高雄天氣雖然炎熱但火鍋店家很多，陸續在高雄品嚐了幾間沙茶火鍋，【名家汕頭沙茶火鍋】在高雄有兩家店面，分別為我們造訪的總店及瑞豐店，南北高雄各一家，可以依照所在地選擇。

高雄沙茶火鍋「名家汕頭沙茶火鍋」，手工特製沙茶搭配汕頭扁魚大骨湯!

名家汕頭沙茶火鍋在渤海街上，從民族二路轉進來後不久就到了，店面看起來有點歷史感，也不大。

■ ADD:高雄市新興區渤海街4號

■ TEL:07 2267230

■ 營業時間:週一至週五 17:00-01:00；週六及週日 12:00-14:00、17:00-01:00 (週二公休)

■ FB粉絲專頁

用餐空間有一、二樓，一樓空間不大、桌位數不多，二樓沒有上去就不知道了。

店家牆面上有許多藝人、明星等簽名，是一間深受歡迎的在地老店。

名家汕頭沙茶火鍋菜單及價格

湯底分大鍋及小鍋，附菜盤及肉片，小鍋$290、大鍋$480，感覺要比吃涮涮鍋划算。

其他的肉品、海鮮、火鍋料及青菜也有很多選擇，價格都有清楚標示。

（此菜單為用餐時所拍攝，請以店家最新菜單為主）

湯底為傳統扁魚大骨湯底，端上桌時可以見到扁魚，也能聞到陣陣飄香。

菜盤有青菜、丸子、玉米、蛤蜊、豆腐、豆皮及番茄等，這天搭配的是少見的枸杞葉。

肉片牛豬羊三選一，我們選擇牛肉，色澤很美、新鮮度很足，薄厚度也很剛好。

沾醬採自助式，特製沙茶是自家炒的，帶有濃郁的花生香氣。

除了鍋底的牛肉外我們另外點了兩盤牛肉，店家除了一般的牛肉外還有提供高級肥牛、牛肩小排、頂級沙朗及霜降牛肉，我忘記我們是點哪兩種了。

肉片品質都很不錯，切得也很大器，讓人一吃就難忘的美味。

我跟大顆呆把拔一個人喜歡吃豆皮一個人喜歡吃豆腐，所以就各來一盤。

豆皮$70、豆腐$40，豆皮感覺價格稍高，份量不多。

玉米$60、蔬菜魚丸$80，玉米是冰凍過的還是喜歡吃新鮮的。

蛋餃$70、蟹肉棒$70，手工魚餃及魚冊是很多人推薦必點的，但我們這次都沒有點。

白菜$70、枸杞葉$70，很少見的枸杞葉我們加點了一盤，口感味道我們還蠻喜歡。

王子麵$30，火鍋煮王子麵很對味，小朋友也特別喜歡，不過一片30元有點貴。

我們一家還蠻喜歡吃火鍋，所以出遊時很常選擇火鍋店家用餐，有菜有肉還有鮮美的湯，吃得滿足飽足。

名家汕頭沙茶火鍋吃完還蠻喜歡，喜歡吃沙茶火鍋的可以來吃看看。

旅遊住宿優惠房價查詢

注意！！

每個人口感喜好、感受及價值觀不同，文章內容為個人旅遊或享受美食後資訊分享

我喜歡不代表你也喜歡，我不愛不表示你也不愛

純粹與大家分享旅遊或美食資訊，麻煩請自己多做功課、觀看評論後再決定是否前往旅遊或用餐！

更多高雄旅遊景點請點我