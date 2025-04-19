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日本香川縣【釜あげうどん長田in香の香】Nagata in Kanoka道地烏龍麵，傳統日式糰子點心超正 ! 四國自由行自駕

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2025-04-19 08:49:00 文字：Cheng chun
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Cheng chun

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日本香川縣【釜あげうどん長田in香の香】Nagata in Kanoka道地烏龍麵，傳統日式糰子點心超正 ! 四國自由行自駕

經過Warayaわら家綿谷(丸龜店)兩家超人氣烏龍麵洗禮後，今兒繼續朝向第三家挺進....

距離綿谷(丸龜店)大約15分鐘車程，我們來到【釜あげうどん長田in香の香】。

 

日本香川縣【釜あげうどん長田in香の香】Nagata in

位在JR土讚線金蔵寺駅附近，出站步行大約10分鐘，有專屬免費停車場自駕也很方便 。

 

日本香川縣【釜あげうどん長田in香の香】Nagata in

環境走大眾化路線，簡單、明亮、乾淨寬敞 。

烏龍麵有熱的有冷的，以沾麵式為主，

最大的特色就是這裡還吃得到日式傳統壽司點心，而價格一樣很親民 。

 

日本香川縣【釜あげうどん長田in香の香】Nagata in

日本香川縣【釜あげうどん長田in香の香】Nagata in

日本香川縣【釜あげうどん長田in香の香】Nagata in

日本香川縣【釜あげうどん長田in香の香】Nagata in

來日本多次，第一次吃到傳統的日式壽司點心，也可以說是糰子.....

以大米為主，加上味道極為天然的紅豆沙&黃豆粉，

外層米飯吃起來較有顆粒感，內層就像是麻糬帶點黏密，吃起來很有層次，

不甜膩卻米香十足，清爽好吃 。

 

日本香川縣【釜あげうどん長田in香の香】Nagata in

烏龍麵吃法很純粹，以沾麵式為主，不像綿谷(丸龜店)可以有咖哩口味、牛肉口味等可選擇，

烏龍麵上桌，吃冷麵如上圖乾式麵條，吃熱的碗裡會加熱開水保溫 。

 

日本香川縣【釜あげうどん長田in香の香】Nagata in

沾麵的高湯，冷的就在桌上自行取用，而熱的高湯就比較講究，會用一個酒罈盛裝，如上圖 。

 

日本香川縣【釜あげうどん長田in香の香】Nagata in

熱沾麵吃法SOP :  1.將熱高湯倒入碗杯

 

日本香川縣【釜あげうどん長田in香の香】Nagata in

2.加入蔥花或薑末

 

日本香川縣【釜あげうどん長田in香の香】Nagata in

3.將麵條夾入湯杯沾著吃

 

日本香川縣【釜あげうどん長田in香の香】Nagata in

日本香川縣【釜あげうどん長田in香の香】Nagata in

還有個有趣的小玩意兒，過去的芝麻粉得用磨墨的方式在碗裡磨，

而這個只需要用手指輕鬆轉幾下.....很方便 。

 

日本香川縣【釜あげうどん長田in香の香】Nagata in

吃了三家烏龍麵，除了好吃之外，其實心中也頗有感觸.......

在香川烏龍麵到處都是，身為觀光客你會很強烈的感受到.....Oh~烏龍麵就是香川的特產，

店家之間感覺不會有競爭壓力，因為毎家麵館都各具巧思、創意，打造出屬於自己的特色與風格，

例如初體驗的Warayaわら家 、就是以古樸懷舊風讓人沉溺，

第二家 綿谷(丸龜店)就是以多種口味和超實在的炸物取勝，

而今天的【釜あげうどん長田in香の香】讓大叔第一次吃到傳統的日式糰子點心，道地又好吃 。

其實不僅如此，逛街時還看到不少特色麵館.....

如活跳跳的水產店賣烏龍麵、日式料理賣烏龍麵、居酒屋賣烏龍麵、燒肉店賣烏龍麵等包羅萬象......

突顯在地特產這部分值得台灣借鏡，唉~大叔有感而發....莫怪 。

釜あげうどん長田in香の香】推薦給各位~

google地圖 : 釜あげうどん長田in香の香

營業時間 : 09:00–17:00，週三、週四休息

電話 : +81 877-63-5921

 

 
文章標籤
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