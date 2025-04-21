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大阪通天閣串炸PK【串炸達摩 新世界總本店】VS【八重勝(やえかつ)】! 臨時起義走入超好吃老居酒屋やまと屋 3号店 Yamatoya no.3

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2025-04-21 20:45:00 文字：Cheng chun
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Cheng chun

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日本大阪通天閣新世界商店街串炸老店PK【串炸達摩 新世界總本

日本大阪通天閣新世界商店街串炸老店PK【串炸達摩 新世界總本

離開和歌山縣，緊接著1個半小時車程後咱們來到大阪新世界商店街

是的，就是以通天閣為地標的老城區 。

 

日本大阪通天閣新世界商店街串炸老店PK【串炸達摩 新世界總本

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說是老商圈卻熱鬧不減，對這裡並不陌生，舊地重遊除了來回味回味，也想看看和十年前有何差異 ?

想當然爾，老街町依然繁華，霓虹廣告依舊浮誇，熟悉的大阪味兒不變

 

日本大阪通天閣新世界商店街串炸老店PK【串炸達摩 新世界總本

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地標通天閣，當然是打卡先 !

說到通天閣新世界，必吃在地名物當然就是"串炸"

行程準備了兩家老字號 : 串炸達摩 新世界總本店八重勝(やえかつ)

和一家臨時起義的老居酒屋 : やまと屋 3号店 Yamatoya no.3

咱們愛吃老夫妻....出發 !

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日本大阪通天閣新世界商店街串炸老店PK【串炸達摩 新世界總本

第一家 : 串炸達摩 新世界總本店

達摩串炸目前在新世界區有三家店，總本店位在東橫Inn隔壁 。

 

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老闆生氣氣 ! 趕快安撫他一下.......

 

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生高麗菜脆甜，一口高麗菜一口串炸超涮嘴 ! 高麗菜可以免費續，

冰水也是免費供應 。

 

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有中日文對照菜單，價格透明，而且有中文服務員

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大阪銅板美食，簡單點個5串折合台幣大約210元，高麗菜可免費續，還挺划算的 。

 

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無論是牛肉、干貝還是茄子，外層麵衣包覆緊實又香又脆，咬下去不會有脫落感，

雖然是炸的，但仍吃得到食材本身的香氣，入口不油膩，非常好吃 !

而且服務態度非常客氣友善滿臉笑容，整個餐廳感覺充滿和樂，

串炸達摩 新世界總本店咱們是第一次來，卻是最好吃、印象也最棒的串炸 。

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第二家 : 八重勝(やえかつ)

隨著google map導航，找到這家位在橫町的老店，

一進去果然很有老店的Fu，耳邊傳來的都是日文......

但不知怎麼回事 ? 每個店員表情極度厭世，不像是日本人的工作態度.....

 

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方形全吧檯式的座位，看起來很道地

 

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入座許久看不到menu，必須跟吧檯中間的店員要，

拿給你的樣子就像是韓國大媽一副愛理不理......

疑 ? 我們不是在日本嗎 ? 整個給你一種在韓國的錯覺 。

 

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anyway，反正菜都點了，速戰速決嚐嚐滋味就走，

服務態度不OK、油煙也特別重，端出來的串炸和前面的達摩總本店真的是天差地遠.....

光是外層麵衣就差很大，其他的就不多贅述，唯獨燉煮的雞肉串比較好吃 。 

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臨時起義 : やまと屋 3号店 Yamatoya no.3

就當要離開橫町時，發現這家居酒屋，距離八重勝(やえかつ)不到100公尺，

從門口看進去小小店面陳舊卻很有味道，兩位廚師年紀加起來應該至少150歲 。

廚師老、店面老，老職人一邊料理一邊和客人寒暄....這畫面超有魅力 ! 咱們決定進去看看.....

一進去就感受到一股前所未見的熱情，因為從來沒被年紀這麼大的日本阿伯問候...哈 !

果然，隨便點了2樣小菜....真是他X的好吃 !

小份量剛好，價格也便宜，若不是吃了兩家串炸，還真想把每一道樣品都點上一輪 !

 

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有時候，沒有計畫就是最好的計畫.....

旅行嘛，不管是開心或是不愉快，都是寶貴的經驗不是嘛 !? 

檢視地圖串炸達摩 新世界總本店、 

八重勝(やえかつ)、 やまと屋 3号店 Yamatoya no.3

 

 

 

 
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