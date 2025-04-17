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車庫娛樂邀約搶先看首映電影 #萬王之王

劇情：改編自英國文豪查爾斯狄更斯作品，從小男孩的視角去感受耶穌來到地上的奇蹟，從出生到死亡、最終復活，一場愛與救贖的故事。

啟發自英國文豪查爾斯狄更斯的短篇小說《聽狄更斯講耶穌》，講述耶穌的一生，集結超大卡司的豪華明星來配音，教友們一定深受感動！

#萬王之王，4月18日（五）國語、英語版本全台同步上映！

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#萬王之王 預告：https://www.youtube.com/watch?v=-Zw_Lu4eebg

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