了酸甜的葡萄柚果肉之外，還有嫩Q的茶凍，兩種口感一起滿足，解膩的綠茶，讓水果和茶凍完整融合，有口感又果香，難怪會出現熱銷榜上。

如果喜歡純茶類的人，這裡的基底茶也很不錯，我們點了一杯無糖的蜜桃烏龍，清香淡雅的蜜桃味，讓烏龍茶多了一些芬芳，而濃郁醇厚的烏龍茶因為這樣多了一些清新，蠻適合喜歡簡單享受純茶的朋友，簡簡單單就有好風味。

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【各項評比】

▲整體★★★★★

▲價位★★★★★

▲外觀★★★★☆

▲食材★★★★★

▲服務★★★★☆

【門市資訊】

▲店名：流火茶坊

▲地址：高雄市苓雅區六合路56號

▲電話：(07)222-3488

▲官方網站：

https://flowstar.tw/

▲粉絲專頁：

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▲營業時間：

週一至週六 10:00-20:00

週日 公休