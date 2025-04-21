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【一桶薑母鴨，一桶活蝦】春夏限定新菜單登場！蔬果龍骨鍋、活蝦料理、胡椒魚一次滿足，松江南京站必吃私房美食！

一桶薑母鴨
2025-04-21 14:18:00 文字：金亮亮部落客吃喝玩樂趣
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金亮亮部落客吃喝玩樂趣

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【一桶薑母鴨，一桶活蝦】春夏限定新菜單登場！蔬果龍骨鍋、活蝦

【一桶薑母鴨，一桶活蝦】春夏限定新菜單登場！蔬果龍骨鍋、活蝦

「一桶薑母鴨」位在捷運松江南京站步行約八分鐘的距離～

店門口玻璃貼著大大的數字0857，讓人聯想到諧音「拎爸有錢」，相當逗趣！

【一桶薑母鴨，一桶活蝦】春夏限定新菜單登場！蔬果龍骨鍋、活蝦

仔細一看門口還擺放了滿滿一桶薑，正好完美呼應「一桶薑山」這幾個抖大的字

【一桶薑母鴨，一桶活蝦】春夏限定新菜單登場！蔬果龍骨鍋、活蝦

【一桶薑母鴨，一桶活蝦】春夏限定新菜單登場！蔬果龍骨鍋、活蝦

【一桶薑母鴨，一桶活蝦】春夏限定新菜單登場！蔬果龍骨鍋、活蝦

店裡環境相當寬敞，前後有兩個門，氣窗隨時打開，空氣流通不悶熱

現場以方型矮桌為主，整體營造出一種親切又接地氣的感覺

【一桶薑母鴨，一桶活蝦】春夏限定新菜單登場！蔬果龍骨鍋、活蝦

播放著輕快的K pop音樂，氛圍讓人覺得愉悅放鬆～

每張桌子旁邊都備有垃圾桶，丟骨頭、丟殼或清垃圾超級方便

【一桶薑母鴨，一桶活蝦】春夏限定新菜單登場！蔬果龍骨鍋、活蝦

湯勺、撈網、碗、碟子、餐具，可至櫃檯旁邊自行取用！

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【一桶薑母鴨，一桶活蝦】春夏限定新菜單登場！蔬果龍骨鍋、活蝦

【一桶薑母鴨，一桶活蝦】春夏限定新菜單登場！蔬果龍骨鍋、活蝦

【一桶薑母鴨，一桶活蝦】春夏限定新菜單登場！蔬果龍骨鍋、活蝦

「一桶薑母鴨」菜單依季節不同，分成春夏菜單和秋冬菜單，餐點收取10%服務費，旺季用餐限時2小時～

【一桶薑母鴨，一桶活蝦】春夏限定新菜單登場！蔬果龍骨鍋、活蝦

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【一桶薑母鴨，一桶活蝦】春夏限定新菜單登場！蔬果龍骨鍋、活蝦

冰箱裡食材相當豐富，每一樣都有用保鮮膜包起來，看起來乾淨衛生！

【一桶薑母鴨，一桶活蝦】春夏限定新菜單登場！蔬果龍骨鍋、活蝦

依照盤子的顏色來區分價格，簡單又明瞭！

【一桶薑母鴨，一桶活蝦】春夏限定新菜單登場！蔬果龍骨鍋、活蝦

青蘋果氣泡飲，外觀是夢幻的青蘋果綠，喝起來微酸微甜，帶著細緻的氣泡感

凍杯烏梅甜啤酒，烏梅的甜味剛好綜合了啤酒的苦味，讓這款甜啤酒格外順口又好喝！重點還超大一杯

【一桶薑母鴨，一桶活蝦】春夏限定新菜單登場！蔬果龍骨鍋、活蝦

可爾必思蘇打，就是那種熟悉的清爽甜感～加上氣泡啵啵的口感，更加沁涼好喝

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櫻桃鴨肉片，肉質鮮嫩多汁，完全不乾柴，肉香十足

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牛五花肉片，肉質嫩而不老，帶有恰到好處的油脂香氣，不會過於膩口

【一桶薑母鴨，一桶活蝦】春夏限定新菜單登場！蔬果龍骨鍋、活蝦

玉米筍甜脆可口，是小朋友的最愛～

【一桶薑母鴨，一桶活蝦】春夏限定新菜單登場！蔬果龍骨鍋、活蝦

綠花椰菜，富含纖維和維他命，口感鮮脆，清爽又營養

【一桶薑母鴨，一桶活蝦】春夏限定新菜單登場！蔬果龍骨鍋、活蝦

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牛肉丸多汁，牛肉味濃郁，每一口都彈牙多汁，口感超級Q

【一桶薑母鴨，一桶活蝦】春夏限定新菜單登場！蔬果龍骨鍋、活蝦

燕餃外皮薄嫩，輕輕一咬，瞬間釋放鮮美餡料的香氣

【一桶薑母鴨，一桶活蝦】春夏限定新菜單登場！蔬果龍骨鍋、活蝦

本來對栗子完全沒興趣，結果一吃發現居然超搭！自然清甜的口感超圈粉，默默吃了好幾顆～

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隔著冰箱玻璃就看到蛤蠣肉探頭出來，新鮮度一眼就感受得到，煮熟後果然沒有讓人失望，鮮味十足，好吃！

【一桶薑母鴨，一桶活蝦】春夏限定新菜單登場！蔬果龍骨鍋、活蝦

高麗菜燉煮後甜味整個釋放，滋味超加分～是吃鍋不可或缺的靈魂人物

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【一桶薑母鴨，一桶活蝦】春夏限定新菜單登場！蔬果龍骨鍋、活蝦

春夏限定的蔬果龍骨鍋可選擇2人份的小鍋或4人份的大鍋～

選用豬大骨、鳳梨與番茄細火慢熬，湯頭濃郁中帶著自然酸甜，清爽不膩、無負擔

不論搭配什麼食材都百搭耐煮，是一家人都會喜歡的溫潤好味道

【一桶薑母鴨，一桶活蝦】春夏限定新菜單登場！蔬果龍骨鍋、活蝦

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【一桶薑母鴨，一桶活蝦】春夏限定新菜單登場！蔬果龍骨鍋、活蝦

【一桶薑母鴨，一桶活蝦】春夏限定新菜單登場！蔬果龍骨鍋、活蝦

綜合生魚片，嚴選鮭魚、旗魚與鮪魚，每一片皆為厚切，佐以清脆洋蔥絲鋪底

清爽中帶出魚肉的鮮甜，醬油在冰箱裡，自己拿、用完記得放回去唷

【一桶薑母鴨，一桶活蝦】春夏限定新菜單登場！蔬果龍骨鍋、活蝦

手工油蔥拌麵線，麵線是有嚼勁的那種，不會爛爛的，拌著熱油蔥超級香～

可以單吃，也可以加進龍骨湯一起吃，雙重吃法，風味升級！

【一桶薑母鴨，一桶活蝦】春夏限定新菜單登場！蔬果龍骨鍋、活蝦

【一桶薑母鴨，一桶活蝦】春夏限定新菜單登場！蔬果龍骨鍋、活蝦

火烤墨魚香腸，墨魚入餡的香腸鮮香彈牙，搭配薄薄蒜片一起吃，鹹香滿點、超對味！當作下酒菜也很適合

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火烤豬五花(附生菜泡菜)，肥而不膩、外皮酥脆，單吃就超涮嘴

夾上泡菜、蒜片和辣椒，用生菜一包，鹹香微辣，別有一番風味！

【一桶薑母鴨，一桶活蝦】春夏限定新菜單登場！蔬果龍骨鍋、活蝦

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【一桶薑母鴨，一桶活蝦】春夏限定新菜單登場！蔬果龍骨鍋、活蝦

蜜糖柚香泰國蝦，十隻泰國蝦層層堆疊上桌，蝦控絕對不能錯過

蝦肉彈嫩飽滿，搭配微酸微甜的蜜糖柚香醬汁，清爽又開胃～

蝦頭還藏著濃郁紅蝦膏，一口咬下超滿足，連小孩都吃得津津有味！

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香烤胡椒魚，選用吳郭魚塗上店家特製胡椒醬慢火烘烤，魚肚裡還藏著蔥與薑提香，魚肉雪白細嫩，胡椒香氣十足！

【一桶薑母鴨，一桶活蝦】春夏限定新菜單登場！蔬果龍骨鍋、活蝦

一桶薑母鴨

電話：02 25090857

地址：104台北市中山區南京東路三段8954

粉絲團：https://www.facebook.com/profile.php?id=61565673185169

營業時間：週一至週日17:0001:30

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