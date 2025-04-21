前言

在「蘇花改」通車後，順路的「清水斷崖」觀賞點，就只剩「匯德休息區」和「匯德休息區」了 ~

後來「花蓮」不幸發生「0403大地震」，這兩處地點土石崩落嚴重，造成的影響不單單只是暫停開放，而是地貌幾乎「面目全非」，原本「碧綠」的斷崖現在，只能看到一片「灰白」 😭

幸運的是大漠有在「0403大地震」前，停留至「匯德休息區」，並將「匯德步道」完整走完，更重要的是「拍照記錄」下來，留下了「歷史的記憶」 ~

接下來讓我們憶起回味一下「綠意盎然」的「匯德步道」，並期待它的重獲新生吧 😇

一、停車場

地震前的「匯德休息區」是欣賞「清水斷崖」最安全的景點之一 ~

它擁有的「停車場」面積較大的，不只有十幾個停車位，另外還可以讓四到五輛的「遊覽車」同時停靠，讓遊客不用擔心往來的車輛，可以輕鬆自在的欣賞花東之美 ~

二、匯德步道

停好車後，來去「匯德步道」走走，體驗一下「斷崖之深」和「太平洋之廣闊」 ~

步道起點，還有提供「廁所」，是個「解放需求」的好地方 😆

「匯德步道」原本也是「蘇花公路」的一部份 ~

但此路段經常有「落石坍方」非常危險，因此政府規劃了「匯德隧道」來取代這段危險的路程 ~

而「遭棄用」的「蘇花公路」路段，被重新規劃為「景觀道路」，提供遊客徒步欣賞「清水斷崖」~

最後只有「較安全」路段，成為了「匯德步道」，剩下的部分就慢慢回歸自然 (到終點可見回歸狀況) ~

還沒有到海邊時，可以看看對「花蓮」來說，不是「護國神山」的「中央山脈」😆

三、火車隧道 (小清水溪橋)

還可以看看位於「山谷」中「火車隧道」~

搭乘「火車北迴線」的乘客，一定會經過這兩個隧道 ~

「火車」出了「隧道」後，會立即行駛上「小清水溪橋」~

為什麼要提「小清水溪橋」呢❓

因為它躲過了「地震」，但沒躲過 「凱米颱風」的攻擊，西側的橋樑斷橋了...

大漠這時記錄下的「中央山脈」，已經有不少土石大面積崩落了，回想以前那裡原本還是「翠綠的山壁」 😔

難怪經不起「0403大地震」的劇烈搖晃 😣

四、「匯德步道」終點

抵達「匯德步道」終點後，想要看見壯麗的「清水斷崖」，就往「台北的方向」看去~

然後再往「清水斷崖」的底部看去，還會看到個「神祕的山洞」~

據說這個「山洞」，人是可以抵達的 ~

但不知道是走「神祕的小徑」，還是搭乘「神祕的小船」了 ~

往「花蓮的方向」看去，則是會看到已經封閉的「舊蘇花公路」~

此時大漠發現後頭，有一道穿透雲層的「曙光」，直接照射在「大平洋」上 ，相當的漂亮 ~

這道「曙光」剛好沿著「山壁」而下，可以用來測量「清水斷崖」的「坡度」有多大 😁

今天的「大平洋」在「良好天氣」的加持下，呈現非常漂亮的「湛藍色」~

可以清晰地看見「海水自然的漸層色」，如同「夕陽」黃澄澄的漸層般的那樣的好看 ~

遠方的雲，也替「大平洋」附上了「朦朧美」 ~

雖然在 google 地圖上，前方還是屬於「匯德步道」的一部分，但因為「容易落石」目前屬於「未開放」的路段 ~

從縫隙中「鐵網」的縫隙中，可以隱約地看見「原本的道路」，但大部分都已經太「綠色植物」覆蓋，此外還可以看見幾顆巨大的「落石」😖

大漠真的好想走走看這條「舊蘇花公路」，看看以前是長什麼樣子 😅

在「0403大地震」前，這裡是行經「蘇花公路」的遊客，拍攝「清水斷崖」的熱愛地點 ~

離開「匯德步道」前，在記錄一下美景 ~

大漠原本還打算在「不同的天氣」下，來看看「清水斷崖」的景觀，但如今已經不敢在這停留 ~

「0403大地震」後，大漠還是有回「花蓮」幾次，但每次經過「匯德隧道」時，看到的「匯德休息區」都長的不一樣 😖

現在每個「襲台」的「颱風」，都可以改變一次「匯德休息區」，真的有點可怕 😖

不過還是蠻佩服有些人，居然敢在這在做停留，看看地質地貌的變化 ~

不過政府目前是關閉「匯德休息區」和「匯德休息區」兩個休息區，所以還是為了安全，還是要快速通過比較好 ~

離開前看到的「介紹牌」，知道了「小清水溪橋」那裡的「火車隧道」，是台灣「十大建設」的項目之一呢 ~

地圖

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