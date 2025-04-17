為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 生活娛樂 > 【電影首映會】一場關於愛與救贖 的故事，#萬王之王 創全美信仰動畫影史新票房【電影欣賞】【電影推薦】

【電影首映會】一場關於愛與救贖 的故事，#萬王之王 創全美信仰動畫影史新票房【電影欣賞】【電影推薦】

車庫娛樂 GaragePlay 電影推薦 樂聲戲院 more
2025-04-17 20:41:00 文字：～17七公主的小天地～
share
～17七公主的小天地～

～17七公主的小天地～

#88元看電影 https://magichour.app/premium?code=RN69838E

車庫娛樂邀約搶先看首映電影 #萬王之王

【電影首映會】一場關於愛與救贖 的故事，#萬王之王 創全美信仰動畫影史新票房【電影欣賞】【電影推薦】   【電影首映會】一場關於愛與救贖 的故事，#萬王之王 創全美信仰動畫影史新票房【電影欣賞】【電影推薦】

劇情：改編自英國文豪查爾斯狄更斯作品，從小男孩的視角去感受耶穌來到地上的奇蹟，從出生到死亡、最終復活，一場愛與救贖的故事。

【電影首映會】一場關於愛與救贖 的故事，#萬王之王 創全美信仰動畫影史新票房【電影欣賞】【電影推薦】   【電影首映會】一場關於愛與救贖 的故事，#萬王之王 創全美信仰動畫影史新票房【電影欣賞】【電影推薦】

【電影首映會】一場關於愛與救贖 的故事，#萬王之王 創全美信仰動畫影史新票房【電影欣賞】【電影推薦】   【電影首映會】一場關於愛與救贖 的故事，#萬王之王 創全美信仰動畫影史新票房【電影欣賞】【電影推薦】

啟發自英國文豪查爾斯狄更斯的短篇小說《聽狄更斯講耶穌》，講述耶穌的一生，集結超大卡司的豪華明星來配音，教友們一定深受感動！

【電影首映會】一場關於愛與救贖 的故事，#萬王之王 創全美信仰動畫影史新票房【電影欣賞】【電影推薦】   【電影首映會】一場關於愛與救贖 的故事，#萬王之王 創全美信仰動畫影史新票房【電影欣賞】【電影推薦】

【電影首映會】一場關於愛與救贖 的故事，#萬王之王 創全美信仰動畫影史新票房【電影欣賞】【電影推薦】   【電影首映會】一場關於愛與救贖 的故事，#萬王之王 創全美信仰動畫影史新票房【電影欣賞】【電影推薦】

#萬王之王，4月18日（五）國語、英語版本全台同步上映！

【電影首映會】一場關於愛與救贖 的故事，#萬王之王 創全美信仰動畫影史新票房【電影欣賞】【電影推薦】

感謝 #GaragePlay #車庫娛樂 #MAGICHOUR邀約搶先看首映場 ，祝好人平安

#萬王之王 預告：https://www.youtube.com/watch?v=-Zw_Lu4eebg

GaragePlay FBhttps://www.facebook.com/garageplay.tw

GaragePlay IGhttps://www.instagram.com/garageplay.tw/

GaragePlay官網：https://garageplay.tw/

#車庫娛樂 #GaragePlay #電影推薦 #樂聲戲院 #樂聲影城 #西門町 #西門町電影街 #MAGICHOUR #電影欣賞 #電影首映會 #MagicHour特映免費看 #特映免費看 #88元看電影 #MHPremium #會員場次看到飽 #萬王之王 #TheKingofKings #耶蘇 #救贖 #動畫

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#車庫娛樂
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
延伸閱讀
【電影首映會】越南影史最賣座恐怖喜劇 #鬼才要回家，幽靈哥哥守護祖厝，最重視家的是鬼！【電影欣賞】【電影推薦】
 ～17七公主的小天地～
【電影首映會】裝病學渣遇上有病學霸，共譜青春學園喜劇 #有病才會喜歡你【電影欣賞】【電影推薦】
 ～17七公主的小天地～
【電影首映會】韓版 #那些年我們一起追的女孩，#你是我眼中的蘋果，振永與多賢 重現甜蜜校園戀曲【電影欣賞】【電影推薦】
 ～17七公主的小天地～
【克拉大影評】直面你的恐懼！？電影《深淵宇宙》就是這個時代為情緒找出口的一封情書
 頂尖傳媒
【影城推薦】in89豪華影城，屬於女孩兒的小細膩，西門町電影街【休閒娛樂】COACH廳提供最觀影體驗【約會推薦】
 ～17七公主的小天地～
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up