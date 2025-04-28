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【台北美食、早午餐推薦】蘇草salvia｜科技大樓站、國北教、台灣大學附近必吃餐廳(植物系咖啡廳、療癒系店家、聚餐首選!!!)

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2025-04-28 10:00:00 文字：pfse64289
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【台北美食、早午餐推薦】蘇草salvia｜科技大樓站、國北教、台灣大學附近必吃餐廳(植物系咖啡廳、療癒系店家、聚餐首選!!!)

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台北隱藏版美食，蘇草salvia的質感創意料理!!!

提到台北早午餐、美食、下午茶、晚餐推薦，位於台北市大安區辛亥路上的「蘇草 Salvia」是一家深受歡迎的早午餐咖啡廳，鄰近捷運科技大樓站、國立台北教育大學與台灣大學，良好的交通與美味健康的餐點，成為許多在地人、學生、上班族的美食口袋名單。

蘇草salvia美食開箱，外帶、外送、聚餐首選!!!

「蘇草salvia」餐點豐富多樣，主打經典帕里尼、定食套餐、義大利麵、木盤早午餐、咖啡、茶飲可以選擇，無論是家庭、朋友、同事、學生聚餐，或是獨自帶著筆電趕功課、遠距辦公，來個數位游牧，都是超棒的選擇。

蘇草salvia│交通

【台北美食、早午餐推薦】蘇草salvia｜科技大樓站、國北教

Google地圖請點我 > 捷運科技大樓站到「蘇草salvia」

「蘇草 Salvia」藏身在台北市大安區的靜巷裡，離台大後門和捷運科技大樓站超近，走路大概5-10分鐘就到，交通超方便的~

由於安妮王的辦公地點就在科技大樓附近，有時趁著中午用餐時間，發掘一些人潮滿滿且好吃的店家~

(沒辦法，這附近上班族、學生(台大、國北教等)、居民太多了，用餐時間總是大客滿QQ)

蘇草salvia│用餐環境

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植物控的最愛，療癒一下吧!!!

安妮王平日中午來到「蘇草salvia」，整間店被大量的綠意植物和乾燥花裝飾包圍，陽光透進來的時候特別療癒；雖然座位不多但很舒適，背景音樂輕柔舒服，氣氛悠閒，超適合拍照打卡><

 

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在座位上，有單人位、雙人桌、四人桌等，不會太擁擠，無論是一個人來放空、看書、遠距辦公、數位游牧，還是和朋友、同事聊天聚餐等小型聚餐，都很不錯ㄛ~

蘇草salvia│菜單

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預訂與菜單：蘇草

健康又有飽足感的餐點，像在做一場五感小旅行!!!

「蘇草salvia」的菜單融合傳統與創新，主打經典帕里尼、定食套餐、義大利麵、木盤早午餐、咖啡、茶飲可以選擇，木盤早午餐有莎莎雞腿、醬烤豬排、酸豆鮭魚等口味，每一道料理都配色美美、營養滿分且份量充足，從早午餐、下午茶到晚餐都包辦，一次滿足大食客的胃。

蘇草salvia│火腿帕里尼套餐

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料多味美的火腿帕里尼套餐

「蘇草salvia」招牌帕里尼，有瑪格麗特、青醬炒菇、火腿、炙燒雞肉、壽喜燒牛肉多種口味可以選擇，升級成套餐，則多了巴薩米克醋沙拉、炸薯條與飲料，超級豐富的~

 

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火腿帕里尼外皮烤得微微金黃酥脆，裡頭夾著香濃起司、生菜和鹹香火腿，一咬下去外酥內軟的鹹香口感席捲而來，超級美味的~

 

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旁邊的巴薩米克醋沙拉顏色繽紛，醬汁酸甜開胃，搭配起來很清爽。

炸薯條炸得金黃，份量剛好不會膩，瞬間有種紓壓的感受XD

熱紅茶則用陶杯裝著，茶味清香溫潤，當作整份餐的收尾剛剛好，輕鬆吃個飽飽飽~

蘇草salvia│奶油明太子義大利麵

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唯美系的奶油明太子義大利麵

麵條點綴著淡粉橘色的明太子醬以及海苔絲，簡單卻很有質感。口感上，麵條煮得剛剛好，不會太硬也不會太軟，吃起來很順口；奶油的濃郁滑順中帶著明太子的微微鹹香和顆粒感，層次很豐富，偏向日式清爽風格，充滿淡雅的細緻風味。

蘇草salvia│時令南瓜濃湯

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溫暖的金黃色，南瓜濃湯

簡單又溫馨的南瓜濃湯，喝起來有一種舒服的厚實感，搭配義大利麵一起享用，一份豪華的小資族套餐，讓安妮王吃得好開心><

蘇草salvia│評價

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都市中的綠洲，提供健康、美味的餐點

「蘇草」取自台語「搜草」，寓意鼠尾草的生命力與堅韌外，同時也形容餐廳繁忙、熱門、受歡迎的景色(每當用餐時間到訪，內用、外帶、外送訂單一起來，能夠在吧台區感受到店員與廚師真得很忙@@)

台北療癒系美食，蘇草salvia早午餐吃起來

安妮王這次到「蘇草salvia」用餐，店內綠意盎然，空間舒適又充滿自然氣息，讓人一走進來就感到放鬆。

餐點上，火腿帕里尼套餐料多味美，配上清爽的沙拉和酥脆薯條，份量剛剛好。奶油明太子義大利麵風味細緻，南瓜濃湯濃郁暖心，是小資族的幸福選擇。很適合親子、家庭、朋友、同事聚餐，或自己來享受一段悠閒時光><

蘇草salvia│店家資訊

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店名：蘇草salvia

地址：106台北市大安區辛亥路二段209號

營業時間：10:00–20:30

FB：蘇草salvia

預訂與菜單：蘇草

 

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蘇草Salvia

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place台北市大安區辛亥路二段209號1樓
4.38 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.33
服務品質
4.33
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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