今天兔兔要來跟大家推薦一家位於台中大雅，超級適合爸媽帶寶貝一起來的火鍋店「丹水滾鍋物總店」，如果你正在找台中親子餐廳、又想吃美味的大雅火鍋，那麼這間「丹水滾鍋物」絕對是你的首選啦！這裡不只有多種口味的鍋底可以選，還有豐富的自助吧讓你吃到飽，更棒的是，他們還有貼心的兒童遊戲區，讓小朋友玩得開心，爸媽也能好好享受火鍋的美味，而且價位大約三百多塊起，後方就有專用停車場，停車又方便，趕快跟著兔兔一起來看看吧。

丹水滾 環境

對於我們這種開車族來說，停車方不方便真的是超級重要的考量！「丹水滾鍋物」大雅總店在這方面就做得非常棒，他們的餐廳後方就有自己的停車場，不管是開汽車還是騎機車來都很方便！

一進到店裡，我還發現他們牆壁上竟然掛著家訓，真的是非常特別耶！

最讓我驚豔的就是他們二樓竟然還有獨立的兒童遊戲區！而且不用擔心孩子在樓上玩會看不到，因為一樓有監視器螢幕可以觀看二樓的狀況，這個設計真的超級貼心！

如果家裡有比較小的幼兒，他們也有提供適合坐在沙發區裡面的兒童餐椅喔。二樓的遊戲區以火鍋店來說真的算很大，分成積木區、溜滑梯扮家家酒區和球池。

「丹水滾鍋物」的火鍋價位大約三百多塊起，我覺得以這樣的環境和服務來說，這個價位其實不算貴耶。而且他們的鍋底選擇非常多樣，像我們這次去就點了藥膳鍋、南瓜鍋、南瓜牛奶鍋等。聽起來是不是就讓人食指大動了呢！

除了好吃的鍋底之外，「丹水滾鍋物」還設有自助吧區，裡面的東西也是應有盡有！雖說不能跟那種吃到飽的餐廳完全相比，但是飲品、甜點、蔬菜也是通通都有呢。

熟食區有炸物和滷味、熱炒等，如果餐點沒了，工作人員也會盡快補上。飲品的選擇性也非常多，還有冰沙和冰淇淋，一樣是吃到飽。桌上的基本配備是湯匙筷子和大小盤子，有需要更多碗盤杯子可以自行在自助吧下方拿取。

自助吧裡面還有很多小朋友會喜歡的東西，像是香甜的爆米花，而且奶油糖都沾得很均勻，每一顆都好好吃！飲料的選擇也很多，還有冰沙和冰淇淋，一樣是吃到飽喔。光是這些點心飲料，就足以讓小朋友們開心一下午了吧！

喜歡吃蔬菜的朋友們也別擔心，「丹水滾鍋物」的蔬菜是採自助式，可以自己夾取，而且種類也蠻多的，像是各種菇類和新鮮蔬菜等等，絕對可以滿足你的需求。

醬料區的選擇也很多樣，可以依照自己的喜好調配出喜歡的口味。

這次我們點的南瓜鍋和南瓜牛奶鍋，湯底的顏色看起來就很誘人！南瓜鍋的湯底是呈現漂亮的黃色，裡面可以看到南瓜片和洋蔥。而南瓜牛奶鍋的湯底顏色比較偏米白色，裡面一樣也有南瓜和洋蔥。兩種湯底喝起來都很濃郁，充滿了南瓜的香甜味，我個人很喜歡。

另外一款藥膳鍋的湯底顏色則是比較深的咖啡色，但是看起來蠻清澈的，裡面還放了一些中藥材和紅棗、枸杞。喝起來帶有淡淡的藥膳香氣，感覺很溫補。每一種鍋底都有其獨特的風味，可以依照自己的喜好做選擇。

我這次吃的是南瓜牛奶鍋，搭配冬粉，還有羊肉，他們家的肉盤份量給得也蠻多的，一盤足足有十片肉，而且擺放得非常整齊。

他們的服務人員也很棒，隨時都會注意每一桌的狀況，像我的鍋有一度滾到差點燒焦，他們馬上過來幫我換鍋XD 真的是謝謝服務人員。我的羊肉煮起來好吃，厚薄度切得剛好，很好入口，涮一下就OK了。

我們家的兩個小寶貝一進到店裡，眼睛就一直盯著二樓的遊戲區，還一直問我可不可以先上去玩。以火鍋店來說，他們二樓的遊戲區真的算是很大了！

有分成好幾區，一邊是積木、一邊是溜滑梯扮家家酒，還有一區是球池。這些設施對孩子們來說已經非常足夠了，他們玩得超開心的，玩完之後才乖乖下來吃飯。

總而言之，「丹水滾鍋物」真的是一個很棒的親子餐廳選擇！餐點方面，鍋底選擇多樣，肉片不錯吃，蔬菜則是在自助吧裡面吃到飽，還有熟食、飲品、冰淇淋和爆米花。孩子們則是超愛遊樂區，玩完之後就會乖乖吃飯，真的是讓大人可以好好吃飯，孩子也能吃得開心的好地方。

店名：丹水滾鍋物總店

地址：台中市大雅區民生路一段121號

電話：0907-695998

營業時間：11:00-14:30、16:30-22:00