香川縣名物烏龍麵，來到愛媛縣必吃的就是鯛魚，

尤其是鯛魚飯，自古以來就是非常著名的鄉土料理，

道後湯之町就有不少主打鯛魚的餐廳，泡湯前or後吃鯛魚飯都是很棒的連結 。

道後溫泉本館正對面大大的"魚武"二字，似乎感受到老闆對自家鯛魚的自信....

OK，就是你了，愛媛縣鯛魚飯初體驗【魚武】咱們進去瞧瞧 。

一進門眼前長廊型的用餐空間讓大叔印象深刻，清一色實木隔間，

毎個座位大小一致可坐2~4人，寬敞舒適 。

菜色多樣，除了鯛魚料理還有各式海鮮可選擇，煮的、炸的、烤的、刺身種類豐富 。

※ 鯛魚釜飯(必吃)現點現炊需要15~20分鐘，建議入坐就先點，其他菜色再慢慢看 。

鯛魚刺身定食(1100円)

傳統吃法是將附上的醬菜倒入有顆生蛋的湯碗中，攪拌後再將生魚片泡進碗中配飯吃 。

當然亦可直接品嚐魚肉原始的味道，嗯~雕魚本身的鮮甜味極佳，肉質Q中帶著微微的勁道，

不愧是愛媛縣特產，在台灣沒吃過這麼好吃的鯛魚刺身 。

等候現炊釜飯時，加點了這到太刀魚造里(1200円)，

"造里"二字經常出現在懷石料理菜單上，想必有其獨到之處....

but一上桌，覺得它和懷石料理扯不上邊....哈 !

吃起來鮮度不錯，但太刀魚本身的腥味多了些 。

千呼萬喚使出來，現點現炊的鯛魚釜飯(1000円)上桌，掀開木蓋.....香氣撲鼻 !

※ 小心，非常燙 !

鯛魚肉看起來有稍微炙燒過再放入釜飯上一起炊煮，米飯中有些許牛蒡、菇類，

加上魚肉本身的鮮甜，吃起來味道天然清新，帶著微微的鍋氣非常好吃 !

唯一的缺點就是太迷你，娘子說她一個人就能輕鬆完食 ! 兩人分食應該會太少喔 。

整體來說是一次很棒的體驗，環境、餐點都不錯，服務也很親切，價位上在這裡不算貴 。

以上是在道後湯之町【魚武】雕魚飯初體驗，給有興趣的朋友參考 。

檢視地圖 : 魚武

營業時間 : 11:00~23:00

電話 : +81 89-913-1414

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