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台中市西區台中耶誕景點|新登場金色璀璨聖誕樹!廣三SOGO聖誕老人尋寶記，奢華感十足拍照景點

2025-04-17 09:15:11 文字：利歐娜樂生活 Leona Fun Life
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利歐娜樂生活 Leona Fun Life

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台中耶誕景點|新登場金色璀璨聖誕樹!廣三SOGO聖誕老人尋寶記，奢華感十足拍照景點

台中市西區台中耶誕景點|新登場金色璀璨聖誕樹!廣三SOGO聖誕老人尋寶記，奢華感十足拍照景點

一年一度的聖誕節又到了！
想感受濃濃的節慶氣氛，還有華麗奢華的氛圍感嗎?
台中廣三SOGO今年特別打造了「金色璀璨聖誕樹」，
來廣三SOGO走走，
就能體驗奢華的聖誕氛圍！

台中市西區台中耶誕景點|新登場金色璀璨聖誕樹!廣三SOGO聖誕老人尋寶記，奢華感十足拍照景點

台中免費景點 廣三SOGO 金色璀璨聖誕樹

太幸運了！ 今天經過廣三SOGO一樓時，
剛好看到他們正在施工中的金色聖誕樹。
雖然還沒有完全完成，
但已經能感受到它的璀璨。
金色的燈光在夜空中閃耀，
真的太夢幻了！

台中市西區台中耶誕景點|新登場金色璀璨聖誕樹!廣三SOGO聖誕老人尋寶記，奢華感十足拍照景點

聖誕樹上雪花紛飛，
溫暖且溫馨的光芒，
讓人彷彿置身童話世界。

台中市西區台中耶誕景點|新登場金色璀璨聖誕樹!廣三SOGO聖誕老人尋寶記，奢華感十足拍照景點
一旁還有小顆且有設計感的小聖誕樹，
以簡約的線條和金色的色調為主，
銀色裝飾球在燈光的照射下閃閃發光，
增添了節日的氛圍。
樹的底部則圍繞著一圈白色羽毛，
呈現出現代感十足的設計。

台中市西區台中耶誕景點|新登場金色璀璨聖誕樹!廣三SOGO聖誕老人尋寶記，奢華感十足拍照景點

廣三SOGO大門入口處一樣走金碧輝煌的路線，
點綴著朵朵雪花，
真的是奢華感滿滿。

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真的很期待整體完工後的樣貌喔!!!
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台中免費景點 廣三SOGO 聖誕老人尋寶記

聖誕樹展出期間為11/23-1/5，
活動期間與1F廣場金彩大聖誕樹合照將照片上傳至
➊ Facebook臉書指定活動貼文留言處。
➋ IG 限時動態公開標記 @kssogo.tw。(二擇一)

出示完成畫面即可至12F贈品處兌換好禮乙份(每人每ID限兌換乙份)限量500份。

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