【樂軒和牛專門店】燒肉控必朝聖的精品燒肉店就是這間！菜單以日幣計價超酷的，套餐能一次品嚐到13道精緻料理，一對一管家式服務，給你尊榮級的用餐體驗！

燒肉控必朝聖的精品燒肉店就是這間「樂軒和牛專門店」！樂軒全台北中南皆有分店，這次前往的是台北大安區的樂軒仁愛店，一進門就有一對一管家式服務，給你尊榮級的用餐體驗！樂軒的菜單竟然是以日幣計價，真的超酷的！(結帳時台幣會依照匯率浮動)套餐以季節性供應超特別，當天品嚐到了帝王蟹蒸蛋、超厚牛舌、現刨黑松露和牛、極上月見燒、鐵板麻婆豆腐炒飯、飯後甜點草莓提拉米蘇等等13道料理，吃完真的飽到天靈蓋。餐廳內的每一處細節都很講究，像是日本進口的餐具，就連銅爐跟備長炭都是頂配的，更能完美呈現食材的極致風味。對了！偷偷說，凡消費滿足低消就能免費使用視聽室包廂唱歌，吃飽了還能繼續High翻天，下次慶生、犒賞自己或是重要聚會，樂軒絕對是你的不二首選！

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「樂軒-仁愛店」 就在台北大安區仁愛圓環附近，開車族免煩惱，旁邊就有 「復興實驗高級中學附設地下停車場」，停好車步行幾分鐘就能輕鬆開吃！

延伸閱讀：【樂軒和牛專門店-新竹店】全新竹唯一包廂式空間及管家服務，套餐還有和牛炒飯吃到飽，滿足低消還有免費視聽室包廂隨你唱！私人包廂求婚、慶生派對都很適合～

一進門門口左邊是琳瑯滿目的清酒牆、右邊則是展示頂級和牛熟成儲藏區，整體以簡約侘寂風呈現，營造出沉靜優雅的用餐氛圍。

▲樂軒菜單價格

這裡還有約26人的超狂私人包廂，只要滿足低消，電動麻將桌、飛鏢機、視聽室設備通通免費使用，聚餐、慶生、派對一站搞定，讓你嗨到不想離開～

水資每個人$80，就能義大利「lauretana」冰河氣泡水或是日本富士山天然水無限暢飲。

「土雞蛋遇上帝王蟹肉」是道奢華版茶碗蒸，滑嫩細緻的蒸蛋融合鮮甜的帝王蟹肉，每一口都是濃郁的海味享受，舒服！

「旬野菜」是三款特色涼拌小菜，選用冬季盛產的馬鈴薯、菠菜、酪梨三種食材，馬鈴薯泥加入松露、開心果，味道超香，又綿密又脆口。涼拌菠菜加入日本九鬼胡麻油提味，讓菠菜吃起來更香甜。酪梨則是拌入韓式辣醬，相當開胃好吃。

「冬季黒松露 x Alfa√25韃靼」在生和牛肉上刨上澳洲黑松露，再淋上特調醬料拌開，入口是松露的奢華香氣與牛肉鮮甜在舌尖上綻放，還有生蛋黃的滑嫩感，根本就是味蕾的小型煙火秀，每一口都是精彩絕倫。

再來的重頭戲絕對是這道「極上月見燒」，超大片大理石油花分布的和牛肉，沾上樂軒特調醬料下去烤，豐富的油脂烤至爐火直接發爐，搭配的是用富士山天然水去煮的新潟越光以及竹東生食級放山土雞蛋，咬下去那一刻，肉片在嘴裡直接化開，肉汁、蛋黃以及米飯完美結合，好吃到讓人忍不住發出滿足的讚嘆聲，想到又流口水了！

「肝蓮艾許燒奶油」長條狀的澳洲和牛橫隔膜煎熟後，澆淋奶油界的LV「法國艾許奶油」，讓每一面牛肉吸飽奶油香氣，搭配新鮮現磨的芥末，完美中和橫隔膜的濃郁肉味，層次豐富又美味。

「牛舌的檸檬」選用澳洲和牛最嫩的牛舌後根部位，厚切烤至完美粉嫩的七分熟，咬下去彈牙多汁又鮮甜，自帶奶油香氣，搭配蔥鹽更對味，瞬間提升整體風味，讓牛舌吃起來一點都不膩！

「御田」直接端上一整鍋的關東煮，有手工高麗菜捲菠、白玉、蒟蒻、香菇、油豆腐、菠菜、旗津黑輪等等食材，給大家任君挑選。

搭配特調的鳳梨味噌辣醬，酸中帶辣相當開胃，熬煮10小時的蘿蔔柴魚高湯，喝起來非常清甜。

「麻婆豆腐和牛炒飯」這道絕對是吃過就讓人念念不忘的料理，那吱吱作響的聲音配上麻婆豆腐醬汁在鐵板上翻滾的畫面，瞬間就能讓你流口水！

和牛炒飯的粒粒分明加上麻婆豆腐的麻辣香氣，根本是神仙組合！每一口都能吃到香Q的米飯、鮮嫩的和牛碎肉以及過癮的麻婆豆腐，層次感超豐富，我可以為了它再來吃一次。

中場用餐還有個小彩蛋，這道充滿神秘感的「柳橙」，其實是道橘子冰沙混合著跳跳糖，重口味後清爽登場，冰涼口感完美中和前面燒肉的油膩感，像是味蕾的重置鍵，滿血復活迎接下一道美食。

「浪漫主義三明治」使用台中知名的向陽房雞蛋吐司，炭烤後夾入炸菲力牛排，並淋上香甜的豬排醬，最後加入大量現刨松露，咬下去牛肉嫩到像在吃生魚片，這是我吃過最奢華好吃的三明治之一。

「心型和牛」一上桌超級吸睛的心形造型，根本就是為約會而生的料理！使用日本和牛臀後腿肉，淋上麻辣樂樂醬，放在迷迭香石板上香煎，肉質鮮嫩又多汁且鹹香帶辣，是道儀式感十足的料理。

從台中起家的「樂軒」，老闆特別研發了這道「米血糕」，選用肥瘦適中的日本和牛，沾上東泉辣椒醬放在鐵板上香煎，最後包入米血糕，撒上花生粉、香菜，讓經典夜市小吃搖身一變成了奢華料理。

「馬滋莓慕斯」就是草莓版本的杯裝提拉米蘇，底層是手工草莓醬，中間是馬斯卡彭起司，上層是威化餅乾屑，最後用新鮮草莓裝綴，每一口草莓香氣都很濃郁，整體清爽不膩口且甜度適中，會讓你的燒肉饗宴畫下完美句點。

「樂軒和牛專門店仁愛店」 管家式專人服務真的好讚！烤肉、倒水、上菜、換盤全程都有專人桌邊服務，真的只需要坐著大口吃肉就好，餐點也是無可挑剃的美味，從前菜到甜點，每一道都是驚艷滿分！樂軒絕對是犒賞自己或是帶重要的人來聚餐的首選推薦！如果想要有個難忘回憶，這間「樂軒」絕對不會讓你失望！