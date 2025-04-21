為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 桃園市中壢區「Sugar Angel棠芯兔蛋糕店」超美母親節蛋糕預購中

桃園市中壢區「Sugar Angel棠芯兔蛋糕店」超美母親節蛋糕預購中

2025-04-21 00:12:00 文字：嗨～我是沁👱🏻‍♀️
share
嗨～我是沁👱🏻‍♀️

嗨～我是沁👱🏻‍♀️

桃園市中壢區「Sugar Angel棠芯兔蛋糕店」超美母親節蛋糕預購中桃園市中壢區「Sugar Angel棠芯兔蛋糕店」超美母親節蛋糕預購中

在考慮母親節蛋糕的你們看這裡👋🏻
好吃的蛋糕不能只有我知道！
這家中壢的「Sugar Angel棠芯兔蛋糕店」
推出的母親節蛋糕也！太！美！了！🥹
不誇張真的是美到捨不得切下去💖✨
媽媽收到絕對會又驚又喜👩🏻
主打減糖、不添加✅
寶寶也能吃的純天然蛋糕👶🏻
除了母親節蛋糕之外也有販售生日蛋糕、週歲蛋糕及各種客製化蛋糕🎂

桃園市中壢區「Sugar Angel棠芯兔蛋糕店」超美母親節蛋糕預購中桃園市中壢區「Sugar Angel棠芯兔蛋糕店」超美母親節蛋糕預購中

｜白花語 六吋$1380/八吋$1680
這款深受大家喜愛🤩
光是外型就美得讓人讚嘆❗️
內餡以招牌奶香生乳餡搭配Q彈布丁🍮
口感綿密濃郁卻不膩，超好吃！
桃園市中壢區「Sugar Angel棠芯兔蛋糕店」超美母親節蛋糕預購中桃園市中壢區「Sugar Angel棠芯兔蛋糕店」超美母親節蛋糕預購中
｜Pink粉心語花 六吋$980/八吋$1380
Pink粉心語花是以粉色為底！

桃園市中壢區「Sugar Angel棠芯兔蛋糕店」超美母親節蛋糕預購中桃園市中壢區「Sugar Angel棠芯兔蛋糕店」超美母親節蛋糕預購中
周圍擺放蝴蝶結超級少女心🎀
內餡是招牌奶香生乳餡、新鮮草莓及布丁的完美組合✨
入口帶著酸甜滋味，吃過都會愛上🫶🏻
桃園市中壢區「Sugar Angel棠芯兔蛋糕店」超美母親節蛋糕預購中桃園市中壢區「Sugar Angel棠芯兔蛋糕店」超美母親節蛋糕預購中
｜芋光 六吋$980/八吋$1380
芋光是爸媽的最愛🥇
內餡是手作雙層芋泥餡、香草席布斯特餡及香Q布丁🍮
芋泥餡都是老闆費時熬煮而成，純天然無添加

桃園市中壢區「Sugar Angel棠芯兔蛋糕店」超美母親節蛋糕預購中桃園市中壢區「Sugar Angel棠芯兔蛋糕店」超美母親節蛋糕預購中
整體吃起來完全不甜膩👍🏻
不得不說棠芯兔的芋泥餡真的很厲害😍
這口味必買⚠️

⚠️母親節早鳥優惠至4/30 18:00止
⚠️5/1-5/11母親節蛋糕&生日款期間內取貨享.95折優惠

Line訂購連結｜https://www.sugar-angel.com.tw/baby-moon/54

官網連結｜https://www.sugar-angel.com.tw/pages/latest-events

Sugar Angel棠芯兔蛋糕店
@sugar.angel201507
地址｜桃園市中壢區博愛三路11號.
時間｜一至六11:30-18:30/三、六11:30-18:00(週日公休)
電話｜034250507

#減糖蛋糕 #桃園蛋糕 #中壢蛋糕 #客製蛋糕 #週歲蛋糕 #拉錢蛋糕 #花藝蛋糕 #生日快樂 #母親節快樂 #母親節蛋糕 #生日蛋糕 #桃園甜點 #中壢甜點 #桃園美食 #中壢美食 #必買 #必吃 #文末優惠 #優惠 #棠芯兔 #蛋糕店 #甜點控 #甜品控

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
share
延伸閱讀
PIERRE HERMÉ玫瑰荔枝母親節蛋糕！法式母親節蛋糕限量預購中。
 編輯 李維唐
新北蘆洲難哄蛋糕就在這！謙謙手感烘焙限量預訂，草莓布丁內餡超滿足。
 北極熊x迷你竹
新北板橋【澎派PONPIE手工蛋糕開箱】質感母親節蛋糕推薦-《花沁》・6吋母親節限定蛋糕/台北聚會蛋糕/新北好吃水果塔!!
 熊甜蜜的分享園地
台中母親節蛋糕 ！台中裕元 日月千禧母親節蛋糕 早鳥預購熱賣中。
 編輯 李維唐
台中曉翮流域｜台中伴手禮推薦爆漿滿餡蛋捲.厚度滿分的厚餡夾心.方方甜心.蝴蝶酥專賣店，近台中中央公園、台中逢甲夜市周邊美食 - Kiwi 樂活食旅
 Kiwi
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
相關商家

Sugar Angel棠芯兔蛋糕店

phone034250507
place桃園市中壢區博愛三路11號
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up