到宜蘭三星鄉，除了來一盤在地炒三星蔥解饞，

還有一家高人氣店也得去瞧瞧，老店味珍香，對~咱們來吃卜肉 。

和幾年前到訪時的場景一樣，光是門口....可謂人滿為患 !

老店新裝，環境舒適散發著懷舊風，1、2樓用餐區....滿座中 。

運氣不錯，只等了10分鐘左右.....

往2樓途中，眼前這畫面直叫雙腳剎車 !

好誘人的下酒菜啊 ! 燻鴨、鴨翅、鴨賞、粉腸....，哇say滿滿的宜蘭味兒....

雖然高朋滿座，但上菜速度比想像中快上許多，

燙了2道青菜，空心菜&地瓜葉脆綠新鮮，調味也恰到好處 。

特產鴨賞也上了一盤回味回味，嗯~肉質不柴，燻香溫和吃起來不死鹹

肉燥飯也有不錯的水準，加些店家自製的辣醬風味更棒 !

原本只想單純嚐嚐味珍香的卜肉，但menu上只有拼盤可選，也就是上圖的卜肉+菜炸....

wow ! 一大盤欸 ! 對咱們夫妻倆....完食有難度 !

卜肉麵衣類似炸熱狗的口感，沒有想像中來得酥，

肉本身有不錯的嫩度，應該蠻適合牙口不好又喜好炸物的朋友 。

菜炸吃起來很油膩，似乎是油鍋溫度不是很高，炸不出酥脆度有些可惜，

but話說回來這是大叔的主觀，沒吃過應該親身體驗，畢竟是80年老店.....

總結，對咱們而言炸物普通，其餘的肉燥飯、小菜類值得推薦，以上給有興趣的朋友參考 。

google地圖 : 味珍香卜肉

地址 : 宜蘭縣三星鄉三星路七段305號

營業時間 : 10 : 00~17 : 30 每週二休息

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