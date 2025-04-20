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就在關西機場下一站【臨空城Outlet】りんくうプレミアム・アウトレット，好逛、好買

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2025-04-20 10:06:00 文字：Cheng chun
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毎次飛機降落日本關西機場，出境第一件事....不是到飯店check in 也不是跑景點，而是直奔臨空城，

無論任何季節，一旦飛機落地關西機場，當天必跑就是這大型Outlet，

這趟2018夏旅8日也不例外......

 

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關西機場出境後來到關西空港站，只需一站的時間，在りんくうタウン駅(31)出站，臨空城購物中心便近在咫尺

 

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りんくうタウン駅，往2號出口走便是臨空城方向，這裡有個小型的商街和一座大型的美食廣場，

若沒多餘的時間逛街購物，這裡是買紀念品、伴手禮或覓食的好所在，出站走到這兒只需要5分鐘 。

 

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接著會經過一段很適合拍照的空橋，不管是白天或黑夜散發不同美感不同韻味 。

來到摩天輪所在地.....shopping模式正式啟動 。

 

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臨空城其實就是一座超大型的Outlet，不少時尚精品、時裝、運動品牌都設有大型店面

 

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有別於高樓式的百貨公司，臨空城店面只有兩層樓高，但占地卻非常遼闊 。

 

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這趟2018關西夏之行day1，大行李空空如也，只帶了換洗的貼身衣物，

其餘天數的著裝、行頭老早就打算下飛機直接在臨空城大肆採購，真的是好買、好逛又好拍 !

最後一天機場報到前順路再來晃它一圈，大行李便滿載而歸，

總之落地關西機場，僅一站之隔的臨空城Outlet大叔極推薦先來挖寶喔 !

地圖檢視 : 臨空城購物中心りんくうプレミアム・アウトレット

營業時間 : 10:00~20:00

 

 

 

 
文章標籤
日本關西 暢貨中心 臨空城Outlet 好買好逛 りんくうタウン駅 摩天輪outlet NIKE UA adidas 流行服飾 精品 運動品牌 逛街 購物
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 編輯 鄭雅之
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