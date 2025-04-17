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日本2024九州自由行-九州名產明太子吃到飽早餐-喜水丸(眾多分店)

2025-04-17 09:05:20 文字：Ivan Sha
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Ivan Sha

Ivan Sha

到九州就是要吃明太子！😋

這家喜多丸雖然是連鎖店

但白飯🍚、味噌湯🥣、明太子🟥可無限續，誠意十足！

而且就算是一人用餐也相當友善😊

喜多丸在博多又有多家分店可以選擇，不用排隊喔！🎉

本篇依次分享交通位置環境菜單食用心得以及店家基本資料

(以上主題都可以點選後快速跳轉喔!)

日本2024九州自由行-九州名產明太子吃到飽早餐-喜水丸(眾多分店)

交通位置=>

喜水丸在博多車站附近分店就很多了

無論是在博多名物匯聚的博多一番街

百貨公司中的KITTE博多九樓都有

甚至到逛街區天神都有


檢視較大的地圖

我們特地選了評價高達4.2顆星的街邊分店

位置就在Roynet旅館後方

日本2024九州自由行-九州名產明太子吃到飽早餐-喜水丸(眾多分店)

從車站步行不到五分鐘就能抵達，非常方便。

日本2024九州自由行-九州名產明太子吃到飽早餐-喜水丸(眾多分店)

因為金魚boy還沒起床所以就自己過來吃

也還好日本這樣的店都有一人座位

到店時是早上七點半

還有許多上班族也來這用朝食(早餐)

日本2024九州自由行-九州名產明太子吃到飽早餐-喜水丸(眾多分店)

用餐全部都是用平板來點餐

身為金牛大叔當然要先看有什麼是免費可以續的

無論是白飯，味噌湯，明太子以及搭配飯的高菜都可以續

想要大口吃明太子當然就是現在阿

日本2024九州自由行-九州名產明太子吃到飽早餐-喜水丸(眾多分店)

早餐的話有兩種選擇

差別在於生魚片的片數以及種類

日本2024九州自由行-九州名產明太子吃到飽早餐-喜水丸(眾多分店)

在店家外面也有相關海報

這樣看起來就是很誘人啊!

但今天畢竟想說先試試看味道而已

就點最基本的早餐(稅過990日圓)

日本2024九州自由行-九州名產明太子吃到飽早餐-喜水丸(眾多分店)

點完餐後不到十分鐘就送上來了

一開始給的白飯量就是不少阿

看來今天吃得很飽完全沒問題

日本2024九州自由行-九州名產明太子吃到飽早餐-喜水丸(眾多分店)

生魚片的品質也很不錯喔

生干貝也可以吃到干貝的甜味

鯛魚也有該有的口感

日本2024九州自由行-九州名產明太子吃到飽早餐-喜水丸(眾多分店)

本體當然是明太子阿!

但是其實無論明太子，高菜或是味噌湯都偏鹹

也就能吃下更多的白飯

 

要下結論了喔!

基本上喜水丸應該是安全牌

可以吃到飽也可以吃的開心

但是味道和品項也就是中規中矩

價格上又在一千日圓以下

應該算是符合CP值的選擇

 

店家基本資料=>

地址:日本〒812-0012 Fukuoka, Hakata Ward, Hakataekichuogai, 1−1 博多デイトスアネックス 1F

營業時間:7:30~10:00，10:30~23:00(每天)

電話:+81-924098844

 

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