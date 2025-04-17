到九州就是要吃明太子！😋

這家喜多丸雖然是連鎖店

但白飯🍚、味噌湯🥣、明太子🟥可無限續，誠意十足！

而且就算是一人用餐也相當友善😊

喜多丸在博多又有多家分店可以選擇，不用排隊喔！🎉

本篇依次分享交通位置，環境菜單，食用心得以及店家基本資料

(以上主題都可以點選後快速跳轉喔!)

交通位置=>

喜水丸在博多車站附近分店就很多了

無論是在博多名物匯聚的博多一番街

百貨公司中的KITTE博多九樓都有

甚至到逛街區天神都有



檢視較大的地圖

我們特地選了評價高達4.2顆星的街邊分店

位置就在Roynet旅館後方

從車站步行不到五分鐘就能抵達，非常方便。

因為金魚boy還沒起床所以就自己過來吃

也還好日本這樣的店都有一人座位

到店時是早上七點半

還有許多上班族也來這用朝食(早餐)

用餐全部都是用平板來點餐

身為金牛大叔當然要先看有什麼是免費可以續的

無論是白飯，味噌湯，明太子以及搭配飯的高菜都可以續

想要大口吃明太子當然就是現在阿

早餐的話有兩種選擇

差別在於生魚片的片數以及種類

在店家外面也有相關海報

這樣看起來就是很誘人啊!

但今天畢竟想說先試試看味道而已

就點最基本的早餐(稅過990日圓)

點完餐後不到十分鐘就送上來了

一開始給的白飯量就是不少阿

看來今天吃得很飽完全沒問題

生魚片的品質也很不錯喔

生干貝也可以吃到干貝的甜味

鯛魚也有該有的口感

本體當然是明太子阿!

但是其實無論明太子，高菜或是味噌湯都偏鹹

也就能吃下更多的白飯

要下結論了喔!

基本上喜水丸應該是安全牌

可以吃到飽也可以吃的開心

但是味道和品項也就是中規中矩

價格上又在一千日圓以下

應該算是符合CP值的選擇

店家基本資料=>

地址:日本〒812-0012 Fukuoka, Hakata Ward, Hakataekichuogai, 1−1 博多デイトスアネックス 1F

營業時間:7:30~10:00，10:30~23:00(每天)

電話:+81-924098844