在考慮母親節蛋糕的你們看這裡👋🏻

好吃的蛋糕不能只有我知道！

這家中壢的「Sugar Angel棠芯兔蛋糕店」

推出的母親節蛋糕也！太！美！了！🥹

不誇張真的是美到捨不得切下去💖✨

媽媽收到絕對會又驚又喜👩🏻

主打減糖、不添加✅

寶寶也能吃的純天然蛋糕👶🏻

除了母親節蛋糕之外也有販售生日蛋糕、週歲蛋糕及各種客製化蛋糕🎂





｜白花語 六吋$1380/八吋$1680

這款深受大家喜愛🤩

光是外型就美得讓人讚嘆❗️

內餡以招牌奶香生乳餡搭配Q彈布丁🍮

口感綿密濃郁卻不膩，超好吃！



｜Pink粉心語花 六吋$980/八吋$1380

Pink粉心語花是以粉色為底！



周圍擺放蝴蝶結超級少女心🎀

內餡是招牌奶香生乳餡、新鮮草莓及布丁的完美組合✨

入口帶著酸甜滋味，吃過都會愛上🫶🏻



｜芋光 六吋$980/八吋$1380

芋光是爸媽的最愛🥇

內餡是手作雙層芋泥餡、香草席布斯特餡及香Q布丁🍮

芋泥餡都是老闆費時熬煮而成，純天然無添加



整體吃起來完全不甜膩👍🏻

不得不說棠芯兔的芋泥餡真的很厲害😍

這口味必買⚠️



⚠️母親節早鳥優惠至4/30 18:00止

⚠️5/1-5/11母親節蛋糕&生日款期間內取貨享.95折優惠



Line訂購連結｜https://www.sugar-angel.com.tw/baby-moon/54



官網連結｜https://www.sugar-angel.com.tw/pages/latest-events



Sugar Angel棠芯兔蛋糕店

@sugar.angel201507

地址｜桃園市中壢區博愛三路11號.

時間｜一至六11:30-18:30/三、六11:30-18:00(週日公休)

電話｜034250507



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