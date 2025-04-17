台中耶誕景點|新登場金色璀璨聖誕樹!廣三SOGO聖誕老人尋寶記，奢華感十足拍照景點

一年一度的聖誕節又到了！

想感受濃濃的節慶氣氛，還有華麗奢華的氛圍感嗎?

台中廣三SOGO今年特別打造了「金色璀璨聖誕樹」，

來廣三SOGO走走，

就能體驗奢華的聖誕氛圍！

台中免費景點 廣三SOGO 金色璀璨聖誕樹

太幸運了！ 今天經過廣三SOGO一樓時，

剛好看到他們正在施工中的金色聖誕樹。

雖然還沒有完全完成，

但已經能感受到它的璀璨。

金色的燈光在夜空中閃耀，

真的太夢幻了！

聖誕樹上雪花紛飛，

溫暖且溫馨的光芒，

讓人彷彿置身童話世界。



一旁還有小顆且有設計感的小聖誕樹，

以簡約的線條和金色的色調為主，

銀色裝飾球在燈光的照射下閃閃發光，

增添了節日的氛圍。

樹的底部則圍繞著一圈白色羽毛，

呈現出現代感十足的設計。

廣三SOGO大門入口處一樣走金碧輝煌的路線，

點綴著朵朵雪花，

真的是奢華感滿滿。

真的很期待整體完工後的樣貌喔!!!



台中免費景點 廣三SOGO 聖誕老人尋寶記

聖誕樹展出期間為11/23-1/5，

活動期間與1F廣場金彩大聖誕樹合照將照片上傳至

➊ Facebook臉書指定活動貼文留言處。

➋ IG 限時動態公開標記 @kssogo.tw。(二擇一)

出示完成畫面即可至12F贈品處兌換好禮乙份(每人每ID限兌換乙份)限量500份。



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